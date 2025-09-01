Estados Unidos

Millones de personas en 18 estados de EEUU podrán observar auroras boreales esta noche

Especialistas prevén que el máximo del evento ocurra entre las 2:00 y 5:00 de la mañana del martes, hora del este

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La aurora boreal podría verse
La aurora boreal podría verse desde 18 estados de Estados Unidos tras una fuerte tormenta solar, según la NOAA. (Foto AP/Robert F. Bukaty)

La noche del lunes 1 de septiembre promete un espectáculo poco usual para 18 estados de Estados Unidos. Las autoridades científicas han confirmado la posibilidad de que las auroras boreales iluminen el cielo en gran parte del país, gracias al impacto de una tormenta geomagnética derivada de una reciente actividad solar.

Este aviso, difundido por el Centro de Predicción Meteorológica Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), anticipa que ciudades y comunidades desde Alaska hasta Illinois podrían ser testigos de uno de los fenómenos astronómicos más apreciados del hemisferio norte.

El fenómeno tiene su origen en la llegada a la Tierra de una eyección de masa coronal. Según detalló la NOAA, este evento corresponde a la “erupción de material solar y campos magnéticos” que, al interactuar con el campo magnético del planeta, crea el clásico “show de luces tras la tormenta en el espacio”.

Desde Alaska hasta Illinois, millones
Desde Alaska hasta Illinois, millones de personas esperan la posibilidad de presenciar el fenómeno astronómico. (AP Foto/Sergei Grits)

La previsión indica que la aurora boreal será visible principalmente “justo después de la puesta de sol o antes del amanecer”, abarcando un amplio corredor que incluye los estados de Montana, Dakota del Norte, Minnesota, Washington, Dakota del Sur, Michigan, Maine, Vermont, New Hampshire, Idaho, Alaska, Oregón, Nueva York, Illinois, Nebraska, Iowa, Wyoming y Wisconsin.

El espectáculo de luces se dejará ver desde las 2:00 hasta las 5:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre, hora del este, precisó la estimación de la NOAA. Aunque la intensidad no igualará los despliegues del fenómeno registrados durante 2024, los expertos coinciden en que será una de las mejores oportunidades del año para observar las auroras boreales en territorio estadounidense.

Qué son y cómo ver las auroras boreales

Los científicos de la NASA explicaron que las auroras, tanto boreales como australes, nacen cuando partículas energéticas emitidas por el Sol colisionan con la atmósfera terrestre en las regiones polares.

La NOAA recomienda buscar cielos
La NOAA recomienda buscar cielos despejados y lugares apartados de zonas urbanas para observar el fenómeno luminoso. (AP Foto/Jenny Kane)

“Durante las explosiones llamadas eyecciones de masa coronal, el Sol libera partículas cargadas que recorren el sistema solar. Cuando hay un exceso de energía, las líneas del campo magnético intercambian posiciones y las partículas energéticas siguen ese trazado hasta caer sobre los polos de la Tierra. Cuando estas partículas chocan con los átomos en la atmósfera, provocan que los átomos emitan luz, formando las auroras”, expuso la NASA.

Expertos en meteorología y astronomía recomiendan buscar lugares apartados de la contaminación lumínica y prestar atención a los reportes meteorológicos, ya que las nubes pueden obstruir la observación del fenómeno. Sitios alejados, como parques nacionales o rurales, y evitar la influencia de las luces urbanas.

Incluso quienes se encuentren fuera de la franja directa, según advierte la NOAA, tendrán posibilidades: la aurora puede apreciarse hasta 1000 kilómetros de distancia del epicentro si la noche es propicia y el cielo está despejado.

El fenómeno se produce cuando
El fenómeno se produce cuando partículas solares chocan contra la atmósfera terrestre y generan destellos de color. (X/@Astro_Ayers/NASA)

La aparición de estas luces también dependerá de variables atmosféricas y tecnológicas. Desde la NASA se explicó que, pese a que las condiciones no siempre permiten ver las auroras a simple vista, “los sensores de las cámaras digitales pueden captar y registrar el resplandor aún cuando escapa al ojo humano”.

De igual modo, se prevé que la actividad solar disminuya después del martes 2 de septiembre, según la NOAA: “el miércoles, el entorno de viento solar debería regresar a niveles de tranquilidad y las influencias de la eyección disminuirán”.

Las auroras se han ganado el interés de la opinión pública durante los últimos meses. Solo en la pasada primavera boreal, el planeta experimentó “la tormenta geomagnética más fuerte en dos décadas”, lo que llevó las luces del norte a zonas insospechadas, muy lejos del Ártico.

Esta vez, aunque la intensidad será moderada, los expertos de la NOAA consideran que sigue constituyendo un evento relevante, dadas las condiciones astronómicas actuales y el ciclo de actividad solar que mantiene a los científicos atentos.

Temas Relacionados

Auroras borealesNOAANASATormenta solarestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Este es el top 10 de series en Paramount+ Estados Unidos para disfrutar acompañado

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Este es el top 10

Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las series más vistas del momento

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Ranking de Netflix en Estados

Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Este es el top 10

Una bebé de año y medio murió en Texas porque su madre la abandonó dentro de un auto caliente

Las autoridades acusaron de asesinato a Vanessa Esquivel debido a que tenía conocimiento de las altas temperaturas dentro del vehículo

Una bebé de año y

Disney anunció importantes cambios para el icónico castillo de Cenicienta en el Magic Kingdom

La atracción, que mide casi 60 metros, se ha colocado como la favorita del público desde su inauguración en 1971

Disney anunció importantes cambios para
ÚLTIMAS NOTICIAS
La recaudación tributaria aumentó por

La recaudación tributaria aumentó por debajo de la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei: qué dice la denuncia

Sigue la búsqueda del violador de Mariano Acosta que agarró de los pelos a una mujer y la abusó en un baldío

Desde eclipses hasta un equinoccio: cuáles serán los eventos astronómicos más sorprendentes en septiembre

Elecciones en Buenos Aires 2025: cómo será el operativo para los comicios y a qué hora se esperan los primeros resultados

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Carvallo Spalding recibió la

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

Guía completa para una experiencia mágica en los Disney Resort Hotels

India recortará el impuesto al consumo en 175 productos para estimular la economía interna

TELESHOW
Christian Sancho contó por qué

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”