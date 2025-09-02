Donald Trump dio más detalles del operativo contra un barco del Tren de Aragua en el Caribe: “11 narcoterroristas murieron”

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió en aguas internacionales

El presidente Donald Trump difundió este martes imágenes del operativo militar con el que fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación del grupo criminal Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe. A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra miembros identificados de la organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario estadounidense en su publicación.

Trump señaló que el Tren de Aragua está designado oficialmente como una organización terrorista extranjera, “que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, narcotráfico, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental”.

Según el mensaje, el incidente tuvo lugar en aguas internacionales cuando los integrantes del grupo transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, comunicó Trump.

En el video compartido se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur. Hasta el momento, Washington no divulgó la ubicación exacta del ataque ni detalles sobre el equipamiento empleado.

El mandatario cerró su mensaje con una advertencia: “Que esto sirva de aviso a cualquiera que siquiera piense en traer drogas a Estados Unidos de América. ¡Cuidado!”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló el operativo este martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca (REUTERS/Brian Snyder)

Fuentes del Departamento de Defensa de EEUU informaron a la agencia de noticias EFE que las tropas realizaron un “ataque de precisión” contra una embarcación operada por una organización identificada como “narcoterrorista” dentro de una operación antidrogas cerca de Venezuela.

Durante la tarde de este martes, Trump elogió al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por ponerlo al tanto del ataque contra la embarcación supuestamente procedente de Venezuela y cargada de drogas. El hecho fue confirmado poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que eliminamos el barco”, expresó Trump este martes en la Casa Blanca.

Rubio reiteró: “Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”.

De acuerdo con la información oficial, Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas destinado al país norteamericano.

En reacción, el dictador venezolano Nicolás Maduro declaró que su país enfrenta la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años” y aseguró que Venezuela se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

El operativo surge tras varios días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones diplomáticas en 2019. Maduro declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que considera amenazas militares de Estados Unidos. El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas y decidió el despliegue naval en el sur del Caribe con el argumento de una operación antidrogas.

(Con información de AFP y EFE)