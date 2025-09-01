Estados Unidos

Trump dijo que India ofreció eliminar los aranceles a productos de Estados Unidos, pero “es demasiado tarde”

El presidente de EEUU calificó la relación comercial como “totalmente unilateral” tras imponer gravámenes del 50% en represalia por las compras indias de petróleo ruso que financian la invasión a Ucrania

Guardar
Foto de archivo del Presidente
Foto de archivo del Presidente de EEUU Donald Trump en un evento en la Casa Blanca. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que India ha ofrecido reducir sus aranceles sobre productos estadounidenses a cero, aunque calificó como “demasiado tarde” esta propuesta en medio de crecientes tensiones comerciales entre ambos países.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió la relación comercial entre Estados Unidos e India como “totalmente unilateral” y como un “desastre” que ha persistido durante décadas.

“Ellos nos venden cantidades masivas de productos, somos su ‘cliente’ más grande, pero nosotros les vendemos muy poco”, escribió Trump. “Han ofrecido ahora reducir sus aranceles a nada, pero se está haciendo tarde. Deberían haberlo hecho hace años”.

La declaración del presidente estadounidense se produce días después de que entraran en vigor los aranceles del 50% sobre las importaciones indias en represalia por las continuas compras de India de petróleo ruso con descuento.

Trump justificó las medidas arancelarias argumentando que India ha cobrado a Estados Unidos “aranceles tan altos, los más altos de cualquier país, que nuestras empresas no pueden vender a India”.

La embajada de India en Washington no respondió inmediatamente a los comentarios de Trump, quien también criticó que India compre “la mayoría de su petróleo y productos militares de Rusia, muy poco de Estados Unidos”.

Putin, Xi y Modi conversan antes de la reunión de la OCS

Las tensiones comerciales se enmarcan en el contexto de la guerra en Ucrania, ya que Washington ha advertido repetidamente a Nueva Delhi contra la compra de crudo ruso, argumentando que estas transacciones mantienen a flote los ingresos de Moscú para financiar el conflicto.

India ha defendido sus importaciones como esenciales para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de sus 1,400 millones de habitantes. El país históricamente compraba la mayor parte de su crudo en Oriente Medio, pero ahora Rusia representa aproximadamente el 37% del total de las importaciones petroleras indias, según analistas y funcionarios indios.

El comercio entre India y Rusia se ha incrementado considerablemente en los últimos años, alcanzando un récord de 68,700 millones de dólares en el año fiscal 2024-25. Las importaciones desde Rusia llegaron a unos 64,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones desde India totalizaron aproximadamente 5,000 millones de dólares.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras el primer ministro indio Narendra Modi se reunía con el presidente ruso Vladimir Putin al margen de una cumbre regional en China, en una demostración de los vínculos cada vez más estrechos entre Nueva Delhi y Moscú en momentos de tensión con Washington.

El primer ministro indio, Narendra
El primer ministro indio, Narendra Modi, conversa con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, antes de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025 en en Tianjin. (SUO TAKEKUMA/REUTERS/archivo)

Analistas sugieren que los altos aranceles de Trump y el tono proveniente de la Casa Blanca han empujado a Nueva Delhi más cerca de China y Rusia.

“Aunque los reencuentros India-China comenzaron mucho antes de Trump, sus políticas están acelerando un proceso mediante el cual India parece estar trabajando mucho más estrechamente con China y Rusia para rechazar el unilateralismo económico que está presenciando de Estados Unidos”, dijo a la agencia AP Harsh Pant, vicepresidente de política exterior del think tank Observer Research Foundation con sede en Nueva Delhi.

Temas Relacionados

Donald TrumpIndiaEstados UnidosNarendra ModiArancelesRusiaGuerra Rusia UcraniaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

MLB en vivo: a qué hora juegan los Mets de Juan Soto

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

MLB en vivo: a qué

Fueron a atender una denuncia por maltrato animal, pero se toparon un caso más alarmante

Las autoridades de Ohio rescataron a 13 niños de una casa en Tolero que los mantenía en condiciones deplorables como heces humanas en el suelo

Fueron a atender una denuncia

Parques de realidad inmersiva revolucionan el ocio en Estados Unidos

Miles de personas optan por experiencias sensoriales y culturales en espacios que combinan tecnología avanzada, proyecciones digitales y realidad virtual, transformando la oferta de entretenimiento y aprendizaje en ciudades como Nueva York y Los Ángeles

Parques de realidad inmersiva revolucionan

La agricultura urbana transforma Nueva York: auge de huertas verticales y tecnología sostenible

Nuevas iniciativas de cultivo y granjas tecnológicas surgen en barrios neoyorquinos, ofreciendo productos frescos, empleos y soluciones sostenibles ante el aumento de precios y la volatilidad de las cadenas de suministro

La agricultura urbana transforma Nueva

Debate en Estados Unidos por auge de seguros para mascotas

El crecimiento acelerado de pólizas veterinarias genera discusión sobre la sostenibilidad del sector, mientras expertos advierten sobre posibles limitaciones en coberturas y riesgos de encarecimiento en servicios para animales

Debate en Estados Unidos por
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿La felicidad se puede entrenar?:

¿La felicidad se puede entrenar?: las claves que da la ciencia para alcanzar el bienestar

Tienen 15 y 16 años y los acusan de integrar la “Banda del Millón”: uno era buscado por un homicidio

Arrancó el Electro Fans con descuentos de hasta 70% en electrodomésticos y hasta 12 cuotas

La bióloga que se convirtió en la voz del océano: “Queremos acercar la ciencia a la gente”

El Gobierno aseguró que se normaliza el sistema de chapas patente y hay disponibilidad para autos nuevos en todas las provincias

INFOBAE AMÉRICA
Venecia premió a Kim Novak,

Venecia premió a Kim Novak, la legendaria heroína de Hitchcock que se escondió de los reflectores

Aduana de Ecuador advirtió sobre estafa en línea con cobros ilegales por registro aduanero

Científicos logran seguir la “contaminación” de los rayos en tiempo real con un satélite de la NASA

El presidente del Frente Amplio uruguayo dijo que las elecciones de 2024 en Venezuela no fueron claras

Tras la liberación de opositores en Bolivia, el titular del TSJ habla de independencia judicial: “Nunca más perseguidos”

TELESHOW
La divertida reflexión de Sebastián

La divertida reflexión de Sebastián Wainraich por el inicio de septiembre: “La fiesta del TOC”

El mensaje de Mauro Icardi en turco que encendió las redes: ¿indirecta para Wanda Nara?

El entusiasmo de Chano Charpentier por su nuevo disco: “Me siento un compositor mucho mejor que antes”

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa