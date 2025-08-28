La madre de una víctima del tiroteo en una escuela de Minneapolis atendió a su hija que llegó herida al hospital

Sophia Forchas, de 12 años, permanece en estado crítico tras el tiroteo en la Annunciation Catholic School de Minneapolis. (REUTERS/Tim Evans)

La conmoción persiste en Minneapolis tras el ataque armado ocurrido en la Escuela Católica Anunciación, donde además de las dos víctimas fatales, hay entre los 17 heridos una niña de 12 años que se debate entre la vida y la muerte en el hospital donde su madre trabaja como enfermera de cuidados críticos.

La víctima, Sophia Forchas, comenzó la secundaria en ese mismo establecimiento religioso cuando fue alcanzada por los disparos durante una celebración en la iglesia adyacente.

De acuerdo con lo informado por CBS News, la madre de Sophia Forchas, empleada en el área de cuidados intensivos pediátricos del Hennepin Healthcare, acudió esa mañana al hospital para colaborar en la atención de los heridos, sin saber que su propia hija figuraba entre los casos más graves.

“Antes de saber que era la escuela de sus hijos la atacada y que su hija resultó herida de gravedad, la madre se encontraba prestando ayuda a las víctimas”, señala la campaña publicada en la plataforma GoFundMe, donde se han recaudado casi 250.000 dólares en 24 horas.

Dos niños, de 8 y 10 años, murieron como consecuencia del tiroteo ocurrido durante el inicio del ciclo escolar. (REUTERS/Ben Brewer)

El sacerdote Timothy Sas, de la iglesia St. Mary’s Greek Orthodox Church, comunidad religiosa a la que pertenece la familia Forchas, manifestó en un comunicado difundido por CBS News: “Sophia nació y creció en nuestra parroquia, en un entorno de vida eclesial junto a varias generaciones de su familia”. La comunidad convocó a una vigilia de oración para la joven y para quienes resultaron afectados por el ataque.

El ataque, perpetrado durante una misa que daba inicio al ciclo lectivo en la Iglesia Católica de la Anunciación, dejó un saldo de 17 personas heridas, de las cuales 14 son menores de edad. Dos niños, de 8 y 10 años, murieron a causa de sus heridas. También figuran entre los heridos tres feligreses octogenarios, con pronóstico favorable.

El hermano menor de Sophia Forchas se hallaba en el recinto durante el incidente. No sufrió lesiones físicas, aunque la familia describió el impacto emocional de presenciar la agresión y ver a su hermana gravemente herida. “Aunque salió ileso, el trauma de ver un hecho tan aterrador y saber que su hermana resultó herida es una experiencia que ningún niño debería vivir”, compartieron los allegados en GoFundMe.

La comunidad de St. Mary’s Greek Orthodox Church convocó una vigilia para ofrecer apoyo espiritual a las víctimas del ataque en Annunciation. (REUTERS/Tim Evans)

Sophia Forchas fue sometida a una cirugía de emergencia y permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del Hennepin Healthcare. De acuerdo con la información difundida por la campaña de recaudación, la menor enfrenta una recuperación que se anticipa larga y compleja. “Su camino resultará largo, incierto y difícil. Pero ella es fuerte y no está sola”, destacan los organizadores de la iniciativa solidaria.

La respuesta solidaria no se limitó solo a Minneapolis. Se han recibido mensajes de apoyo desde diferentes lugares del mundo para la familia y la comunidad escolar. El mismo sacerdote Sas agradeció el respaldo: “la familia de Sophia y yo estamos realmente agradecidos por la inmediata demostración de solidaridad y oraciones que han llegado de todos los rincones”.

La madre de Sophia Forchas es enfermera de cuidados intensivos en el Hennepin Healthcare, donde fue atendida su hija tras el ataque. (GoFundMe)

La Escuela Católica Anunciación y la iglesia han coordinado encuentros comunitarios para brindar contención a los estudiantes y al personal docente tras el suceso. Entre las iniciativas se cuenta una convocatoria para el jueves 28 de agosto a las 18:00 con el objetivo de acompañar tanto a los heridos como a los sobrevivientes.

La Policía de Minneapolis informó que la mayoría de los heridos se encuentra fuera de peligro, enfocando los esfuerzos en la recuperación física y emocional de los más afectados. La investigación sobre las circunstancias y motivos detrás del ataque aún se encuentra en desarrollo.