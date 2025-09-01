Estados Unidos

Un hombre mató a un niño pequeño y se ocultó durante cinco años usando una peluca y gafas

El crimen ocurrió en Ohio, pero el sospechoso huyó a Massachusetts, donde fue identificado por las autoridades y arrestado

Por Daniela Mérida

Luego de cinco años, Dioblis
Luego de cinco años, Dioblis Williams fue arrestado por el homicidio de un niño pequeño. (Framingham Police Department)

Un hombre de Ohio fue detenido en Massachusetts bajo la acusación de haber asesinado a un niño de 2 años en 2020, informó la Framingham Police Department (FPD). Los agentes localizaron a Dioblis Williams, de 25 años, cerca del centro de Framingham alrededor de las 8:30 a.m. y, tras identificarlo por llevar una peluca como posible intento de disfraz, procedieron a su arresto.

Williams era buscado por su presunta responsabilidad en la muerte de Jamir Jones, quien fue hallado inconsciente en una bañera en Columbus, Ohio, hace cinco años. De acuerdo con información de 10TV, la policía de Ohio respondió inicialmente a una llamada sobre un supuesto ahogamiento mientras Williams cuidaba al hijo de su pareja. El reporte señaló que el menor fue encontrado sin supervisión en la bañera, trasladado a un hospital y declarado muerto poco después.

La autopsia realizada entonces reveló lesiones por traumatismos en el abdomen y contusiones en el estómago, la cabeza y el cuello de la víctima. Desde entonces, Williams estaba prófugo, y en 2025 fue finalmente ubicado y detenido en Massachusetts. Las autoridades observaron a Williams en la calle cuando el oficial Andrew Lewis se encontraba en el área participando en una reunión con la U.S. Marshals Service (USMS) y la Massachusetts State Police Violent Fugitive Apprehension Section (VFAS).

Arresto y persecución

Williams fue localizado en Massachusetts,
Williams fue localizado en Massachusetts, tras cinco años prófugo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FPD informó que Lewis identificó a dos personas recorriendo la acera, una de ellas llevando una peluca. Al confirmar su identidad, Williams intentó huir y cruzó la calle, pero tropezó y perdió la peluca antes de entregarse a las autoridades, tal como reportó KOLD News 13. Medios locales también señalaron que Williams habría permanecido en la zona tras detectar actividad en su cuenta de Instagram.

Williams fue trasladado a la sede de la FPD y formalmente acusado bajo una orden directa de Massachusetts por ser fugitivo de la justicia, así como una orden desde Ohio por homicidio. La detención fue coordinada entre distintas dependencias, como reconoció el subjefe Sean Riley, quien sostuvo: “Esa persona estaba en nuestra comunidad y era buscada por un crimen muy grave”.

Cargos y extradición

Williams tiene una orden de
Williams tiene una orden de extradición a Ohio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El U.S. Marshal interino Kevin Neal presentó una declaración pública respecto al caso. “Este arresto es un recordatorio de que se puede huir, pero no esconderse”, dijo Neal en el boletín oficial al comunicar la captura de Williams. Neal también expresó la esperanza de que la detención acerque a la resolución judicial para un niño cuya vida “terminó trágicamente”. Williams enfrentará el proceso de extradición hacia Ohio, donde deberá responder a los cargos de asesinato relacionados con la muerte de Jamir Jones, de acuerdo con la U.S. Marshals Service.

Al cierre de la semana, las autoridades continúan investigando las razones por las que Williams se trasladó a Massachusetts. Su presencia en la ciudad de Framingham todavía no ha sido explicada oficialmente, según la información de la FPD. Mientras tanto, se aguarda su comparecencia ante el tribunal local antes de iniciar el proceso de devolución a Ohio, donde continuará su proceso judicial. La Childhelp National Child Abuse Hotline mantiene disponible una línea confidencial y gratuita las 24 horas en caso de sospecha de maltrato infantil, según reproduce la información oficial.

