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El Gobierno de Italia defendió la solidez de los vínculos con Estados Unidos pese al cruce entre Meloni y Trump

La primera ministra negó en Instagram las afirmaciones del presidente estadounidense, y desde su gabinete insisten en que los lazos transatlánticos permanecen firmes pese a los reproches públicos de los últimos días

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Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le pidió una foto en el G7 de Francia y la primera ministra respondió que esas declaraciones eran inventadas. (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le pidió una foto en el G7 de Francia y la primera ministra respondió que esas declaraciones eran inventadas. (REUTERS/ARCHIVO)

Varios ministros del Gobierno de Italia defendieron este domingo la normalidad y solidez de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, tras una serie de declaraciones cruzadas entre la primera ministra, Giorgia Meloni, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, afirmó en el programa Caffè della domenica de Radio 24 que sus contactos con Estados Unidos, incluido el embajador en Roma, “siguen siendo absolutamente normales y no han cambiado”. Crosetto señaló que Trump adopta posturas propias que pueden no ser compartidas, pero subrayó que desde el punto de vista de la defensa “no se le puede achacar nada a Italia”. Además, comparó la actitud de Italia con la de otros países europeos en el uso de bases militares, afirmando que “hemos respetado plenamente los tratados”, mientras que otras naciones los han incumplido y han negado el acceso a sus instalaciones, lo que, según el ministro, perjudica las relaciones profundas entre ambos países.

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Crosetto sostuvo que otros países europeos incumplieron acuerdos sobre bases militares y que esa conducta perjudica las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados. (REUTERS/ARCHIVO)
Crosetto sostuvo que otros países europeos incumplieron acuerdos sobre bases militares y que esa conducta perjudica las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados. (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Exteriores y vicepresidente, Antonio Tajani, calificó a Trump como “incomprensible”, pero insistió en que las relaciones con Estados Unidos “son sólidas y continuarán”. Tajani recordó que la amistad entre ambos países se remonta a siglos atrás y que “seguiremos avanzando en los asuntos pendientes” pese a las declaraciones polémicas del presidente estadounidense sobre Meloni. Tajani subrayó que Italia seguirá colaborando con Estados Unidos dentro de la OTAN y en el marco de las relaciones bilaterales transatlánticas.

El vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, declaró que “quien ataca a la primera ministra italiana de forma tan absurda, ataca a todo el gobierno italiano y a todos los italianos”. No obstante, añadió que “el juego ha terminado” y pidió dejar atrás el episodio para retomar el trabajo conjunto. Salvini expresó su esperanza de que el periodo de malentendidos finalice pronto.

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En los últimos dos días, Meloni y Trump han protagonizado un cruce de declaraciones. Trump aseguró que la mandataria italiana le suplicó tomarse una foto durante el G7 de Francia y que accedió “porque le dio pena”. Meloni respondió que estaba “atónita” ante afirmaciones “inventadas”, a lo que Trump replicó mencionando la supuesta baja popularidad de la primera ministra.

Dos hombres con traje se dan la mano frente a las banderas de Estados Unidos, Italia y la Unión Europea, con una escalera roja al fondo
El secretario de Estado, Marco Rubio, junto al vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores de Italia. (EFE/ARCHIVO)

Meloni responde a Trump y defiende sus prioridades

La primera ministra, en un mensaje en inglés publicado en Instagram, respondió: “Mi popularidad no es asunto tuyo, sugiero que te centres en la tuya”. Meloni calificó de absurdos los “ataques constantes e injustificados” y subrayó que su nivel de apoyo no depende de la relación con Trump, sino de “su capacidad para defender el interés nacional de Italia”.

En una publicación posterior en italiano, Meloni anunció que no volvería a abordar el tema, afirmando que sigue creyendo en la unidad de Occidente y que “esto no es un espectáculo a la altura de nuestra tarea”.

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