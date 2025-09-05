“El Conjuro: Últimos Ritos” recauda 8,5 millones en su preestreno y rompe récord en taquilla

El preestreno de “El Conjuro: Últimos Ritos” marca récord histórico de taquilla en Estados Unidos. (New Line Cinema)

El universo fílmico de horror sumó un nuevo registro tras el estreno de “El Conjuro: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites), que consiguió 8,5 millones de dólares en la noche previa a su debut oficial en cines de Estados Unidos, estableciendo así el mayor ingreso histórico para una función de preestreno de la saga y consolidando el interés por este tipo de propuestas. El lanzamiento, ocurrido el jueves 4 de septiembre, captó la atención de estudios y audiencias, impulsado por el peso de una franquicia consagrada en la industria cinematográfica.

Según información difundida por Deadline, la película dirigida por Michael Chaves rompió la marca que ostentaba otra entrega de la misma franquicia, “La Monja” (The Nun), que había alcanzado 5,4 millones de dólares en 2018. Además, la cifra representa el mejor arranque nocturno para una producción de horror lanzada por Warner Bros. y New Line en lo que va de 2025, lo que refuerza la posición de la compañía en el segmento del terror y la franquicia como una de las más rentables del estudio.

La saga “El Conjuro” (The Conjuring), surgida en 2013 y basada en los expedientes reales de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, ha expandido su universo a través de diversos spin-offs como la trilogía de “Annabelle” y las dos entregas de “La Monja” (The Nun). El rendimiento alcanzado por “Últimos Ritos” (Last Rites) no solo se explica por la preferencia de los públicos recurrentes sino también por la evolución de las estrategias de estreno en la industria, que han ido dejando atrás experimentos de lanzamientos simultáneos en plataformas y salas tras la pandemia de Covid-19.

¿Cuánto recaudó “El Conjuro: Últimos Ritos” en su preestreno en Estados Unidos?

El preestreno de “El Conjuro: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites), que comenzó a las 15 horas del jueves, atrajo principalmente a un público joven en salas de distintas ciudades de Estados Unidos, según detalla Deadline. La consultora ComScore en alianza con Screen Engine reportaron que el 69% de la audiencia estuvo compuesta por personas entre 18 y 34 años, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres.

Más de la mitad de quienes asistieron manifestó su disposición a recomendar la película, en tanto que los mejores niveles de satisfacción se observaron en el grupo de 13 a 17 años (92%) y entre el segmento de 45 a 54 años (90%). El componente étnico reflejó una notable presencia de espectadores latinos e hispanos, que alcanzaron el 44% del público durante la noche del jueves, seguidos por audiencias blancas (28%), afroamericanas (14%) y asiáticas (8%), según cifras de las encuestas de salida publicadas por Deadline.

Este comportamiento coincide con tendencias del mercado estadounidense, donde los lanzamientos de horror han mostrado especial arraigo en comunidades hispanas. Desde la productora Safran Company y la empresa Atomic Monster, responsables junto a Warner Bros. del filme, se observa una continuidad del fenómeno iniciado por “La Monja” (The Nun), que también había contado con un público joven y diverso en su lanzamiento anterior.

La franquicia de horror “El Conjuro” consolida su liderazgo con un exitoso debut en cines. (Warner Pictures)

¿Cuál es el récord de taquilla en la franquicia “El Conjuro” y cómo se compara con otras sagas de terror?

El desempeño de “Últimos Ritos” (Last Rites) supera los registros previos de la propia saga y de otras franquicias de horror distribuidas por Warner Bros. en 2025. Entre las cifras más recientes, “Destino Final: Líneas de Sangre” (Final Destination Bloodlines) había recogido 5,5 millones en su noche previa, “Weapons” 5,7 millones y “Pecadores” (Sinners) había logrado 4,7 millones, de acuerdo a la información de Deadline. Solo “La Monja” (The Nun), en 2018, había conseguido establecer una base similar, aunque fue superada por el nuevo estreno.

En este contexto, los analistas del estudio proyectan la posibilidad de que “El Conjuro: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites) alcance una recaudación superior a 50 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, cifra comparable al debut de “La Monja” (The Nun) (53,8 millones en 2018) y de “Destino Final: Líneas de Sangre” (Final Destination Bloodlines), que en su reciente lanzamiento llegó a 51,6 millones a nivel doméstico.

El universo expandido de “El Conjuro” (The Conjuring), que incluye los títulos “Annabelle”, “La Monja” (The Nun) y sus secuelas, suma un total de 2.300 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, formando la franquicia de horror más rentable de la industria, señala Deadline. El éxito del género se sostiene en fenómenos de taquilla cíclica y la identificación de nichos demográficos específicos por parte de los estudios.

Warner Bros. y New Line logran el mejor arranque nocturno de terror en 2025 con “Últimos Ritos”. (New Line Cinema)

¿Qué antecedentes explican el éxito de El Conjuro: Últimos Ritos?

La buena respuesta en la noche de estreno marca un contraste respecto a la última cinta de los Warren, “El Conjuro: El Diablo me Obligó a Hacerlo” (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), estrenada en 2021 bajo un modelo híbrido de exhibición en salas y streaming que, según Deadline, afectó el rendimiento comercial. Aquella entrega debutó con 24,1 millones de dólares y cerró su ciclo en salas estadounidenses con 65,6 millones, para después superar los 200 millones globales.

Los especialistas consultados por Deadline advierten que el género de terror suele mostrar recaudos frontales, con una concentración de ventas en los primeros días y descensos acentuados posteriormente. No obstante, la solidez de la base de seguidores de la franquicia y la buena recepción del nuevo largometraje abren expectativas favorables para la distribuidora.

En términos de crítica, la película obtuvo un 58% de valoración positiva en el sitio Rotten Tomatoes, porcentaje similar al recibido por la anterior entrega que, según la publicación, registró un 56%. A pesar de la respuesta de la audiencia en salas durante el preestreno, los analistas recomiendan cautela ante la volatilidad tradicional de las películas de horror.

El público joven y latino impulsa el éxito de “El Conjuro: Últimos Ritos” en su estreno. (New Line Cinema)

¿Qué otras películas compiten en la cartelera de Estados Unidos y cómo impacta esto al mercado?

El estreno de “El Conjuro: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites) coincidió con el lanzamiento de “Hamilton” (versión filmada del musical de Broadway producida por Disney). Este título recaudó 850.000 dólares en su primera noche, proyección cercana a los 7 millones para el primer fin de semana, en línea con reestrenos de clásicos como “Tiburón” (Jaws) y “Titanic”, que en lanzamientos recientes alcanzaron cifras similares, según datos recopilados por Deadline.

De acuerdo con las estimaciones difundidas, “El Conjuro: Últimos Ritos” (The Conjuring: Last Rites) representa el séptimo debut en primer puesto para Warner Bros. en lo que va de 2025 y el cuarto consecutivo de una película de horror, resultado que refuerza la apuesta de los estudios por este tipo de cine.

La saga “El Conjuro” supera los 2.300 millones de dólares en taquilla mundial. (New Line Cinema)

¿Qué impacto tiene el récord de “El Conjuro: Últimos Ritos” para Warner Bros. y el género de terror?

La superación del récord en preestrenos otorga a Warner Bros. y a New Line un nuevo hito en el género, al tiempo que confirma la capacidad de la franquicia para mantener el interés del público tras más de una década de vigencia. El lanzamiento de “Últimos Ritos” (Last Rites) refuerza la presencia de títulos de horror en la programación de los principales complejos cinematográficos de Estados Unidos y potencia la competencia dentro del sector, que mantiene a las sagas como eje central de su estrategia comercial.

El futuro inmediato de la película dependerá del comportamiento de la taquilla durante el fin de semana y de las reacciones posteriores a su estreno masivo. El dato principal, según el sector, reside en la consolidación de una tendencia que posiciona al horror como uno de los géneros más rentables y versátiles de la cartelera estadounidense.