La noches de juegos de mesa conquistan la vida social de Nueva York

Jóvenes profesionales de Manhattan y Brooklyn optan por reuniones lúdicas en lugar de bares y discotecas, buscando conexiones auténticas y espacios tranquilos para socializar lejos del bullicio nocturno tradicional

Por Matias D. Lauria

La creciente popularidad de las noches de juegos de mesa transforma la vida nocturna en Manhattan y Brooklyn (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un loft de Brooklyn, un grupo de jóvenes profesionales se reúne en torno a una mesa iluminada por lámparas tenues. No hay música estridente ni cócteles elaborados, sino fichas de mahjong y cartas de Uno. “Aquí puedo hablar con todos, conocer gente nueva y no preocuparme por el ruido o el alcohol”, comenta una de las asistentes, que acude cada semana a estas veladas. Este tipo de encuentros, conocidos como “noches de juegos”, se ha convertido en el nuevo ritual social de la élite urbana de Nueva York, según un reportaje de Vogue.

La tendencia, que se expande por Manhattan y Brooklyn, responde a una búsqueda de comunidad y autenticidad entre los millennials y la generación Z. Frente al bullicio de los bares y la saturación de las aplicaciones de citas, las noches de juegos ofrecen un espacio donde la interacción fluye de manera orgánica. En palabras de otro participante citado por Vogue, “es una forma de conectar sin pantallas de por medio, de volver a lo básico y disfrutar de la compañía”.

La tendencia de abandonar el bullicio nocturno por encuentros lúdicos toma fuerza entre quienes valoran la autenticidad (iStock)

El fenómeno no se limita a los clásicos juegos de mesa. El mahjong, tradicionalmente asociado a la cultura china, ha encontrado un nuevo público entre los jóvenes neoyorquinos, que lo combinan con partidas de backgammon, Catan o incluso juegos de cartas como Uno.

Esta diversidad refleja una nostalgia por la infancia y una reivindicación de lo analógico en una era dominada por lo digital. Según el artículo de Vogue, la selección de juegos responde tanto a la búsqueda de desafío intelectual como al deseo de revivir recuerdos compartidos.

Jóvenes profesionales de Nueva York prefieren vínculos auténticos y espacios tranquilos en lugar de bares tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lugares donde se celebran estas noches varían desde cafés especializados en Brooklyn hasta espacios privados en Manhattan. Uno de los epicentros es el Mahjong Palace, un local que ha sabido capitalizar la tendencia ofreciendo mesas reservadas y una atmósfera cuidada. Pero también proliferan las reuniones en apartamentos y lofts, donde la discreción y la intimidad se convierten en parte del atractivo. “El verdadero lujo ahora es poder conversar sin interrupciones, en un ambiente relajado”, afirma un organizador habitual de estos encuentros.

Este cambio en los hábitos nocturnos refleja una transformación más amplia en la vida social de la ciudad. Para muchos, las noches de juegos representan una alternativa saludable al consumo de alcohol y a la presión de los clubes nocturnos. Además, facilitan la creación de redes profesionales y personales, y han dado lugar a nuevas formas de socialización y citas. “He conocido a más gente interesante aquí que en cualquier app”, asegura una de las entrevistadas por Vogue.

La pregunta que surge es si esta moda se consolidará como un cambio duradero o si se trata de una tendencia pasajera. Por ahora, la popularidad de las noches de juegos en Nueva York sugiere que la búsqueda de comunidad y autenticidad sigue siendo un valor en alza entre las nuevas generaciones.

