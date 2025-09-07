Temperaturas cercanas al punto de congelación mantienen en alerta a cinco estados del norte de EEUU

Un frente frío intenso generó valores mínimos históricos en sectores agrícolas de Minnesota y Dakota del Norte. (REUTERS/Brendan McDermid)

Una ola de frío repentina activó alertas en cinco estados del norte de Estados Unidos: el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que temperaturas cercanas a 0 grados Celsius ponían en riesgo inmediato cultivos, vegetación y la plomería exterior en sectores de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa y Wisconsin.

La advertencia se mantiene desde la madrugada de este domingo 7 de septiembre, cuando los pronósticos confirmaron valores mínimos históricos para el final de la temporada de verano, según comunicados oficiales del NWS.

El aviso principal, según el NWS de Duluth, abarca los condados de Koochiching, Central St. Louis y North St. Louis en Minnesota, donde permanece activa una alerta de helada.

La agencia explicó que “las temperaturas bajo cero tan bajas como -1 grados se esperan en la región”, lo que puede ocasionar que los cultivos y otras plantas vulnerables sufran daños severos e incluso comprometer sistemas de plomería en el exterior que carezcan de protección.

Las advertencias permanecerán activas, ya que las condiciones frías persistirán y podrían motivar más alertas de escarcha hasta mañana. (AP Photo/John Minchillo)

Adicionalmente, otras zonas de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa y Wisconsin se encuentran bajo avisos de escarcha. Estas notificaciones alcanzaron partes del noroeste de Iowa y Wisconsin, el noreste de Dakota del Sur y casi todo Dakota del Norte este domingo por la mañana. La oficina regional del NWS en Grand Forks precisó que “las temperaturas en torno a los -1 grados harán probable la aparición de escarcha en áreas rurales y protegidas”.

La información proporcionada por NWS Sioux Falls indica que un aviso de escarcha continuará vigente en regiones del noroeste de Iowa, suroeste de Minnesota y centro y este de Dakota del Sur. Allí, se pronosticaron temperaturas mínimas de 1,7 grados, por lo que se recomendó a la población resguardar al máximo plantas ornamentales y huertos ante la posibilidad de daños irreversibles.

Daños a la vegetación

El NWS ha explicado a través de sus redes sociales y comunicados recientes que los fenómenos de helada y congelación pueden destruir cosechas agrícolas y afectar negativamente la vegetación local, además de incrementar el riesgo de daños en sistemas de plomería a la intemperie.

Temperaturas cercanas a 0 grados podrían dañar cultivos y jardines en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa y Wisconsin. (REUTERS/Brian Snyder)

La oficina de pronóstico de Duluth publicó en X (antes Twitter): “Las temperaturas descenderán esta noche mientras el viento se calma y el cielo se despeja. Se espera escarcha en la mayoría de las zonas, con valores por debajo de los 2 grados Celsius, e incluso algunos puntos sufrirán congelación. Exhortamos a la comunidad a proteger sus plantas”.

Según el meteorólogo Kevin Huyck, del NWS Duluth, “es posible que se emitan nuevos avisos de escarcha la noche del domingo hacia el lunes en sectores de noreste de Minnesota y noroeste de Wisconsin. El viento débil y los cielos despejados permitirán la caída de las temperaturas hacia valores similares esta próxima noche”.

Huyck agregó en conversación con Newsweek que “mientras que la escarcha puede dañar vegetación sensible, se requieren temperaturas más bajas durante un período sostenido para provocar la congelación completa de las plantas. Las advertencias de congelación suelen emitirse solo cuando se esperan temperaturas iguales o menores a los 0℃ durante varias horas continuas”.

El NWS recomienda consultar actualizaciones y tomar medidas de protección frente a nuevas olas de frío en el norte del país. (Matthew Dux/REUTERS)

En el caso de Dakota del Norte, el NWS Bismarck comunicó en su cuenta de X que “las temperaturas se ubicarán entre 1 y 0 grados en la mañana del domingo, lo cual podía producir perjuicios en jardines y vegetación exterior”.

El fenómeno se explica por la presencia de un sistema de alta presión superficial que se desplazará sobre la región, lo cual favorece noches despejadas y frío intenso durante la madrugada. La probabilidad de heladas persistirá, ya que el sistema se moverá hacia el este, manteniendo condiciones estables y temperaturas mínimas similares al menos hasta el lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene disponibles actualizaciones regulares a través de su sitio web oficial y cuentas de redes sociales, donde recomienda a la ciudadanía de las zonas afectadas permanecer atentos a los partes informativos, resguardar plantas y verificar instalaciones exteriores ante el descenso pronunciado de la temperatura.