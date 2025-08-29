Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más sonadas este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Las canciones favoritas del momento

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

El tema de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 2.084.374 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)», interpretado por Saja Boys, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 1.480.847 reproducciones.

3. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

Tras acumular 1.276.300 reproducciones, «Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys se mantiene en tercer lugar.

4. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.244.636 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Tras acumular 1.143.574 reproducciones, «What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X se mantiene en quinto lugar.

6. Ordinary

Alex Warren

El nuevo éxito de Alex Warren sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 6, ya que ha conseguido un total de 1.027.626 reproducciones.

7. back to friends

sombr

La melodía de sombr va en descenso: ya llega al séptimo lugar. Sus 1.010.271 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

8. Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)

RUMI

«Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)» de RUMI se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.008.438 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. Takedown (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«Takedown (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 998.566 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. The Subway

Chappell Roan

«The Subway», interpretado por Chappell Roan, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 886.186 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.