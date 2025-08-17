Estados Unidos

Una luz misteriosa apareció en el cielo de Nueva York: los científicos explican de qué se trataba

La inusual mancha luminosa en el firmamento neoyorquino despertó curiosidad y asombro entre los residentes, muchos de los cuales teorizaron que podría ser un fenómeno OVNI

Por Daniela Mérida

Una inusual luz apareció en
Una inusual luz apareció en el cielo de Nueva York, lo que despertó asombro entre los residentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avistamiento de una luz blanca en el cielo nocturno causó sorpresa entre los habitantes del norte del estado de Nueva York el 12 de agosto de 2025. Numerosos residentes notaron ese martes una brillante luminiscencia acompañada de un aura peculiar, lo que generó múltiples conjeturas sobre su naturaleza en redes sociales, incluidas especulaciones sobre un posible OVNI. La inquietud se intensificó cuando usuarios de distintos condados compartieron imágenes y videos del fenómeno, sumando al misterio del evento.

Sin embargo, la fuente del resplandor tenía una explicación tecnológica. De acuerdo con Space.com, se trató de la estela y el penacho generados por el cohete Vulcan Centaur, lanzado desde la estación espacial de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida alrededor de las 21:00 horas locales. La United Launch Alliance (ULA) llevó a cabo la operación, enviando un satélite experimental de navegación para el ejército de Estados Unidos directamente a órbita geoestacionaria mediante un cohete equipado con cuatro propulsores laterales.

La misión tenía especial relevancia para el sector espacial estadounidense. Según el blog de la ULA, la travesía del Vulcan Centaur alcanzó los 35.400 kilómetros (22.000 millas) y una duración de siete horas, constituyéndose como uno de los vuelos más extensos de la empresa. Además, el lanzamiento marcó la primera vez en 48 años que el ejército estadounidense ponía en órbita un satélite experimental de navegación, diseñado para suministrar datos equiparables a los de un sistema GPS y evaluar nuevas tecnologías.

Lluvia de meteoros y confusión en el cielo

La extraña luz se trataba
La extraña luz se trataba de los restos de un lanzamiento que tuvo lugar en Cabo Cañaveral, Florida. (Facebook: Jeannine Beveridge)

El mismo 12 de agosto coincidió con el máximo de visibilidad de la lluvia de meteoros Perseidas, considerada la más activa y popular del año según la NASA. Esa noche, los cielos del hemisferio norte —incluyendo el noreste estadounidense— ofrecieron condiciones óptimas para observar hasta 100 meteoros por hora bajo cielos oscuros. Esta lluvia de meteoros procede de los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, de 26 kilómetros de diámetro, orbitando el Sol cada 133 años, detalló la NASA.

La conjunción de ambos eventos astronómicos provocó que numerosos testigos confundieran el cohete con algún meteorito particularmente brillante. Según la NASA, las Perseidas destacan por sus “bólidos”, explosiones luminosas generadas por partículas de mayor tamaño al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. La velocidad registrada de estos meteoros se ha estimado en 59 kilómetros por segundo (37 millas por segundo).

De acuerdo con la NASA, la relación entre el cometa Swift-Tuttle y la lluvia de meteoros Perseidas fue identificada en 1865 por el astrónomo Giovanni Schiaparelli. La constelación Perseo es el radiante aparente desde donde parecen emerger los meteoros, aunque no es su origen físico real. Las noches del 12 y 13 de agosto fueron consideradas las mejores para observar las Perseidas, aunque serán visibles hasta el 23 de este mes, principalmente antes del amanecer en el hemisferio norte.

¿Cómo fue el lanzamiento en Cabo Cañaveral?

El cohete Vulcan Centaur fue
El cohete Vulcan Centaur fue lanzado desde la costa espacial de Florida. (REUTERS/Joe Skipper)

El cohete Vulcan Centaur alcanzó una altura de 62 metros (202 pies) en el momento del lanzamiento. La operación correspondió con el tercer vuelo exitoso del cohete, que también realizó vuelos en enero y octubre de 2024. El objetivo principal de la misión fue demostrar el potencial del nuevo sistema de navegación satelital militar y probar innovaciones tecnológicas en el contexto de las comunicaciones y la defensa.

El lanzamiento representó uno de los hitos históricos para la presencia estadounidense en el espacio, según el recuento de Space.com. Esta coincidencia entre un acontecimiento astronómico natural y una operación de alta tecnología disparó la observación ciudadana y facilitó la difusión masiva de registros visuales en redes sociales.

