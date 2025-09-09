Estados Unidos

El avance del bagre de cabeza plana en Estados Unidos enciende alarmas por la fauna nativa y preocupa a los expertos

La llegada de este voraz depredador altera el balance de los ecosistemas acuáticos en ríos de distintas regiones. Cuál es el impacto en las especies locales

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
La llegada del bagre de
La llegada del bagre de cabeza plana reconfiguró los ecosistemas fluviales del este de Pensilvania y genera inquietud en la comunidad científica (Penn State)

El bagre de cabeza plana (Pylodictis olivaris, conocido como flathead catfish en inglés), una especie invasora que puede alcanzar 1,5 metros de longitud y superar los 45 kilogramos, alteró el equilibrio ecológico del río Susquehanna en Pensilvania.

Un estudio citado por Popular Science advierte que este depredador desplazó a especies nativas, modificado la red alimentaria local y se consolidó como el principal cazador en la zona, generando preocupación entre científicos y autoridades ambientales.

Este pez se distingue por una cabeza amplia y plana, mandíbula inferior prominente y una aleta caudal cuadrada o ligeramente escotada. Los adultos suelen presentar dorso y costados de color oliva con manchas marrón oscuro o amarillentas.

Considerado carnívoro obligado, se alimenta sobre todo de otros peces vivos, diferenciándose de otras especies de bagre. Originario de las cuencas de los ríos Missouri, Mississippi, Ohio y Grande, el bagre de cabeza plana no pertenece a los ríos del este de Pensilvania. Su presencia se documentó por primera vez en la década de 1990, con registros en el embalse Blue Marsh y en el propio Susquehanna.

Con gran tamaño, poderosa mandíbula
Con gran tamaño, poderosa mandíbula y hábitos carnívoros, la especie destaca por su capacidad de adaptación y su voracidad (Penn State)

Desde entonces, la especie se expandió a los ríos Delaware y Schuylkill, donde carece de depredadores naturales. En otros estados, la introducción de este pez provocó la desaparición de especies autóctonas como el bagre bullhead y reducciones de hasta un 80% en poblaciones nativas, como el pez sol de pecho rojo.

Profundo impacto ecológico y hallazgos científicos

El estudio revela que el bagre de cabeza plana desplazó a depredadores tradicionales como el bagre de canal y la perca de boca chica, ubicándose en la cima de la cadena alimentaria.

Olivia Hodgson, investigadora de la Universidad Estatal de Pensilvania, explicó: “Los bagres de cabeza plana crecen rápido en este sistema fluvial, alcanzan grandes tamaños y pueden consumir una amplia variedad de presas”. La experta también destacó que la ausencia de depredadores naturales les otorga un control significativo sobre el ecosistema.

La investigación, publicada en la revista Ecology, empleó análisis de isótopos estables para examinar dieta y comportamiento de las especies afectadas. El equipo recolectó 279 peces —entre ellos, 79 bagres de cabeza plana, 45 percas de boca chica, 113 bagres de canal y 42 peces pequeños de nueve especies— junto con 64 cangrejos de río.

Científicos alertan sobre cómo este
Científicos alertan sobre cómo este pez invasor fuerza a las especies locales a modificar su dieta y sus hábitats, comprometiendo la recuperación del entorno (Penn State)

Tras procesar las muestras, los científicos analizaron isótopos de nitrógeno y carbono en los tejidos, lo que permitió identificar tanto hábitos alimenticios como cambios de hábitat. El análisis reveló dietas más amplias y superpuestas en todas las especies de zonas invadidas, indicando una competencia directa por recursos y desplazamientos de hábitat.

Hodgson puntualizó: “Esto sugiere que las especies residentes modifican su alimentación para evitar competir o ser depredadas por el invasor”. Según la hipótesis de disrupción trófica, la llegada de un nuevo depredador obliga a las especies nativas a modificar su comportamiento, dieta y función en la red alimentaria. Tales alteraciones pueden desestabilizar los ecosistemas, ya que la competencia y el solapamiento dificultan la recuperación de especies autóctonas.

Ante este escenario, Pennsylvania Sea Grant, citado por Popular Science, recomienda medidas para frenar la expansión del bagre de cabeza plana. Estas incluyen identificar y reportar su presencia, evitar liberar ejemplares capturados y desechar adecuadamente el cebo vivo no utilizado.

La prevención resulta, por ahora, la mejor estrategia para proteger los hábitats naturales y limitar los daños de la invasión, ya que el caso del bagre de cabeza plana en Pensilvania expone cómo la introducción de una especie invasora puede transformar tanto las poblaciones nativas como la estructura y dinámica energética de los ríos, según concluye el estudio.

Temas Relacionados

Río SusquehannaPensilvaniaBagre De Cabeza PlanaImpacto EcológicoDietaEspecies NativasEcosistemas AcuáticosPrevenciónPeces InvasoresEspecies InvasorasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Lo más vistó en Disney+ Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

Desde fantasía hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Lo más vistó en Disney+

Wall Street volvió a cerrar con ganancias y registró nuevos récords

El S&P 500 subió un 0,3% el martes, superando su máximo histórico de la semana pasada

Wall Street volvió a cerrar

Meta habría suprimido investigaciones sobre la seguridad infantil en la realidad virtual, denuncian empleados

Investigadores aseguran que la compañía eliminó reportes sobre casos de niños acosados por adultos en dichos entornos, mientras crecen las presiones regulatorias en Estados Unidos

Meta habría suprimido investigaciones sobre

Un bebé murió luego de que sus padres optaran por rezar y ungirlo en aceite antes que ir al médico

De acuerdo con los especialistas consultados por los fiscales, lo más probable es que la vida del menor se hubiera salvado con la atención médica oportuna

Un bebé murió luego de

Ed Sheeran anunció que se muda a Estados Unidos con su familia

El compositor británico explicó por qué cruza el Atlántico y cuál será su nueva vida junto a Cherry Seaborn y sus hijas

Ed Sheeran anunció que se
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Ministerio Público pidió revocar

El Ministerio Público pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández en la causa “Nación Seguros”

Causa Seguros: Alberto Fernández explicó la frase “yo me ocupo” del chat con su secretaria María Cantero

Prevención y chequeos gratuitos: una campaña refuerza la lucha contra el cáncer de piel en Argentina

Elecciones Argentina 2025, en vivo: las últimas noticias antes de los comicios legislativos nacionales

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó el apoyo al programa económico del Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Tras el ataque de Israel,

Tras el ataque de Israel, Qatar aseguró que continuará con sus intentos de mediación para alcanzar un alto el fuego en Gaza

La jueza del magnicidio de Fernando Villavicencio fue cuestionada por sus vínculos con el correísmo

Un regreso amenazante: Rusia teme que sus veteranos traumados desaten una ola de violencia y caos social

De “Grease” a “Fiebre de sábado por la noche”: los insólitos cameos familiares que marcaron la carrera de John Travolta

El Reino Unido descarta un rescate financiero del Fondo Monetario Internacional tras debate en el Parlamento

TELESHOW
Mauro Icardi mostró el proceso

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo

Trueno confirmó su relación con la modelo española Teresa Prettel

Darío Cvitanich contó cómo está su relación con Ivana Figueiras y habló de su separación de Chechu Bonelli

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara