Estados Unidos

Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, definió la firma como un “gran día para reafirmar lazos”

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, en la firma del memorando (Marco Rubio X)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron este jueves un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular y avanzar en materia de seguridad.

Rubio, que viajó a Paraguay hace unos meses, cuando aún no era el jefe de la diplomacia estadounidense, definió la firma como un “gran día para reafirmar lazos” en algo que, según dijo, preocupa mucho a ambos países como es la “inmigración irregular”.

“Quiero agradecer al canciller por estar aquí y a mi amigo, el presidente (de Paraguay) Santiago Peña, un gran aliado de Estados Unidos. Estamos muy contentos de firmar esto hoy junto con nuestros socios del Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó el secretario.

Estados Unidos y Paraguay firmaron
Estados Unidos y Paraguay firmaron un memorando para reforzar la cooperación contra la inmigración irregular (Marco Rubio X)

Luego, a través de su cuenta en X, Rubio agregó: “@POTUS ya no permitirá que se abuse del sistema de asilo estadounidense. La firma hoy de un Acuerdo de Tercer País Seguro con Paraguay permite a los solicitantes de asilo en Estados Unidos presentar sus solicitudes de protección en Paraguay”.

“Agradecemos al presidente Santiago Peña su liderazgo en la lucha contra la inmigración ilegal y su colaboración para crear un hemisferio más seguro”, completó.

Por su parte, Ramírez Lezcano agradeció al estadounidense el trato con el que lo había recibido y destacó que el memorando es un acuerdo que va más allá de la política migratoria y que abarca otros aspectos como la seguridad, el comercio y las inversiones.

Estamos trabajando en una amplia agenda bilateral”, apuntó. “Compartimos valores como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho”.

Marco Rubio agradeció al presidente
Marco Rubio agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por su liderazgo en la lucha contra la inmigración ilegal

El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Troy Edgar, también presente en la comparecencia, aseguró que este acuerdo supone “un gran paso” en los planes de la Administración de Donald Trump para que terceros países ayuden a frenar la entrada a su país.

“Consideramos a Paraguay como un socio en materia de aplicación de la ley y seguridad fronteriza. Ustedes han sido un gran socio, y este es un gran paso”, añadió al respecto.

Para él, el sistema de asilo estadounidense había sido sometido a un “abuso” por la administración anterior, y un acuerdo como este, dijo, “alivia la carga dentro de la seguridad nacional y la capacidad de Estados Unidos para procesar y proporcionar el proceso de asilo a las personas que realmente lo merecen”.

Temas Relacionados

Estados UnidosParaguayMarco RubioDonald TrumpSantiago Peñainmigración irregularÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Reanudan procesamiento de licencias de conducir para migrantes con TPS

Los beneficiarios podrán gestionar documentos de identificación y tránsito tras la actualización de directrices federales y fallos judiciales recientes

Reanudan procesamiento de licencias de

Hombre enfrenta cargos federales en D.C. por lanzar un sándwich a oficial de la Patrulla Fronteriza

El acusado habría protagonizado una confrontación nocturna en una céntrica avenida de la capital estadounidense, en un contexto de creciente despliegue de fuerzas federales y debate público sobre el control de la seguridad y la presencia policial en la ciudad

Hombre enfrenta cargos federales en

Dueños de panadería en la frontera con México serán condenados por emplear a migrantes indocumentados

La justicia federal de Texas halló culpables a los propietarios de Abby’s Bakery, señalados por dar trabajo y cobijo a empleados sin papeles durante años

Dueños de panadería en la

Dijo que se sentía estresado así que solicitó un taxi por aplicación y asesinó al conductor para ‘desahogarse’

Un joven en Albuquerque, Nuevo México, enfrenta cargos por asesinato en primer grado debido al brutal homicidio de un trabajador de Uber

Dijo que se sentía estresado

Tesla iniciará la contratación de operadores para sus robotaxis

La competencia por liderar la movilidad autónoma urbana se intensifica con la entrada de nuevos actores y la expansión de proyectos en otras ciudades de Estados Unidos

Tesla iniciará la contratación de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El estómago también es un

El estómago también es un “segundo cerebro”: descubren su impacto en los estados de ansiedad y depresión

Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por un intento de robo millonario a un supermercado

Verónica Cangemi, cantante soprano argentina: “Mucha gente piensa que ir al Teatro Colón es de elite y no es así”

Escándalo en Tierra del Fuego por el intento de habilitar salmoneras y modificar una ley provincial

El BCRA dictó tres normas clave para endurecer el apretón monetario a los bancos, sacar pesos de la calle y contener al dólar

INFOBAE AMÉRICA
Buenos Aires recibe el primer

Buenos Aires recibe el primer Encuentro de Literatura y Cultura Venezolana en el Sur

Una impactante obra de Anish Kapoor, en una plataforma petrolera, denuncia la crisis climática

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

TELESHOW
Evangelina Anderson y Martín Demichelis:

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: una historia de amor de novela y la crónica de una ruptura anunciada

La sorpresiva declaración de Tamara Báez luego de intentar volver con L-Gante: “Quiero estar sola”

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”