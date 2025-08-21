Una mujer relató el cáncer cerebral de su esposo en TikTok: lo mató a él, a sus hijos y se suicidó

La familia Long residía en una zona tranquila de Madbury, donde ahora se centra la investigación de las autoridades. (Crédito: Facebook / Emily Long)

El pasado lunes 18 de agosto de 2025, las autoridades de Nueva Hampshire hallaron los cuerpos sin vida de una familia en su domicilio de Madbury, luego de que emergieran informes sobre posibles disparos en la vivienda. Según confirmó la Oficina del Fiscal General de Nueva Hampshire en un comunicado obtenido por PEOPLE, Emily Long, de 34 años, fue identificada como autora de la muerte de su esposo, Ryan Long, de 48 años, y de dos de sus tres hijos menores: Parker, de 8 años, y Ryan, de 6 años. Los agentes también localizaron a un tercer hijo en la casa, un niño pequeño, quien resultó ileso.

Los resultados de la autopsia indicaron que ambos menores presentaban una herida de bala en la cabeza y su fallecimiento fue calificado como homicidio, mientras que Ryan Long murió tras recibir múltiples disparos. La causa de muerte de Emily Long fue una lesión por arma de fuego en la cabeza, determinada como suicidio, informó la Oficina del Fiscal General estatal en el comunicado recogido por PEOPLE. Los investigadores sostienen que la madre utilizó un arma de fuego perteneciente al hogar para cometer los crímenes y luego quitarse la vida.

El suceso ocurrió en horas tempranas de la mañana del lunes, alrededor de las 5:30, según detallaron fuentes oficiales. La Oficina del Fiscal General sostuvo: “Con base a la información disponible hasta el momento, parece que en la madrugada del lunes 18 de agosto de 2025, la señora Long tomó un arma de fuego de la vivienda y causó la muerte de Ryan Long y de sus dos hijos, Parker y Ryan, para luego quitarse la vida de inmediato”, recogió PEOPLE.

Antecedentes familiares: una enfermedad grave y dificultades emocionales documentadas

Antes del trágico desenlace, Emily Long compartía videos en la red social TikTok que abordaban la enfermedad de su esposo, diagnosticado con cáncer cerebral, y su propia lucha emocional para sobrellevar la situación familiar. En la biografía de su cuenta, Emily se describía como “Brain Cancer Wife” y presentaba su espacio digital como un “diario personal”, que según sus palabras, era “más barato que la terapia”.

En la última publicación realizada por Emily en TikTok, apenas un día antes del hecho, la madre expresó: “Estoy en un bache y deprimida por la situación de mi familia. Estoy haciendo un esfuerzo por salir de mi depresión y hacer esto por mi familia”. Este testimonio público permitió a los seguidores una visión directa sobre su estado anímico y los desafíos cotidianos que enfrentaba el núcleo familiar.

PEOPLE señala que el diagnóstico de cáncer cerebral de Ryan Long había sido reportado previamente por el periódico local New Hampshire Union Leader. Las autoridades han referido que existían preocupaciones y cuestiones en torno a la dinámica en el hogar, pero solicitaron evitar especulaciones sobre motivos o desencadenantes específicos en relación con la tragedia.

Emily Long documentaba en redes sociales el proceso de enfermedad de su esposo antes de los hechos. (Crédito: Facebook / Emily Long)

Resultados de la investigación y declaraciones oficiales sobre la complejidad del caso

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la autopsia, el fiscal adjunto Ben Agati, representante del estado de Nueva Hampshire, enfatizó la cautela en la interpretación del caso y reconoció la dificultad de encontrar un único motivo detrás de lo ocurrido. En declaraciones recogidas por PEOPLE y el medio afiliado a ABC, WMUR, Agati manifestó: “Creo que lo más importante es tratar de no especular que existe una sola razón para que algo así ocurra. Un homicidio y un suicidio suelen ser mucho más complejos que eso”.

Además, Agati señaló que la investigación continúa reuniendo información para delimitar los factores involucrados, incluso considerando aspectos económicos o la situación de salud de Ryan Long entre las posibles influencias. Según el fiscal adjunto, “todavía estamos tratando de recopilar más información para definir diferentes elementos”.

La Oficina del Fiscal General agregó en su comunicado: “Si bien los investigadores están tomando conocimiento de varias preocupaciones y problemas en curso dentro del hogar en el momento de los hechos, las personas deben evitar especular que este suceso fue causado por una única razón o factor de estrés”, citó PEOPLE.

Hallazgo del niño ileso y disposiciones de las autoridades para la comunidad

El único menor sobreviviente de la familia, un niño pequeño que se encontraba en la residencia al momento de los hechos, fue hallado sin lesiones. Las autoridades no han divulgado su identidad ni detalles sobre el cuidado posterior, a fin de proteger la privacidad del menor.

Los equipos de intervención social y especialistas en trauma acudieron a la zona para brindar apoyo a vecinos y allegados de la familia. Paralelamente, la Oficina del Médico Forense de Nueva Hampshire, bajo la dirección de Jennie V. Duval, realizó los exámenes post-mortem correspondientes. PEOPLE señala que Duval no respondió de inmediato a las consultas realizadas tras la publicación de los resultados de la autopsia.

La residencia donde se registró la tragedia familiar conmocionó a la comunidad de Madbury. (Crédito: Captura de pantalla / WMUR-TV)

Reacciones en la comunidad y recordatorio sobre recursos de apoyo en salud mental

El caso ha conmovido a la comunidad de Madbury, un pequeño municipio de Nueva Hampshire. En el comunicado de prensa, las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de recurrir a recursos de apoyo en salud mental, angustia emocional o problemas de consumo, mencionando la línea gratuita nacional 988, disponible para llamadas, mensajes de texto o chat en 988lifeline.org durante las 24 horas.

Hasta el momento, la investigación oficial sobre el caso iniciado en la residencia de la familia Long permanece abierta, mientras se revisan posibles causas y antecedentes que permitan esclarecer los acontecimientos que derivaron en esta tragedia familiar. Las autoridades reiteran la recomendación de no emitir especulaciones mientras continúa la recopilación de datos relevantes sobre los hechos.