Estados Unidos

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

El presidente aseguró que el operativo en el Caribe neutralizó un barco vinculado al narcotráfico que transportaba “muchas drogas” desde territorio venezolano

El presidente de EEUU, Donald
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca este martes (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente Donald Trump afirmó este martes en la Casa Blanca que las fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado”, dijo Trump ante la prensa reunida en la residencia presidencial.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio informó en su cuenta de la red social X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”. Rubio subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses.

En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.

Además, el anuncio de este operativo estadounidense surge tras varios días de creciente tensión entre Washington y Caracas, al nivel que el dictador venezolano Nicolás Maduro ha decretado un estado de “máxima preparación” para defenderse de lo que ha calificado como amenazas militares de Estados Unidos.

La administración Trump ha acusado públicamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico y anunció recientemente el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe sur para una operación contra el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses no han anunciado planes de invasión.

Donald Trump junto al secretario
Donald Trump junto al secretario de Estado Marco Rubio (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La relación con Putin

Por otra parte, durante la jornada, Trump también manifestó su decepción respecto al presidente ruso Vladimir Putin luego de la cumbre entre ambos que tuvo lugar el pasado 15 de agosto en Alaska. En una entrevista con el programa radial de Scott Jennings, Trump señaló: “Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo. Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado”. Pese a expresar su frustración, no detalló qué medidas específicas podría imponer contra Rusia, aunque el plazo establecido para alcanzar un acuerdo de paz sobre el conflicto ucraniano expira a finales de esta semana.

En ese mismo contexto, Trump minimizó la preocupación por un posible eje entre Rusia y China, ante la simultánea reunión de Putin en Beijing con el presidente chino Xi Jinping. “No estoy en absoluto preocupado”, aseguró Trump. “Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer”.

Asimismo, Vladimir Putin declaró desde China que la administración estadounidense “está escuchando” las justificaciones rusas para la invasión de Ucrania. Putin sostuvo una reunión bilateral en Beijing con el presidente eslovaco Robert Fico, tras las conversaciones con Xi Jinping. El mandatario ruso expresó su expectativa de que el diálogo con Estados Unidos continúe de manera constructiva, señalando la existencia de “entendimiento mutuo” entre ambos gobiernos.

El presidente ruso Vladimir Putin
El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido por el presidente chino Xi Jinping este martes en Beijing (REUTERS)

A pesar de estos acercamientos, el Kremlin enfrenta la posibilidad de sanciones estadounidenses si no se alcanzan avances en los esfuerzos de paz, tras la falta de compromisos surgidos en la cumbre de Alaska y ante la presión del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien exige que Kiev forme parte de todas las negociaciones de paz.

Las autoridades rusas informaron este martes que Moscú y Washington planifican una nueva ronda de contactos a nivel ministerial para abordar el conflicto. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró que “la siguiente ronda de consultas entre ministerios de Exteriores está ya planificada”, mencionando la existencia de numerosos temas pendientes.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

