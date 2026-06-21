Donald Trump afirmó que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro del Reino Unido: “Le deseo lo mejor”

Donald Trump afirmó que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro del Reino Unido. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro del Reino Unido, señalando que el líder laborista fracasó en temas sensibles durante su gestión en el 10 de Downing Street.

"Dimitirá como primer ministro de Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía (¡explotación de petróleo en el mar del Norte!). ¡Le deseo lo mejor!“, escribió Trump en la red social.

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Actualmente, Starmer se encuentra en su residencia campestre de Chequers junto a su familia, en medio de un periodo de reflexión mientras aumentan los rumores sobre su posible salida del cargo. Se espera que anuncie su decisión el lunes, tras semanas de presión tanto de ministros como de miembros de su propio partido.

La prensa británica no ha podido confirmar la decisión final de Starmer. Fuentes cercanas al mandatario, citadas por Sky News, indicaron que el primer ministro aún “no tiene una decisión tomada al respecto” pero comunicará “pronto” su resolución al Partido Laborista. El secretario de Comercio, Peter Kyle, declaró a la BBC que Starmer está “dedicando tiempo a reflexionar sobre las realidades políticas, los desafíos y las oportunidades en las que se encuentra.”

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Keir Starmer permanece en Chequers junto a su familia y se espera que anuncie el lunes su decisión sobre el liderazgo del Reino Unido. (REUTERS/ARCHIVO)

Uno de los principales aspirantes a liderar el Partido Laborista, Andy Burnham, quien recientemente ganó un escaño en la Cámara de los Comunes, ha emergido como posible sucesor. La derrota laborista en las últimas elecciones municipales y el retorno de Burnham han debilitado de forma significativa la posición de Starmer.

Trump vinculó la posible salida de Starmer a los problemas de inmigración y energía, en particular a la explotación del petróleo del mar del Norte durante la guerra de Irán. Trump ha solicitado en repetidas ocasiones que el Reino Unido aumente las perforaciones para paliar la crisis de escasez de crudo. El líder de Reform UK, Nigel Farage, respaldó el mensaje de Trump y añadió que la lista de problemas es “todavía más larga”.

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Durante el fin de semana, Starmer evitó comentar sobre su futuro y compartió un mensaje por el Día del Padre en sus redes sociales. Mientras tanto, la relación entre Starmer y Trump se ha deteriorado, especialmente en el contexto de la guerra con Irán, conflicto en el que el Reino Unido no participó.

La posible dimisión de Starmer convertiría al actual mandatario en el sexto primer ministro británico en abandonar el cargo en una década, reflejando la elevada rotación en el liderazgo del país. El descontento con el gobierno laborista se ha agudizado desde la victoria electoral de Starmer en julio de 2024, debido a la dificultad para cumplir sus promesas de crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos y el alivio del costo de vida.

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El futuro del liderazgo laborista y el avance de Reform UK

El ascenso de Reform UK y la pérdida de apoyo laborista hacia el Partido Verde han acentuado la crisis interna del partido. Burnham, hasta ahora alcalde de Gran Manchester, obtuvo casi el 55% de los votos en las elecciones especiales de Makerfield, posicionándose como un claro contendiente para el liderazgo laborista.

La posible dimisión de Keir Starmer convertiría al mandatario en el sexto primer ministro británico en dejar el cargo en una década.

Aún no está definido si Burnham sería directamente nombrado sucesor o si se enfrentaría a otros candidatos como Wes Streeting, quien renunció recientemente como secretario de salud en protesta por la gestión de Starmer. En tanto, Starmer ha prometido mantenerse en el cargo y presentarse a cualquier contienda interna: "Me presentaré a las elecciones, me postularé si hay una contienda por el liderazgo del Partido Laborista, lo he dicho repetidamente. No voy a renunciar a eso“.

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Sin embargo, voces influyentes dentro del partido, como Charlie Falconer de la Cámara de los Lores, han reconocido que Starmer “no tiene absolutamente ninguna autoridad” y han sugerido que el traspaso de liderazgo debería acordarse entre Starmer y Burnham.