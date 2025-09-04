Estados Unidos

Cinco personas resultaron lesionadas al colisionar autobús de estudiantes con necesidades especiales y un auto

El incidente ocurrió en una intersección de Bethlehem Township en Pensilvania, cuando un transporte escolar dedicado a alumnos de programas de atención especializada impactó por alcance a un vehículo utilitario

Por Alejandra Villalobos

Vehículos de emergencia y autoridades
Vehículos de emergencia y autoridades respondieron a un accidente en Bethlehem Township, Pensilvania. (Crédito: Facebook / Bethlehem Township Police Department)

Cinco personas resultaron heridas tras un accidente automovilístico ocurrido en la tarde del pasado martes 2 de septiembre en Bethlehem Township, en el condado de Northampton, Pensilvania, cuando un autobús escolar especializado que transportaba a estudiantes con necesidades especiales colisionó con una camioneta. Según el informe emitido por el Departamento de Policía de Bethlehem Township, los lesionados comprenden a dos estudiantes pasajeros, el conductor del autobús, un asistente a bordo y el conductor del vehículo utilitario implicado en la colisión.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 16:35 hora local, cuando la patrulla policial respondió al llamado de emergencia sobre un choque en una intersección de Bethlehem Township, informó la autoridad. Un comunicado oficial detalló que el autobús involucrado pertenece al Colonial Intermediate Unit 20, entidad encargada de prestar servicios de transporte a estudiantes de diferentes distritos escolares locales que requieran atención especial.

Todos los involucrados en el accidente, tanto los dos menores como los tres adultos, fueron trasladados de inmediato a la sala de emergencias del Hospital St. Luke’s – Anderson Campus para recibir atención médica y ser evaluados por el personal de salud. De acuerdo con el comunicado de la policía de Bethlehem Township, ninguna de las lesiones presentadas fue considerada como potencialmente mortal.

Detalles sobre la dinámica del accidente y posicionamiento de los vehículos implicados

La investigación preliminar del accidente, conforme a lo indicado por las autoridades municipales, establece que la camioneta se encontraba detenida en un carril en dirección oeste. El conductor del vehículo aguardaba realizar un giro hacia el sur en la intersección. Por su parte, el autobús escolar se aproximaba al lugar también en sentido oeste, momento en el que impactó con la parte trasera del otro auto.

La policía explicó que, producto de la colisión, los dos vehículos sufrieron daños de consideración que imposibilitaron su desplazamiento posterior y requirieron la intervención de servicios de remolque. El Departamento de Policía de Bethlehem Township puntualizó que ambas unidades presentaron daños que califican como de tipo moderado y que resultaron “inhabilitantes para su movilidad”.

La colisión involucró a un
La colisión involucró a un autobús escolar y un vehículo utilitario deportivo, con daños considerables. (Crédito: Facebook / Bethlehem Township Police Department)

Participación de los servicios de emergencia y protocolo de traslado de los heridos

Al lugar se desplazaron, además de los efectivos policiales, varias cuadrillas de emergencia, incluyendo a los integrantes de la Bethlehem Township Volunteer Fire Company y la Nancy Run Fire Company, así como equipos de paramédicos pertenecientes al Bethlehem Township EMS. El despliegue permitió la rápida atención inicial de los heridos y su evacuación hacia el hospital más próximo.

El Departamento de Policía de Bethlehem Township señaló que el protocolo de atención priorizó la seguridad y el bienestar de los dos estudiantes con necesidades especiales involucrados, quienes fueron atendidos inmediatamente tras el accidente. Las autoridades confirmaron que todos los lesionados recibieron evaluaciones médicas en urgencias y permanecieron bajo observación para descartar complicaciones.

Investigación en curso sobre las causas y circunstancias del siniestro vial

Las causas que originaron el accidente continúan bajo análisis de las autoridades locales. Aunque la policía aclaró que no se reportaron lesiones graves, la investigación busca esclarecer el momento y las circunstancias precisas en las que el autobús impactó con el vehículo detenido. Según se indicó en el comunicado oficial citado por PEOPLE y Departamento de Policía de Bethlehem Township, “en algún momento el autobús colisionó con la parte trasera del vehículo que esperaba para girar a la izquierda”.

Por el momento, no se han adelantado conclusiones sobre posibles factores que hayan contribuido al siniestro, mientras que ambas instituciones involucradas en el transporte y la autoridad policial han reiterado el compromiso de colaborar con la investigación. El servicio de transporte escolar Colonial Intermediate Unit 20 es responsable del traslado de estudiantes con necesidades especiales y coordina con los distritos escolares locales.

La policía del municipio informó que en cuanto se tenga información concluyente sobre la investigación, esta será compartida con la comunidad. Mientras tanto, se solicita a la población conducir con precaución en las zonas de paso escolar y atender las recomendaciones de seguridad vial, de acuerdo con lo expuesto por el Departamento de Policía de Bethlehem Township.

Las autoridades reiteran que el personal de emergencia actuó conforme a los protocolos establecidos para accidentes de tránsito que involucran autobuses escolares, y confirmaron que todos los recursos disponibles se destinaron a la atención y traslado inmediato de las víctimas, según reporta Bethlehem Township Police Department en su declaración oficial.

