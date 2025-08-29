Estados Unidos

Tras tocar máximos históricos, Wall Street cotiza con pérdidas por los nuevos datos de inflación

El mercado estadounidense acusa recibo del índice PCE, reforzando expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Entre las tecno, Nvidia pierde valor por las noticias que auguran menos ventas en China

Guardar
Un operador especializado trabaja en
Un operador especializado trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), mientras una pantalla muestra al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablando durante la conferencia de Jackson Hole. REUTERS/Brendan McDermid

El mercado bursátil estadounidense experimenta una jornada de retroceso tras la publicación de un indicador clave de inflación que mostró precios prácticamente estables en julio, lo que mantuvo la atención de los inversores sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), considerado uno de los principales referentes para la política monetaria del banco central, registró un aumento interanual del 2,6 %, idéntico al dato de junio, según informó el Departamento de Comercio. Este comportamiento estuvo en línea con las previsiones de los analistas y reforzó la expectativa de un posible recorte de los tipos de interés en la próxima reunión de la Fed.

El informe del Buró de Análisis Económico detalló que, al excluir los componentes más volátiles como alimentos y energía, la inflación subyacente del PCE avanzó una décima en julio, situándose en 2,9 % interanual, el nivel más alto desde febrero.

En términos mensuales, el índice general subió un 0,2 %, mientras que el dato subyacente se incrementó un 0,3 %, ambos en consonancia con las estimaciones del mercado. Entre los componentes, destacó la reducción de los precios de la energía en 1,1 % y de los alimentos en 0,1 % respecto al mes anterior, mientras que los servicios repuntaron un 0,3 %.

La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones tecnológicas lideran las pérdidas en Wall Street, con el Nasdaq Composite cayendo un 1,1 % y el fondo cotizado VanEck Semiconductor (SMH) retrocediendo un 2,6 %, arrastrado por la caída mayor al 3 % de Nvidia y el descenso del 2,5 % de Taiwan Semiconductor.

Las acciones de Nvidia prolongaron
Las acciones de Nvidia prolongaron su racha negativa, situándose justo por debajo de sus máximos históricos alcanzados el 12 de agosto en 184,48

Las acciones de Nvidia prolongaron su racha negativa, situándose justo por debajo de sus máximos históricos alcanzados el 12 de agosto en 184,48. Por su parte, Palantir retrocedió un 1,3 % antes de la apertura, mientras buscaba apoyo en su media móvil de 50 días, y Dell Technologies sufrió la mayor caída entre las empresas del S&P 500, con un desplome del 9,7 % tras advertir sobre presiones en los márgenes y debilidad en los ingresos de PC, a pesar de haber superado las expectativas de ingresos trimestrales.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió aproximadamente 200 puntos (un 0,4 %), aunque se mantuvo por encima del nivel de 45.000, afectado por las caídas de Nvidia y Caterpillar. El S&P 500 descendió un 0,7 %, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 0,6 %. El volumen de operaciones fue inferior tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York como en el Nasdaq. A pesar de estos retrocesos, el S&P 500 se encaminaba a cerrar agosto con una ganancia cercana al 2 %, lo que supondría su cuarto mes consecutivo al alza.

El comportamiento de la inflación, aunque muy por debajo del máximo de aproximadamente 7 % registrado hace tres años, sigue superando el objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal. El presidente del banco central, Jerome Powell, indicó la semana pasada la posibilidad de un recorte en la tasa de interés clave en la próxima reunión, ante señales de debilidad en el mercado laboral. Los datos oficiales recientes muestran una desaceleración significativa en la creación de empleo desde la primavera.

El presidente de la Reserva
El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. REUTERS/Jonathan Ernst/Foto de archivo

La estratega económica principal de Morgan Stanley Wealth Management, Ellen Zentner, señaló: “El Índice de Precios PCE en línea de hoy mantendrá la atención en el mercado laboral. Por ahora, las probabilidades siguen favoreciendo un recorte en septiembre”. Según datos de CME Group, los operadores asignan una probabilidad aproximada del 87 % a que la Fed reduzca su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual el mes próximo.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió al 4,23 % desde el 4,21 % del cierre anterior, mientras que el rendimiento del bono a dos años se mantuvo estable en el 3,63 %. La Fed evaluará otros dos indicadores de inflación —el índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor— antes de su próxima reunión de política monetaria. El director de inversiones de Northlight Asset Management, Chris Zaccarelli, afirmó que, salvo un repunte inesperado en esos informes, es casi seguro que la Fed procederá con el recorte de tipos.

En el ámbito internacional, los mercados europeos operaron mayoritariamente a la baja y los asiáticos cerraron con resultados mixtos. En Estados Unidos, los mercados permanecerán cerrados el lunes por el feriado del Día del Trabajo.

Temas Relacionados

Mercado bursátilReserva FederalNasdaqS&P 500Departamento de ComercioEstados UnidosWall StreetInflaciónNvidiaJerome Powell

Últimas Noticias

MLB en vivo: a qué hora juegan Vladimir Guerrero Jr y los Blue Jays

La temporada de la MLB sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

MLB en vivo: a qué

Patrulla Fronteriza arresta a dos bomberos en medio del combate contra el mayor incendio de Washington

La detención se enmarca en los cambios recientes de la política migratoria federal, que han ampliado la participación de agencias de seguridad en operativos vinculados a emergencias

Patrulla Fronteriza arresta a dos

Alarma en EEUU por el nivel de acoso sexual en sus bases antárticas

Un reciente estudio de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos expuso graves incidentes y despierta dudas sobre la seguridad y el bienestar en entornos extremos como bases lunares o marcianas

Alarma en EEUU por el

Nueva York enfrenta una desaceleración inédita en la generación de puestos de trabajo

La ciudad solo sumó 956 nuevos puestos de trabajo en el primer semestre de 2025

Nueva York enfrenta una desaceleración

La Climate Week NYC 2025 reunirá en Nueva York a líderes globales en acción climática

El mayor encuentro internacional sobre cambio climático se celebrará en septiembre, impulsando avances en innovación tecnológica, descarbonización de edificios y fortalecimiento del liderazgo local en sostenibilidad

La Climate Week NYC 2025
ÚLTIMAS NOTICIAS
Su novio la atropelló, la

Su novio la atropelló, la dejó en coma y esta semana le dieron el alta: “Tiene que volver a aprender a hablar y a caminar”

A nueve días de la elección, Kicillof se enfoca en la Tercera sección y liderará una cumbre con intendentes peronistas

La rutina saludable de Willem Dafoe a los 70 años: yoga seis veces por semana, caminatas y dieta vegana

Un condenado por abuso sexual rompió su tobillera electrónica y se fugó cuando le confirmaban la prisión preventiva

Allanan sedes de ANDIS y la droguería Suizo Argentina por la causa que investiga el supuesto pago de coimas

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio sobre el interior

Un estudio sobre el interior oculto de Marte reveló una historia de 4.500 millones de años

Crece el malestar de los cubanos por los apagones: así repudian la propaganda de la dictadura tras 27 horas sin luz

Una IA identificó más de 1.000 revistas científicas sospechosas

El hallazgo de dos langostas azules en EEUU sorprende a la comunidad científica

En el primer semestre de este año, 294 menores fueron asesinados en Ecuador

TELESHOW
El sorpresivo video de Juana

El sorpresivo video de Juana Repetto para anunciar su embarazo y la reacción de Reina Reech: “Te esperamos bebé”

Anita Espasandin celebró su primer aniversario con Benjamín Vicuña con un álbum de fotos: “Un año en loop”

Romina Uhrig criticó a Daniela Celis en medio de la crisis con Thiago Medina: “Sigue la vida del reality”

El hermano de Ayelén Paleo habló de la detención de su madre y respondió las acusaciones de Carmen Barbieri

El proceso de sanación de Gladys La Bomba Tucumana a cuatro meses de la muerte de su novio: “Pongo lo mejor cada día”