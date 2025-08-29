La Climate Week NYC 2025 reunirá en Nueva York a líderes globales en acción climática

La innovación tecnológica y la colaboración local protagonizan la agenda global contra el cambio climático (Imagen ilustrativa de Infobae)

Climate Week NYC 2025, el mayor encuentro internacional dedicado a la acción climática, volverá a la ciudad de Nueva York en septiembre, convocando a líderes de múltiples sectores. Uno de los actores principales será el Building Energy Exchange (BE-Ex), que organizará actividades educativas y de networking en su centro de recursos ubicado en el bajo Manhattan.

El evento, coordinado por la organización internacional sin fines de lucro Climate Group, se celebrará del 21 al 28 de septiembre y ofrecerá cientos de sesiones sobre temas como el entorno construido, la justicia ambiental, la energía, la alimentación, el transporte y las finanzas.

La agenda de BE-Ex para esta edición estará enfocada en la descarbonización de edificios, la difusión de innovaciones tecnológicas y el fortalecimiento del liderazgo local en cuestiones climáticas. El 23 de septiembre, entre 9:00 y 10:30, se realizará la sesión “Planning Meets Practice: New Decarbonization Tools from ASHRAE, USGBC, and The Retrofit Playbook”, donde se presentará la nueva Guía para la Planificación Estratégica de la Descarbonización (SDP).

Desarrollada por ASHRAE, USGBC y el equipo de The Retrofit Playbook for Large Buildings, esta herramienta se conecta con recursos, estudios de caso y soluciones prácticas disponibles en RetrofitPlaybook.org. Su propósito es facilitar tanto el inicio como el perfeccionamiento de estrategias de descarbonización, propiciando edificios de bajas emisiones y preparados para el futuro.

Desde sesiones educativas hasta muestras de tecnología avanzada, Climate Week NYC 2025 promete fortalecer alianzas clave para la transición energética (Imagen ilustrativa Infobae)

Ese mismo día, de 17:30 a 19:30, se celebrará el “Climate Week Showcase: Smart Buildings & Emerging Tech”, una exhibición para empresas miembro del Industry Leadership Council (ILC) de BE-Ex. El enfoque estará en tecnologías avanzadas para edificios de alto rendimiento, con especialistas que presentarán innovaciones como sensores inteligentes, sistemas de gestión, nuevas soluciones de aislamiento y estrategias para la recuperación de calor. Además de la exposición técnica, los asistentes contarán con bebidas y aperitivos, creando oportunidades para contactos y colaboración profesional.

El 25 de septiembre, de 10:30 a 12:00, la atención estará en el papel de los gobiernos locales frente a la acción climática, especialmente ante la ausencia de apoyo federal. En la mesa redonda “Advancing Local Climate Leadership Through a Community of Practice”, organizada por BE-Ex y el Institute for Market Transformation, se expondrá cómo la Building Performance Partnership (BPP) fomenta la descarbonización de edificios mediante centros de recursos, experiencias exitosas y políticas implementables. El espacio pondrá de relieve que son los líderes locales quienes impulsan la acción climática en entornos de escaso respaldo nacional.

El mismo día, de 18:00 a 19:30, tendrá lugar el panel “WISE: Lessons from Women in the Field”, parte de la serie Women in Sustainability & Energy (WISE) de BE-Ex. El evento destacará la contribución de mujeres en proyectos de electrificación y eficiencia en edificios, reuniendo distintas perspectivas para analizar retos y oportunidades en el sector. El objetivo es visibilizar la experiencia femenina y enriquecer la comprensión sobre el aporte de las mujeres a la transición energética.

Después del núcleo principal de actividades, BE-Ex y la Swedish Energy Agency (SEA) presentarán el 30 de septiembre, de 9:30 a 11:00, el evento “Thermal Energy Networks in New York and Sweden: Lessons across the Atlantic”. En este espacio se debatirán políticas, regulaciones y tecnologías relacionadas con sistemas de energía térmica, junto con una sesión interactiva. El intercambio de experiencias entre Nueva York y Suecia se enfocará en redes térmicas urbanas y su rol en la descarbonización de edificios y barrios. Los asistentes podrán establecer nuevos lazos mientras disfrutan café y aperitivos en un ambiente informal.

La programación se complementa con actividades dedicadas a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la actualización normativa, incluyendo sesiones sobre códigos y políticas y la promoción de Building Performance Partnership. Además, la cooperación con organizaciones como ASHRAE New York Chapter y NYSERDA refuerza el compromiso de BE-Ex con la formación e innovación en el sector de la edificación.

El centro de recursos de BE-Ex, emplazado en el Surrogate’s Courthouse, 31 de Chambers Street, Suite 608, Nueva York, atiende de lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Quienes busquen más información sobre el calendario o deseen inscribirse en las actividades pueden consultar el sitio web y canales oficiales. Climate Week NYC consolida su papel como un espacio esencial para el intercambio de conocimientos, la promoción de soluciones tecnológicas y el fortalecimiento de redes profesionales en torno a la acción climática global.