Lotería Powerball: ganadores del 30 de agosto de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Powerball realiza tres sorteos a
Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados (Infobae/Jovani Pérez)

Mira enseguida la combinación ganadora del más reciente sorteo realizado por Powerball, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: sábado 30 de agosto de 2025.

Números ganadores: 3 18 22 27 33 17.

Multipler: 3.

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No es requisito ser ciudadano o residente estadounidense para participar en el sorteo de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia según las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

Powerball: ¿cómo se juega?

Powerball es una de las
Powerball es una de las loterías más populares del mundo (AP)

Para poder jugar Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus juegos.

Después, debes de escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego elegir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números seleccionar, no te preocupes, permite que la terminal de lotería genere tu combinación al azar.

Para ganar del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se da un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball arrancó en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

