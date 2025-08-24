Estados Unidos

Cuál será el estado del tiempo en Reston para mañana

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el pronóstico del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Reston, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas, principalmente antes de las 8 p.m. Estará mayormente nublado y luego se irá despejando gradualmente, con una temperatura mínima alrededor de 65 grados Fahrenheit (18 grados Celsius). El viento del sureste será de aproximadamente 6 mph (9.7 km/h) y se volverá ligero y variable después de la medianoche. La probabilidad de precipitación será del 30%.

¿Cuál será el clima por la noche?

Hoy será un día soleado, con una temperatura máxima cercana a los 80 grados Fahrenheit (aproximadamente 27 grados Celsius). Se espera un viento del noroeste de 6 a 10 mph (9 a 16 km/h). Esta noche, las temperaturas descenderán y se anticipa un clima más fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 23 de agosto 7:52 p. m. EDT.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

