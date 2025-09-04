Estados Unidos

Esta reconocida aerolínea anuncia que se retirará permanentemente de un aeropuerto de Estado Unidos

Según las autoridades locales, la salida de la aerolínea reducirá la cantidad de frecuencias disponibles y obligará a los usuarios a optar por otras compañías o vuelos con escalas

Maricielo Grados Córdova

Por Maricielo Grados Córdova

Guardar
Delta Air Lines suspende definitivamente
Delta Air Lines suspende definitivamente sus vuelos entre Midland y Austin a partir de noviembre de 2025. (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines anunció la decisión de suspender de manera definitiva sus operaciones en el aeropuerto Midland International Air & Space Port en Texas desde el 9 de noviembre de 2025, medida que impacta en los viajeros del oeste de Texas al reducir la oferta de conexiones directas hacia Austin. La retirada de la compañía fue comunicada tras una evaluación de sus rutas y respuesta a las cifras de demanda en la región.

De acuerdo con información publicada por Fox Business y comunicados institucionales del municipio de Midland, la suspensión afecta el enlace diario entre Midland y Austin-Bergstrom International Airport, ruta que funcionaba con tres frecuencias al día. Un portavoz de la aerolínea precisó que el cambio forma parte de la estrategia para ajustar la red de vuelos en función de las tendencias del mercado aéreo. Datos oficiales del Departamento de Transporte de Estados Unidos muestran ocupaciones promedio inferiores al 60 % en estos vuelos, un rendimiento insuficiente para la sostenibilidad comercial de la ruta.

El anuncio marca un ajuste relevante en la conectividad de la región, donde el terminal de Midland constituye un punto estratégico para los desplazamientos en el área del Permian Basin, una de las principales zonas productoras de energía en Estados Unidos. En los últimos años, la competencia entre aerolíneas y la variabilidad en la demanda de pasajeros han llevado a varias compañías a modificar frecuencias y destinos, priorizando rutas de mayor rentabilidad.

¿Por qué se cancelan los vuelos de Midland a Austin?

La cancelación de los vuelos entre Midland y Austin responde a la necesidad de alinear la programación conforme al comportamiento de los consumidores. Según datos oficiales difundidos por Fox Business, el desempeño de la ruta ha estado marcado por ocupaciones inferiores al 60%, cifra insuficiente para mantener la viabilidad operativa en el mediano plazo. El enlace entre ambas ciudades funcionó durante poco más de un año tras haberse reactivado en el contexto de recuperación del tráfico aéreo posterior a la pandemia.

Durante una conferencia reciente con analistas, el director ejecutivo de la compañía aérea, Ed Bastian, señaló que la empresa prioriza la gestión de recursos hacia rutas que presenten mayor demanda y rentabilidad. Los registros federales de tráfico de pasajeros reflejan una caída sostenida en los índices de ocupación, lo que derivó en la decisión de suspender la operación.

La decisión de Delta responde
La decisión de Delta responde a la baja demanda y ocupaciones inferiores al 60% en la ruta Midland-Austin. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

¿Qué aerolíneas mantienen la ruta entre Midland y Austin?

El cese de operaciones afecta principalmente a los pasajeros de Midland International Air & Space Port que realizaban viajes directos hacia la capital texana. Actualmente, Southwest Airlines domina cerca del 50% de la participación de mercado en este aeropuerto y mantendrá vuelos diarios hacia Austin, según la información proporcionada en el comunicado oficial emitido por la alcaldía de Midland y reproducida por Fox Business.

El municipio reafirmó que, tras la salida de una de las principales compañías del sector, se redoblan los esfuerzos para atraer nuevos acuerdos comerciales. La administración del terminal aeroportuario implementa un plan de inversión orientado a mejorar la infraestructura, con la construcción de una nueva terminal de pasajeros y actualizaciones en los servicios al usuario.

¿Cómo afecta a los pasajeros la suspensión de vuelos de Delta?

Para los pasajeros, la suspensión de la ruta significa menos opciones en itinerarios y frecuencias para el traslado directo entre Midland y Austin. Los usuarios deberán recurrir a la oferta vigente con Southwest Airlines o contemplar rutas alternativas con conexiones adicionales. Esta situación impacta especialmente a los viajeros de negocios o residentes del área de Permian Basin, quienes hasta ahora contaban con tres vuelos directos diarios disponibles.

Desde el municipio, la concejal Robin Poole expresó: “La salida de una aerolínea no reduce nuestro compromiso de asegurar que Midland International Air & Space Port continúe en crecimiento y respondiendo a las necesidades de nuestra región”, una declaración difundida por Fox Business y recogida en el comunicado oficial local.

La suspensión de Delta reduce
La suspensión de Delta reduce las opciones de viaje directo para los pasajeros del oeste de Texas. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

¿Qué planes tiene el aeropuerto de Midland tras la cancelación?

La administración del aeropuerto confirmó la continuidad de los proyectos de mejora, incluidos avances en la infraestructura y la modernización de la terminal de pasajeros, con una inversión estimada en varios millones de dólares. Según los informes del municipio y declaraciones recogidas por Fox Business, estas obras tienen como objetivo incrementar la capacidad de atención y la eficiencia operativa, así como atraer nuevas compañías para diversificar los destinos directos disponibles.

Información provista por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) señala que, aunque en los principales aeropuertos del país se han alcanzado cifras récord de pasajeros, el comportamiento no es uniforme en rutas secundarias o de carácter regional.

¿Qué pasará con la conectividad aérea en el oeste de Texas?

A partir de la suspensión efectiva del 9 de noviembre de 2025, los viajeros del oeste de Texas deberán planificar con atención sus trayectos a Austin, considerando los horarios y disponibilidad de las alternativas a través de Southwest Airlines. La estabilidad operativa y la recuperación de frecuencias adicionales quedarán supeditadas al comportamiento de la demanda y a la capacidad del aeropuerto de Midland para acordar la llegada de nuevos operadores.

El municipio indicó que mantiene abiertas negociaciones y apuesta por la diversificación. Las próximas semanas servirán para medir el impacto real sobre la conectividad, los precios y las opciones para los usuarios de la ruta.

Temas Relacionados

Delta Air LinesSouthwest AirlinesTexasTransporte aéreoMidland International Air & Space Portestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Sin camas, comida ni ventanas: cinco niños fueron rescatados de un ‘calabozo’ en su propia casa

Las autoridades también confirmaron el arresto de los padres de los cinco menores, quienes no les permitían salir de esa habitación

Sin camas, comida ni ventanas:

Subieron las solicitudes del seguro por desempleo en Estados Unidos

La tasa de desempleo sigue siendo históricamente baja: 4,2%

Subieron las solicitudes del seguro

El Senado interroga a Stephen Miran con el futuro de la Reserva Federal en la mira

Las preguntas de los legisladores exponen las divisiones políticas sobre el control del banco central, mientras Miran defiende su autonomía frente a las demandas de la administración

El Senado interroga a Stephen

EEUU sanciona a empresas chinas por “facilitar” tráfico de opioides sintéticos tras incautación millonaria al Cártel de Sinaloa

La “Operación Hidra” permitió incautar más de 3 toneladas de sustancias con potencial letal para millones de personas, derivó en bloqueos económicos y acusaciones penales contra compañías y representantes asiáticos

EEUU sanciona a empresas chinas

Marco Rubio: “Nicolás Maduro es un narcoterrorista fugitivo de la Justicia de Estados Unidos”

El secretario de Estado norteamericano arremetió contra el régimen venezolano, defendió el reciente ataque militar contra una embarcación vinculada al narcotráfico y anunció la designación de las bandas ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras

Marco Rubio: “Nicolás Maduro es
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: detuvieron por

Mar del Plata: detuvieron por venta de droga a un influencer que presumía lujos y viajes en avión privado

La justicia porteña indagó y procesó a 8 dirigentes gremiales que bloquearon a la pyme Lácteos Vidal

Cómo la sincronización entre cerebro y estómago se vincula con más riesgo de ansiedad y depresión

Reclamo contra el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad afuera del Congreso

Antes de las elecciones, Milei se reúne con inversores en Estados Unidos para ratificar su programa económico

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania solicitó ante la ONU

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

Elecciones en Jamaica: el primer ministro Andrew Holness se aseguró un tercer mandato en un clima de tensiones sociales

Donald Trump busca un fallo urgente sobre los aranceles en la Corte Suprema: “Estamos al borde de una catástrofe económica”

Sicario de Fernando Villavicencio declaró ante el FBI que Rafael Correa dio la orden, según la Fiscalía

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

TELESHOW
La China Suárez mostró el

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

El sentido adiós de Valeria Mazza a Giorgio Armani: “Me siento una privilegiada de que me hayas elegido”

El fuerte posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara, los periodistas y la TV: Se van cayendo las máscaras”