Wall Street retrocedió de sus niveles récord y cerró a la baja

A specialist trader works on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE), as a screen shows Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaking during the Jackson Hole conference, in New York City, U.S., August 22, 2025. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Las acciones perdieron terreno en Wall Street un día después de que el mercado alcanzara sus últimos máximos históricos.

El S&P 500 cayó un 0,6% el viernes. El índice cerró agosto con un alza del 1,9%, su cuarto mes consecutivo de ganancias. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 92 puntos, o un 0,2%. El Nasdaq Composite cayó un 1,2%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro mostraron resultados dispares en el mercado de bonos. El gobierno afirmó que los precios se mantuvieron prácticamente estables el mes pasado. Los mercados europeos cerraron mayormente a la baja y los asiáticos cerraron con resultados dispares. Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por el feriado del Día del Trabajo.

Acciones europeas caen a mínimo de dos semanas

The German share price index DAX graph is pictured at the stock exchange in Frankfurt, Germany, August 29, 2025. REUTERS/staff

Las acciones europeas cerraron el viernes en su nivel más bajo en más de dos semanas, arrastradas por la caída de los bancos británicos, mientras los inversores revisaban los últimos datos económicos de Estados Unidos y la zona euro, según datos del mercado.

Las acciones de NatWest bajaron un 4,8%, mientras que Barclays y Lloyds cedieron un 2,2% y un 3,4%, respectivamente, después de que un grupo de expertos recomendara al Gobierno británico que grave a los bancos por los miles de millones de libras que reciben en intereses del Banco de Inglaterra por las reservas mantenidas en el banco central. Esta recomendación impactó negativamente al índice bancario europeo SX7P, que descendió un 0,9% y sumó su sexta sesión consecutiva a la baja, la racha más prolongada desde octubre de 2023.

El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió un 0,6%, registrando su primera pérdida semanal en cuatro períodos, influido también por la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el clima político de Francia. No obstante, el índice logró su segundo mes consecutivo al alza.

El sector tecnológico europeo representado por el índice SX8P fue el más afectado, replicando las pérdidas de sus pares estadounidenses. Las acciones de ASML descendieron un 2,7% y las de SAP un 1,9%. En contraste, los valores del sector defensa registraron avances y el índice general del segmento, SXPARO, sumó un 0,4%.

(Con información de Reuters)