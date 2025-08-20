Estados Unidos

EEUU aceptó conversar con delegados de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles

El Gobierno de Trump impuso un gravamen del 50% a productos brasileños, lo que desató una disputa que ahora ingresa en el sistema de solución de diferencias de la OMC, en medio de acusaciones cruzadas sobre seguridad nacional y presiones políticas

Guardar
El logotipo de la Organización
El logotipo de la Organización Mundial del Comercio (/Foto tomada el 5 de octubre de 2022/REUTERS/Denis Balibouse)

Estados Unidos accedió al pedido de consultas de Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles del 50% impuestos por Washington sobre productos brasileños. La decisión quedó formalizada en una carta enviada a la sede del organismo en Ginebra, donde la delegación estadounidense señaló: “Estados Unidos acepta la solicitud de Brasil de entablar consultas. Quedamos a disposición para acordar con los funcionarios de la misión de su país una fecha mutuamente conveniente.”

La misiva, fechada el 15 de agosto, advierte, no obstante, que algunas de las medidas señaladas por Brasil “constituyen cuestiones de seguridad nacional que no (…) pueden ser objeto de resolución” en el marco de la OMC.

La controversia comenzó a principios de agosto, cuando Brasil recurrió al sistema de solución de diferencias de la OMC, argumentando que los aranceles de Donald Trump vulneran los compromisos multilaterales asumidos por Estados Unidos. El gravamen del 50% constituye una de las sobretasas más elevadas impuestas por Washington y, según cálculos oficiales, afecta alrededor del 36% de las exportaciones brasileñas hacia ese país, lo que equivale a aproximadamente el 4% del total de ventas externas del gigante sudamericano.

El presidente estadounidense justificó la medida alegando que las políticas de Brasil representan una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, su gobierno abrió una investigación por supuestas “prácticas comerciales injustas” y por “ataques” a empresas estadounidenses. La Casa Blanca sostiene que estos elementos habilitan la aplicación de sanciones unilaterales bajo la Sección 301 de la Trade Act de 1974, un mecanismo históricamente utilizado para castigar lo que considera prácticas desleales en terceros países.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista
FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra un barco y contenedores en el Puerto de Santos, en Santos, Brasil 3 de abril de 2025 (REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo)

Brasil, sin embargo, rechaza de plano esa justificación. En una declaración reciente, la misión diplomática brasileña en Washington insistió en que el conflicto debe resolverse en el ámbito multilateral y que no corresponde que un país se atribuya potestades de juez y parte. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, fue más explícito: “Nos pidieron actos jurídicamente imposibles, como suspender un juicio contra un ex presidente. La responsabilidad de destrabar esta crisis recae en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa, en alusión a las exigencias de Trump respecto al proceso judicial contra Jair Bolsonaro.

La mención a Bolsonaro es central. El ex mandatario enfrenta en Brasil un juicio por presunta intentona golpista, y la administración Trump lo ha colocado en el núcleo del diferendo comercial. Trump acusa a Brasil de emprender una “caza de brujas” contra su aliado ideológico, lo que habría motivado la imposición de aranceles. La conexión entre un proceso judicial interno y las sanciones comerciales provocó rechazo tanto en círculos diplomáticos como en sectores empresariales, que advierten sobre la politización de la política comercial estadounidense.

En respuesta, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó un paquete de medidas para proteger a su sector exportador. Anunció créditos por unos 5.500 millones de dólares para las empresas afectadas, además de seguros reforzados, plazos fiscales extendidos e incentivos al mercado interno. El objetivo es contener el impacto inmediato y, al mismo tiempo, diversificar los destinos de exportación hacia la Unión Europea, Asia y países emergentes. Lula, además, ha reiterado que no aceptará condicionamientos externos en asuntos judiciales internos y ha reforzado la agenda de integración con el Mercosur.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro,
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, que recibió un permiso temporal para dejar su arresto domiciliario y practicarse exámenes médicos, sale de un hospital en Brasilia, Brasil, el sábado 16 de agosto de 2025 (AP Foto/Eraldo Peres)

El trasfondo es una crisis diplomática más amplia que se ha intensificado en los últimos meses. En abril, la Casa Blanca decretó una “emergencia nacional” vinculada a Brasil, lo que permitió ampliar el margen para imponer sanciones comerciales. Desde entonces, los roces bilaterales se multiplicaron, en medio de acusaciones cruzadas sobre interferencias políticas y tensiones en foros internacionales. Analistas advierten que se trata de la peor disputa diplomática entre ambos países en décadas.

En este marco, las consultas en la OMC se presentan como un paso inicial. El mecanismo permite que, durante 60 días, las partes intenten alcanzar una solución negociada. De fracasar, Brasil podría solicitar la conformación de un panel de arbitraje, que abriría un litigio formal en Ginebra. Sin embargo, Estados Unidos ya dejó claro que considera algunos aspectos del caso como vinculados a su seguridad nacional, un argumento que en el pasado le permitió eludir fallos adversos en disputas comerciales.

La tensión contrasta con la relación económica entre ambos países. A diferencia de otros socios castigados con aranceles punitivos, Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Según datos del Departamento de Comercio, en 2024 el saldo positivo superó los 7.000 millones de dólares. Este hecho debilita el argumento de que los aranceles busquen corregir desequilibrios comerciales, y refuerza la percepción de que responden más a motivaciones políticas que económicas.

Temas Relacionados

BrasilEstados UnidosGuerra comercialarancelesOrganización Mundial del ComercioTrump

Últimas Noticias

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

La portavoz Karoline Leavitt dijo que avanzan los preparativos para un encuentro bilateral entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky

La Casa Blanca aseguró que

Tras desplegar buques de guerra, Estados Unidos está preparado para usar “todo su poder” contra el narcotráfico vinculado a Maduro

La Casa Blanca confirmó el envío de tres navíos con 4.000 soldados, submarinos y aviones de reconocimiento cerca de Venezuela. Washington acusa al régimen chavista de actuar como un “cartel del narcotráfico”

Tras desplegar buques de guerra,

Texas: Previsión del clima de mañana en San Antonio

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el estado del clima para las próximas horas en la ciudad texana

Texas: Previsión del clima de

Trump dijo que esperará a que ocurra la reunión entre Zelensky y Putin antes de evaluar su rol en una cumbre de paz

El presidente de Estados Unidos señaló que prefiere que los mandatarios de Rusia y Ucrania dialoguen directamente y ver “qué sucede” antes de considerar su participación en negociaciones trilaterales

Trump dijo que esperará a

El NHC vigila un “tren de ondas tropicales” tras el huracán Erin en el Atlántico

Nuevos disturbios atmosféricos avanzan por el océano y podrían transformarse en ciclones, mientras el huracán Erin mantiene vientos sostenidos superiores a 190 kilómetros por hora

El NHC vigila un “tren
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una pareja caminaba por un

Una pareja caminaba por un cañadón en Mendoza y encontró huesos humanos de antigua data

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos procesados

Cinco recetas fáciles y reconfortantes para disfrutar en días de lluvia

Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

El video de la cita de la viuda negra que se llevó hasta las armas de su víctima y había caído presa por otro robo

INFOBAE AMÉRICA
Cómo el cambio climático y

Cómo el cambio climático y la crisis de los océanos multiplican los encuentros entre tiburones y pescadores

La Casa Blanca aseguró que Donald Trump tiene diversas opciones militares para garantizar la seguridad de Ucrania tras la guerra con Rusia

Los jefes de Estado Mayor de la OTAN se reunirán para hablar sobre la guerra Rusia-Ucrania

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

TELESHOW
La respuesta de Melody Luz

La respuesta de Melody Luz cuando le preguntaron si perdonaría a Charlotte Caniggia: “Solo recibí insultos y mentiras”

La foto retro de un ex Wachiturro junto a Cazzu que se volvió viral: “Ella era muy fan”

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”