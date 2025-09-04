Esta línea de cruceros cierra una actividad muy popular a bordo tras un polémico incidente

Carnival Cruise Line refuerza la prohibición de juegos de apuestas fuera del casino en sus barcos. (EFE)

La línea de cruceros Carnival Cruise Line confirmó la aplicación estricta de la prohibición de juegos de apuestas fuera de las áreas designadas como casinos a bordo de sus barcos, tras un incidente reportado a fines de agosto de 2025 que involucró a pasajeros jugando a los dados con dinero en una sala común. La medida afecta a quienes buscan realizar actividades lúdicas con apuestas en espacios no autorizados durante sus vacaciones marítimas. La información fue difundida públicamente por John Heald, embajador de la marca, luego de responder a consultas de pasajeros que vieron interrumpidas sus partidas.

De acuerdo con lo publicado por la propia Carnival Cruise Line y replicado por portales especializados como Cruise Hive y Casino.org, la restricción responde al cumplimiento de las leyes y regulaciones internacionales sobre juego, así como a la normativa de los países visitados por los cruceros. El comunicado institucional precisó que ningún pasajero puede organizar juegos de cartas, dados u otros en los que exista intercambio de dinero fuera del casino. La política se reitera de forma periódica a todos los asistentes y queda reflejada en los manuales de convivencia de la compañía.

Según antecedentes recogidos por Cruise Hive, las advertencias relacionadas con el juego a bordo han ocurrido en diferentes oportunidades desde la creación de las primeras áreas de casino en cruceros. El refuerzo de la normativa busca eliminar confusiones y evitar sanciones que puedan afectar tanto a la naviera como a los clientes que participen en actividades no autorizadas.

¿Qué actividades están prohibidas bajo la política de Carnival?

La normativa específica de Carnival Cruise Line prohíbe a los pasajeros realizar juegos o apuestas por dinero en cualquier espacio del barco que no esté definido formalmente como casino. Entre las actividades calificadas como restringidas se encuentran:

Juegos de cartas con apuestas monetarias.

Partidas de dados, como el popular ‘Left Center Right’, cuando se juega con dinero.

Torneos o mezclas de juegos organizados por los propios pasajeros fuera del casino.

Intercambios de efectivo como premio, aún si las sumas involucradas son consideradas pequeñas.

De acuerdo con la agencia Cruise Hive, la finalidad de la medida es asegurar el cumplimiento estricto de la regulación sobre juegos de azar en el mar, la cual varía según la bandera del buque y los puertos de escala visitados.

La naviera endurece controles tras un incidente con dados y dinero en áreas comunes. (Ben STANSALL / AFP)

¿En qué consiste el caso reportado?

El suceso que motivó el nuevo llamado de atención ocurrió cuando un grupo de pasajeros jugaba a los dados con billetes y monedas fuera de la zona de casino. Según la publicación de John Heald en su página oficial de Facebook, el personal solicitó de inmediato la suspensión de la actividad. Un pasajero se quejó a través del canal institucional de la naviera alegando que la apuesta era de solo 20 dólares en total, divididos entre quienes jugaban. “Aclaramos que no permitimos ninguna modalidad de apuesta fuera del casino, sin importar el monto o la naturaleza del juego”, expresó Heald en declaraciones recogidas por Casino.org.

El embajador de la marca añadió: “Puede jugarse por diversión, con premios pequeños que no sean dinero, pero en ningún caso en efectivo”, reiteró el funcionario en su canal oficial, citado por Mrs Cruise.

¿Qué excepciones existen para los juegos en los barcos?

La prohibición se centra exclusivamente en el manejo de dinero. Juegos de cartas, dados u otros, pueden realizarse en espacios públicos del barco siempre que no exista apuesta monetaria ni premios en efectivo. Según la directriz actual:

Se permiten juegos familiares usando objetos como dulces, recuerdos o artículos de poco valor (imanes, chocolates, figuras de goma).

No está prohibido disfrutar de juegos tradicionales o de mesa siempre que sean por entretenimiento.

Se fomenta el uso de salas de juego, bibliotecas o áreas comunes destinadas al ocio no lucrativo.

En el comentario emitido por John Heald, se sugieren alternativas como usar caramelos o souvenirs, práctica aceptada y promovida por la tripulación durante años, para mantener la convivencia sin infringir la normativa.

¿Qué normativa respalda la decisión de Carnival Cruise Line?

La aplicación de la política responde al cumplimiento de estándares internacionales en materia de juegos de azar en alta mar. Carnival Cruise Line, al igual que otras grandes navieras, opera bajo jurisdicción internacional y se rige tanto por la legislación de la bandera de sus barcos como por la de los países de destino. Fuentes del sector como Cruise Hive y Casino.org subrayan que la reglamentación busca evitar sanciones administrativas y mantener la licencia de operación en distintos mercados turísticos.

La naviera ha reiterado en sus comunicaciones oficiales: “Cualquier tipo de juego de apuestas por dinero en efectivo está limitado a las instalaciones del casino”. Las directrices se explican tanto en los boletines internos como en la documentación digital compartida antes del embarque.

La política responde a regulaciones internacionales y normativas de países visitados. (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Cómo se informa y aplica la política a los pasajeros?

El equipo de Carnival Cruise Line ha robustecido los mecanismos de información preventiva:

Mensajes y recordatorios en los paneles digitales del barco.

Avisos impresos en habitaciones y áreas comunes.

Explicaciones explícitas en la guía de actividades y durante la bienvenida a bordo.

De acuerdo con datos del propio operador, se detalla la reglamentación de juegos en la carta de bienvenida entregada al inicio de cada travesía. En caso de incumplimientos, el personal está instruido a solicitar la interrupción inmediata de la actividad y, en casos reiterados, podría iniciarse un procedimiento sancionatorio según el reglamento interno.

¿Qué implica esta política para los viajeros y qué se espera a futuro?

La medida busca garantizar que las experiencias lúdicas de los cruceristas se mantengan dentro del marco legal aplicable. La compañía asegura espacios seguros para el juego recreativo, al tiempo que resguarda su licencia en los puertos de escala. El endurecimiento de la vigilancia no implica nuevas restricciones, sino un refuerzo de políticas históricas, según fuentes institucionales consultadas en Casino.org.

De esta forma, quienes planeen actividades sociales durante su viaje en Carnival Cruise Line podrán seguir disfrutando de juegos de mesa u otras opciones recreativas siempre que no intervenga intercambio de dinero, según ratifican las autoridades de la compañía.