Rechazó que un cliente le oliera los pies y él respondió arrollándola con su auto: el sospechoso está detenido

Elmoncy Sercle fue arrestado luego de que la policía lo identificara gracias a registros de la aplicación de citas. (Crédito: Miami-Dade Department of Corrections; Imagen Ilustrativa Infobae)

Elmoncy Sercle, de 28 años, fue arrestado en Aventura, Florida, tras ser acusado de atropellar a una modelo de pies con la que había acordado un encuentro en un hotel, según documentos policiales consultados por PEOPLE. La mujer víctima sostuvo que conoció a Sercle a través del portal de citas Seeking.com y que fue atacada en el estacionamiento del hotel después de negarse a una solicitud considerada “incómoda”.

El incidente ocurrió el 24 de agosto, cuando los dos se reunieron por primera vez en dicho hotel. De acuerdo con el relato de la modelo recogido en el acta de arresto, Sercle le propuso, dentro del cuarto, oler sus pies y adquirir sus zapatillas usadas. “Cuando llegué, solo quería oler mis pies y no me sentí cómoda con eso”, declaró la víctima a la cadena Local 10, citada por PEOPLE. La mujer aceptó venderle las zapatillas, aclarando que costaban 1.000 dólares y que las tenía guardadas en su automóvil.

El encuentro dio un giro inesperado cuando la modelo decidió ir al baño y Sercle abandonó la habitación rápidamente. Según la denuncia, la mujer pensó que él había tomado sus pertenencias, por lo que salió tras él y lo localizó en el garaje del hotel. Allí, vio a Sercle dentro de una camioneta roja, y fue entonces cuando sucedió el presunto atropello.

Cita en un hotel termina en persecución y lesiones en estacionamiento tras desacuerdo económico

Los oficiales indicaron en su informe que, en un primer momento, Sercle pasó en su vehículo junto a la víctima sin detenerse. Sin embargo, tras girar el automóvil, el acusado condujo en dirección a la mujer y la impactó con la camioneta, provocándole heridas, entre ellas abrasiones en los brazos y el pecho. Las lesiones fueron descritas por la policía como “raspones” y hematomas, acordes a los detalles proporcionados por la víctima.

La afectada relató a PEOPLE que el ataque ocurrió después de que pusiera como condición un pago de 1.000 dólares para acceder a la petición de olerle los pies. “Podía quedarse con mis zapatillas si quería, son solo zapatillas viejas. Hay gente a la que le gustan cosas extrañas”, explicó la mujer, quien subrayó que no aceptó la solicitud de Sercle al no sentirse cómoda con la situación.

Tras el incidente, Sercle abandonó el lugar rápidamente, aunque su escape fue breve. La policía informó, según el parte consultado por PEOPLE, que el acusado fue localizado y arrestado el 28 de agosto cuando intentó alquilar una habitación en el mismo hotel donde sucedieron los hechos.

El acusado fue aprehendido cuando intentaba reservar nuevamente en el mismo hotel donde ocurrió el incidente. (Crédito: Miami-Dade Department of Corrections)

Detención del sospechoso y antecedentes de otros posibles incidentes similares bajo investigación

El acta policial señala que, al momento de su detención, Sercle fue identificado como sospechoso de otros ataques con un patrón similar, aunque hasta el momento los registros judiciales no muestran cargos adicionales vinculados a esos hechos. Las autoridades actualmente mantienen activa una investigación para determinar si existen más víctimas o situaciones comparables que puedan relacionarse con el acusado.

Según PEOPLE, los documentos judiciales revelan que Sercle enfrenta formalmente cargos de agresión agravada, y que su declaración ante el tribunal ha sido de no culpable. La naturaleza de los ataques previos supuestamente vinculados a Sercle no fue detallada en los partes oficiales disponibles.

Contexto del suceso: encuentro concertado en línea y peticiones no convencionales generan preocupaciones de seguridad

El incidente resalta posibles riesgos asociados a los encuentros concertados mediante aplicaciones y portales de citas como Seeking.com. De acuerdo con el relato recogido por Local 10 y repetido en PEOPLE, la víctima sostuvo que no previó riesgos al pactar la transacción, ya que esperaba simplemente vender zapatillas usadas a cambio de la remuneración acordada.

Finalmente, la mujer aseguró que desconocía la posibilidad de un desenlace violento derivado de la negativa a la particular solicitud de Sercle. Las autoridades recomiendan precaución a quienes trabajan como modelos no convencionales o acuerdan reuniones personales a través de internet. El proceso judicial continuará, mientras los investigadores revisan la posible conexión de Sercle con hechos similares.