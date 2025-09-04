Estados Unidos

Dan Rivera, el investigador que falleció durante una gira con Annabelle, murió por ataque al corazón

El forense del condado de Adams en Pensilvania confirmó que el deceso respondió a causas naturales asociadas a antecedentes médicos, luego de que el incidente ocurriese en una vivienda señalada por su actividad inexplicable

Por Alejandra Villalobos

Dan Rivera era conocido por
Dan Rivera era conocido por su participación en giras y eventos relacionados con objetos emblemáticos del ámbito paranormal. (Crédito: Instagram/@dan_rivera_nespr)

El investigador paranormal Dan Rivera, de 54 años, sufrió un ataque cardíaco fatal el 13 de julio en Gettysburg, Pensilvania, mientras participaba en una gira que incluía la exhibición de la muñeca Annabelle, conocida en el mundo del ocultismo y el cine de terror. Las autoridades locales confirmaron este jueves la causa de la muerte como natural, relacionada con problemas cardíacos preexistentes de Rivera, según informó NBC News.

El hecho tuvo lugar en una vivienda señalada por los organizadores como presuntamente embrujada. Rivera se encontraba manipulando la muñeca Annabelle durante la gira, pieza reconocida tanto por relatos de posesión demoníaca como por su protagonismo en las películas exitosas de la franquicia “The Conjuring”. La declaración oficial del forense del condado de Adams, Francis Dutrow, despeja suspicacias sobre la naturaleza del incidente, después de que circularan dudas sobre una posible conexión con fenómenos paranormales.

Dutrow afirmó en un comunicado a NBC News que “la causa de muerte se ha determinado como relacionada con condiciones cardíacas y se ha considerado una muerte natural”. El documento de la autoridad forense detalló que Rivera contaba con antecedentes médicos de problemas cardíacos, y que los hallazgos clínicos respaldaban esta información. Además, no existen indicios de intervención de terceros ni de circunstancias fuera de la explicación médica establecida.

Rivera tenía antecedentes médicos de
Rivera tenía antecedentes médicos de problemas cardíacos, según confirmaron las autoridades locales. (Crédito: Instagram/@dan_rivera_nespr)

Rivera participaba en la exhibición de Annabelle, protagonista de leyendas y películas

La muerte de Rivera ocurrió en medio de una gira dedicada a uno de los objetos más notables en la cultura paranormal contemporánea. Annabelle, la muñeca supuestamente poseída por entidades malignas, se ha convertido en el eje de múltiples historias populares y es la inspiración directa de títulos como “The Conjuring”. La pieza pertenece al Museo Oculto Warren, ubicado en Connecticut, donde habitualmente permanece resguardada en una vitrina protegida con cruces y agua bendita, medida adoptada por sus antiguos propietarios para, según ellos, prevenir supuestos efectos negativos.

Rivera era reconocido entre los entusiastas de lo paranormal por su participación en inspecciones y presentaciones ligadas a casos célebres de actividad inexplicable. El evento de Gettysburg, donde falleció, fue anunciado como una oportunidad única de acercamiento con objetos considerados peligrosos o enigmáticos, entre los que Annabelle ocupó un lugar central. La gira atrajo la atención de seguidores de fenómenos de este tipo y de quienes buscan experiencias asociadas a lo sobrenatural.

Annabelle inspira relatos y leyendas
Annabelle inspira relatos y leyendas que han sido base de populares películas de terror. (Crédito: Instagram/Dan Rivera)

El informe forense descarta participación de Annabelle y de fenómenos paranormales

A raíz del fallecimiento, surgieron especulaciones sobre la posible implicación de la muñeca Annabelle o la existencia de circunstancias inexplicables. Sin embargo, el forense Dutrow fue concluyente al aclarar que “Annabelle no estaba presente en la habitación en el momento del fallecimiento”, dejando sin soporte las teorías que relacionaban la muerte con el supuesto poder del objeto. Además, reiteró en su comunicado la ausencia de violencia, intoxicación o maniobra ajena.

Desde el entorno profesional de Rivera y de la comunidad de investigación paranormal, se ha destacado la transparencia del proceso médico-legal y la exhaustividad de la investigación de las autoridades del condado de Adams. El control y la custodia de Annabelle, así como las condiciones bajo las que se realizan estas presentaciones, forman parte de los protocolos habituales en este tipo de eventos, especialmente dada la relevancia mediática de la muñeca.

La muñeca Annabelle es una
La muñeca Annabelle es una de las piezas más reconocidas del ocultismo moderno y permanece resguardada en un museo de Connecticut. (Crédito: Instagram/Dan Rivera)

Annabelle permanece en resguardo tras el incidente

Tras este episodio, la muñeca Annabelle regresó a su localización habitual en Connecticut. El Museo Oculto Warren mantiene estrictas medidas de seguridad en torno a la pieza, incluidas vitrinas cerradas y elementos religiosos, por lo tanto, la muñeca solo se exhibe bajo condiciones reguladas y por tiempo limitado.

La noticia del deceso de Rivera no modificó las previsiones de exhibición, pero incrementó la atención sobre el tipo de riesgos y mitos asociados a la manipulación de estos objetos. Las autoridades reiteraron que los hechos del 13 de julio responden a causas naturales y que no existe evidencia para establecer vínculos entre la muerte de Rivera y las leyendas que rodean a Annabelle, según reportó NBC News.

