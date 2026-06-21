Estados Unidos

La justicia federal estudia aplicar la pena de muerte al exmilitar afgano acusado de asesinar a una integrante de la Guardia Nacional

El proceso judicial por el tiroteo junto a la Casa Blanca pone bajo escrutinio los protocolos de seguridad y el historial migratorio del sospechoso, mientras fiscales analizan medidas excepcionales ante la gravedad del caso

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Ciudadano afgano bajo investigación federal en Estados Unidos, señalado por su vínculo con un ataque letal en el corazón de Washington (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Ciudadano afgano bajo investigación federal en Estados Unidos, señalado por su vínculo con un ataque letal en el corazón de Washington (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Un jurado federal en Washington formalizó este martes una nueva acusación contra Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 30 años, que introduce cargos susceptibles de pena de muerte por el asesinato de la especialista de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom.

El caso, que generó repercusión nacional, se transforma así en uno de los expedientes penales de mayor alcance para delitos violentos contra personal militar en territorio estadounidense.

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Imagen dividida muestra a una mujer y un hombre en uniforme militar. La mujer se toma una selfi con un teléfono. El hombre sonríe frente a un fondo gris
Retratos de los miembros de la Guardia Nacional implicados en el ataque; Beckstrom perdió la vida y Wolfe continúa en recuperación (Joint Force Headquarters/West Virginia National Guard/U S Army National Guard)

Nueva acusación y procedimiento federal: claves y diferencias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) amplió la acusación contra Lakanwal a un total de 17 cargos, según la información oficial difundida por la oficina de la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro y reportada por The New York Times y otros medios estadounidenses.

La principal novedad reside en la introducción de delitos federales —incluyendo el asesinato de una persona que asistía a un agente federal—, lo que permite por primera vez contemplar la pena capital. Bajo la legislación local del Distrito de Columbia, que rigió la acusación inicial, la pena de muerte está abolida desde 1981.

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La presentación judicial suma ocho imputaciones adicionales, entre ellas el uso de un arma de fuego durante un delito violento que causa muerte. El gran jurado concluyó, de acuerdo con el comunicado del DOJ, que Lakanwal “mató intencionalmente” a Beckstrom e intentó asesinar a más de una persona, requisitos formales para que los fiscales federales evalúen la pena capital.

Según explicó la fiscal Pirro en declaraciones recogidas por ABC News, “Sarah Beckstrom tenía 20 años, servía a su país en la capital nacional, cuando Lakanwal supuestamente condujo a través del país y la ejecutó a sangre fría a pasos de la Casa Blanca”. Añadió que se buscará “cada pena que la ley permita mientras se procura justicia para Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe”.

Fiscal del Distrito de Columbia encargada de la investigación y la formulación de cargos federales en el caso (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)
Fiscal del Distrito de Columbia encargada de la investigación y la formulación de cargos federales en el caso (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

Reconstrucción del ataque y líneas de investigación

La acusación sostiene que Lakanwal condujo su Toyota Prius desde su vivienda en Bellingham, estado de Washington, hasta la capital federal, portando un arma de fuego denunciada como robada en Seattle en 2023.

El 26 de noviembre, alrededor de las 14:13, abrió fuego sin advertencia en la intersección de 17th Street y I Street NW, junto a la estación de metro Farragut West, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Residencia ubicada en el estado de Washington vinculada a la investigación sobre los movimientos del acusado (REUTERS/David Ryder/Archivo)
Residencia ubicada en el estado de Washington vinculada a la investigación sobre los movimientos del acusado (REUTERS/David Ryder/Archivo)

De acuerdo con CBS News y el DOJ, la agresión resultó en la muerte de Sarah Beckstrom, integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, y heridas graves al sargento técnico de la Fuerza Aérea Andrew Wolfe, de 25 años y oriundo de Martinsburg, Virginia Occidental.

Otros dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos en el forcejeo que permitió someter y detener al sospechoso en el lugar. En la escena, los investigadores recuperaron un revólver Smith & Wesson calibre .357, el arma robada utilizada en el ataque.

Entre los cargos federales figuran:

  • Asesinato de una persona que asistía a un agente federal
  • Uso de un arma de fuego durante un delito violento con resultado de muerte
  • Intento de asesinato contra dos militares no identificados públicamente
  • Asalto con intención de matar mientras portaba un arma
  • Posesión de un arma durante un crimen violento

La acusación subraya que las víctimas fueron atacadas “sin provocación”, mientras cumplían funciones como parte de un operativo de apoyo a la seguridad en la ciudad.

Pistola revólver negra y gris con dos cartuchos, dos reglas de medición forenses blancas y negras, fragmentos de vidrio y un objeto marrón sobre suelo de asfalto
Arma de fuego incautada por las autoridades tras el tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca (DOJ)

El proceso federal y la ruta hacia la pena capital

La diferencia central entre la acusación original y la nueva radica en el marco legal que habilita la pena capital. Según explicó The New York Times, bajo la ley local del Distrito de Columbia la condena máxima no podía incluir la muerte. El nuevo encuadre federal cambia el escenario: si Lakanwal es declarado culpable por los cargos federales, el DOJ podrá decidir si solicita formalmente la pena de muerte.

El proceso para esa determinación ya comenzó, según afirmaron fiscales del gobierno durante la audiencia. La decisión quedará en manos del Comité de Casos Capitales del DOJ, órgano encargado de revisar la evidencia, escuchar los argumentos de la defensa y emitir una recomendación.

Fuentes de ABC News destacaron que antes de que el Departamento de Justicia anuncie su postura definitiva, los abogados defensores tendrán la oportunidad de reunirse con los fiscales y presentar pruebas o argumentos en contra de la condena capital, en concordancia con el procedimiento federal.

La defensa de Lakanwal se opone a los nuevos cargos; el acusado se declaró no culpable en la audiencia celebrada ante el juez federal Amit Mehta. El abogado de Lakanwal no respondió consultas de la prensa, según especificó CBS News.

La próxima audiencia está programada para el 16 de septiembre y aún no existe fecha establecida para el inicio del juicio, informó ABC News.

El Departamento de Justicia, encargado de conducir la investigación y el proceso penal en el ataque ocurrido en Washington (REUTERS/Marco Bello)
El Departamento de Justicia, encargado de conducir la investigación y el proceso penal en el ataque ocurrido en Washington (REUTERS/Marco Bello)

Trayectoria migratoria y antecedentes del acusado

Rahmanullah Lakanwal es ciudadano afgano y llegó a Estados Unidos en 2021 bajo la Operation Allies Welcome, un programa especial de la administración de Joe Biden que buscó evacuar rápidamente a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense y el regreso de los talibanes al poder.

Más tarde, Lakanwal solicitó asilo y obtuvo una aprobación el año pasado, aunque su trámite para la residencia permanente no había concluido, según datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por CBS News.

Durante su residencia en Afganistán, Lakanwal colaboró con el gobierno estadounidense y la CIA, según un portavoz de la agencia citado por CBS News. Antes de emigrar, dirigió una unidad militar afgana que trabajaba junto a fuerzas internacionales.

Programa federal de acogida para ciudadanos afganos tras la salida de tropas estadounidenses de Kabul (Fuerza Aérea de los Estados Unidos/Senior Airman Taylor Crul/Handout via REUTERS)
Programa federal de acogida para ciudadanos afganos tras la salida de tropas estadounidenses de Kabul (Fuerza Aérea de los Estados Unidos/Senior Airman Taylor Crul/Handout via REUTERS)

La acusación también recoge que Lakanwal compareció en la audiencia en silla de ruedas y con uniforme naranja de detenido, y necesitó de un intérprete de pastún para seguir la sesión, según relató The New York Times.

Las autoridades federales, incluidas la oficina del FBI en Washington y el Departamento de Policía Metropolitana, encabezan la investigación, mientras que la acusación está a cargo de la fiscalía federal del Distrito de Columbia.

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