En plena crisis política entre su secretario General Ramdin y Estados Unidos, inicia la Asamblea de la OEA en Panamá

La Asamblea General de la OEA sesiona en la ciudad de Panamá

(Washington, Estados Unidos) La crisis de confianza de Estados Unidos con el secretario General de la OEA, Albert Ramdin, impactará en la Asamblea 56 del foro regional que inicia hoy en Panamá.

El embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, cuestionó que Ramdin hubiera designado a Xaviera Jessurun como su jefa de Gabinete, cuando estaba imputada por corrupción, fraude y blanqueo de capitales.

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Ramdin relativizó las críticas de Rizzuto y mantuvo en el cargo a Jessurun, pese a que su propio país -Surinam- anuló su pasaporte diplomático por la causa penal.

Frente a la resistencia del secretario General, Rizzuto escaló el asunto al Departamento de Estado, que finalmente canceló la visa de Jessurun por haber ocultado que tenía una investigación pendiente en la justicia de Surinam.

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Ramdin no tuvo otra alternativa que forzar la renuncia de su jefa de Gabinete, pero cuando se aguardaba que esta crisis institucional hubiera terminado, el secretario General habría utilizado su poder funcional para beneficiar a Jessurun.

Albert Ramdin con Xaviera Jessurun, su ex jefa de Gabinete

La semana pasada aseguraron a Infobae en la OEA que Jessurun continuaba activa en la burocracia del foro regional, a pesar de su renuncia formal. Una atípica situación administrativa que supuestamente era avalada por Ramdin.

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Este corresponsal preguntó al respecto a Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos en la OEA. Rizzuto confirmó la peculiar situación administrativa de la exjefa de Gabinete.

Vía WhatsApp, textual, Rizzuto aseguró a Infobae:

-“He sabido que Ramdin no despidió a Jessurun. La licenció por 30 días con goce de sueldo. Además, a pesar del protocolo, anuló la decisión del departamento de informática e instruyó que ella conservara el acceso a la computadora. También le ha permitido mantener en su poder su pasaporte de la OEA”.

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-“En un acto de desafío, Ramdin no destituyó a Jessurun. También le permitió mantener en su poder su pasaporte de la OEA y autorizó que se anulara el protocolo de la OEA para permitir que Jessurun continuara teniendo acceso a la computadora y a los archivos”.

Frente a las declaraciones de Rizzuto, Infobae consultó a los asesores de Ramdin para conocer su explicación del caso.

Desde Panamá, también vía WhatsApp, se contestó textual lo siguiente:

“La nota diplomática de la Misión de Estados Unidos ante la OEA relativa a la revocación de la visa G-4 de la Jefa de Gabinete estableció como fecha límite de salida el 8 de julio de 2026. A la luz de esa fecha, y en pleno cumplimiento de las normas y reglamentos de la OEA, el Secretario General determinó la terminación del contrato de la Jefa de Gabinete con efecto al 7 de julio de 2026, y la autorizó a tomar la licencia acumulada hasta esa fecha".

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Albert Ramdin y Leandro Rizzuto durante un encuentro oficial en la OEA, (Washington, Estados Unidos)

Respecto al uso arbitrario de las claves para acceder a los archivos de la OEA, no hubo respuesta puntual a la consulta de Infobae.

La administración republicana cuestiona la capacidad moral de Ramdin para conducir la OEA, y había decidido postergar un posible movimiento diplomático en su contra a pedido del gobierno panameño, que “no quería ruido” en la Asamblea del foro regional que lleva meses organizando.

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La situación institucional de Ramdin es un asunto clave para estabilidad de la OEA, que depende de los aportes financieros de Estados Unidos. El Departamento de Estado cuestiona la agenda del foro multilateral, y la continuidad política Ramdin es un interrogante.

En este contexto, es poco probable que la agenda oficial de la Asamblea no termine teñida por la nueva crisis institucional causada por las decisiones unilaterales de Ramdin.

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La Asamblea tenía previsto tratar la situación política en Bolivia y el programa diseñado por la ONU para terminar con las bandas de narcotraficantes que asolan a Haití.

Pero Ramdin se puso en el centro del escenario con sus inesperadas decisiones administrativas.

El secretario General de la OEA nombró a Jessurun pese a su acusación penal, y después le permitió que siguiera involucrada en la burocracia de la OEA, aunque su visa diplomática ya tenía fecha de vencimiento.

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La Asamblea comienza hoy con una conferencia de prensa que ofrecerán Ramdin y Javier Martínez-Acha Vásquez, canciller de Panamá.