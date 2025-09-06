Estados Unidos

Estados Unidos sancionará a los países que detengan “injustamente” a ciudadanos estadounidenses

La nueva normativa firmada por Trump permitirá designar a otros Estados como “patrocinadores de una detención injusta”, imponiendo aranceles, limitaciones de viajes y suspensión de ayudas

Guardar
Donald Trump firmó una nueva
Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva con duras sanciones a los países que detengan injustamente a ciudadanos norteamericanos (REUTERS/Brian Snyder)

Estados Unidos endureció su postura frente a las detenciones consideradas “injustas” de ciudadanos estadounidenses en el extranjero tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, que permite imponer sanciones a los países responsables de estas prácticas.

La norma, aprobada el viernes, habilita al gobierno estadounidense a designar a ciertos Estados como “patrocinadores de una detención injusta”, generando una lista similar a la existente para quienes financian el terrorismo. Según la Casa Blanca, la medida refleja el compromiso de la administración de utilizar todas las herramientas disponibles contra lo que define como “táctica coercitiva utilizada por adversarios extranjeros”.

“Ningún estadounidense debe temer ser tomado como un peón político por estados delincuentes”, señaló la declaración oficial. La Casa Blanca agregó: “Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. Todo aquel que use a un estadounidense como ‘moneda de cambio’ asumirá las consecuencias. Esta administración prioriza no solo a Estados Unidos, sino también a los estadounidenses”.

El secretario de Estado será responsable de determinar cuáles países incurren en estas prácticas o mantienen detenidos de forma ilícita a ciudadanos estadounidenses, siguiendo los parámetros de la Ley Levinson para calificar un arresto como “injusto”.

El presidente Donald Trump con
El presidente Donald Trump con una orden ejecutiva firmada el pasado 25 de agosto (AP Foto/Evan Vucci)

La inclusión en la lista puede implicar sanciones variadas, que van desde la imposición de aranceles, restricciones de entrada de ciudadanos de esos países a Estados Unidos, suspensión de ayuda económica y limitaciones a exportaciones.

El documento subraya que “las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses”.

Desde la Casa Blanca informaron que, desde el inicio de la segunda legislatura de Trump, 72 estadounidenses detenidos en el extranjero regresaron al país. En el comunicado, también se incluyó una crítica al ex presidente Joe Biden, señalando que, según las cifras de la administración Trump, durante su mandato 24 ciudadanos estadounidenses fueron capturados más que liberados.

En paralelo, Trump firmó otra orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, denominación usada por última vez en la década de 1940. La Casa Blanca indicó que, inicialmente, el nombre se usará como “título secundario” mientras se tramita ante el Congreso la oficialización del cambio de forma permanente.

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostiene una orden ejecutiva firmada en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Alex Brandon)

El documento precisa que el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, asumirá inmediatamente el título de secretario de Guerra. Además, la orden instruye a Hegseth a presentar propuestas legislativas y ejecutivas para consolidar la modificación de manera definitiva.

Hasta ahora, la Casa Blanca no publicó un cálculo oficial sobre los costos del ajuste, aunque medios estadounidenses estiman que el cambio podría implicar alrededor de USD $1.000 millones, considerando logotipos, uniformes, papelería y sistemas digitales de cientos de organismos y dependencias asociadas a la estructura militar federal.

La medida busca, según la administración, “proyectar fuerza y determinación”, combinando un mensaje simbólico con la aplicación de sanciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a detenciones arbitrarias en el exterior.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Lotería Mega Millions: ganadores del 5 de septiembre de 2025

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada martes y viernes, en los que hay la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Lotería Mega Millions: ganadores del

Dallas recibirá nueve partidos de la Copa Mundial 2026: precios, fechas y cómo comprar boletos oficiales

Aficionados de todo el mundo podrán acceder a entradas para los encuentros más esperados del torneo a través de un proceso en línea, con fases de preventa exclusiva y cupos limitados

Dallas recibirá nueve partidos de

Las películas favoritas del público en Paramount+ Estados Unidos

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Paramount+ no se quiere quedar atrás

Las películas favoritas del público

Películas para ver esta noche en Prime Video Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Prime Video sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Películas para ver esta noche

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Estados Unidos

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

¿Qué ver en Netflix? Estas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día de Concienciación sobre el

Día de Concienciación sobre el Daltonismo: qué impacto tiene en la vida cotidiana

Día de la Barba: origen, curiosidades y cómo se celebra en el mundo

Cómo respondió el crédito al sector privado al endurecimiento monetario

Tiene 3 años y sus padres le pusieron un nombre de cuatro letras que lo hace único en Argentina: “Nos costó ponernos de acuerdo”

El impacto del desarme de las Lefis: los 6 efectos de una medida que generó inestabilidad

INFOBAE AMÉRICA
Mark Carney declaró que Putin

Mark Carney declaró que Putin “es la causa” de la guerra en Ucrania y confirmó que occidente prepara nuevas sanciones contra el Rusia

Un estudio en embriones de pez cebra reveló tratamientos prometedores para una enfermedad linfática rara

El príncipe Hisahito alcanzó la mayoría de edad y reavivó el debate sobre el futuro de la sucesión en la dinastía imperial japonesa

Chimamanda Ngozi Adichie: “La literatura es nuestra última frontera para decir la verdad”

Las enfermedades transmitidas por mosquitos crecen en Europa y serán la “nueva normalidad”, advierten los expertos

TELESHOW
Joaquín Martínez, de La Voz:

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín, sobre Adulto, el reciente estreno que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento