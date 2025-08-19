Estados Unidos

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está el pronóstico del estado del tiempo para mañana en la ciudad texana de San Antonio,según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una posibilidad de tormentas eléctricas antes de las 7 p.m.

Se espera que el cielo esté mayormente despejado, con una temperatura mínima alrededor de 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius).

El viento del este será de aproximadamente 5 mph (8 km/h) y se volverá tranquilo por la noche.

La probabilidad de precipitación será del 30%.

El clima por la noche

Se espera un 40 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas después de la 1 p.m. El clima será soleado y caluroso, con una temperatura máxima cercana a 99 grados Fahrenheit (37 grados Celsius). Los índices de calor podrían alcanzar hasta 104 grados Fahrenheit (40 grados Celsius). El viento será tranquilo, cambiando a este-noreste alrededor de 5 mph (8 km/h) por la tarde.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 18 de agosto, 6:51 pm CDT .

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (AP)

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedosubtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

