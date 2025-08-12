A 72 horas de la cumbre entre Trump y Putin, crece la tensión política entre Zelensky y el presidente de los EEUU

Donald Trump y Vladímir Putin durante un encuentro oficial en el Palacio Presidencial de Helsinki, (Finlandia)

(Desde Washington, Estados Unidos) A 72 horas de la cumbre que Donald Trump y Vladimir Putin mantendrán en Alaska para negociar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, aumenta la tensión política entre el presidente de los Estados Unidos y Volodimir Zelensky, que es apoyado sin condiciones por la Unión Europea.

Putin planteó a Trump que el posible acuerdo de paz con Zelensky tiene que incluir la entrega formal a Rusia de las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y la península de Crimea.

El presidente de Estados Unidos aceptó la lógica de negociación del Kremlin, aunque se abstuvo de convalidar todas las exigencias territoriales que describió Putin en un memo reservado que entregó en Moscú a Steve Witkoff, enviado especial de la administración republicana.

Vladimir Putin saluda a Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, durante un encuentro oficial en El Kremlin, (Moscú, Rusia)

Trump y Witkoff informaron a Zelensky, Emmanuel Macron (Francia), Georgia Meloni (Italia) y Friedrich Merz (Alemania), entre otros lideres europeos, los términos de la negociación que proponía Putin.

La respuesta a las exigencias de Putin tuvo su lógica geopolítica: Ucrania y Europa no aceptarían un acuerdo de paz bajo la condición de satisfacer las pretensiones anexionistas de Rusia.

A Trump no le importó la réplica de Zelensky y sus aliados europeos. “Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”, dijo el presidente de los Estados Unidos.

Merz, Meloni y Macron doblaron la apuesta.

Exigieron que Zelensky fuera invitado a la Cumbre de Alaska y que las negociaciones debían tener un cese del fuego inmediato como marco previo.

A través de un backchannel diplomático, la Casa Blanca rechazó las dos exigencias. Trump y Putin se verán a solas, y la guerra en Ucrania continuará hasta un eventual armisticio aceptado por Kiev.

Donald Trump y Volodimir Zelenski discuten sobre la guerra de Ucrania en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

“Me molestó un poco que Zelensky dijera: «Bueno, necesito la aprobación constitucional». O sea, tiene la aprobación para entrar en guerra y matar a todos, ¿pero necesita aprobación para hacer un intercambio de tierras?“, comentó Trump en la Casa Blanca.

Y agregó: “Porque habrá intercambios de tierras. Sé que, a través de Rusia y de conversaciones con todos, por el bien de Ucrania, habrá cosas buenas, no malas, y también malas para ambos. Así que hay cosas buenas y malas, pero es muy complejo, porque hay líneas divisorias muy desiguales. Y habrá intercambios, habrá cambios en la distribución de tierras”.

El tono de Trump causó un fuerte malestar en Zelensky y sus aliados europeos. Aún se recuerda cuando Trump y Zelensky debatieron en el Salón Oval, y el canciller alemán Friedrich Merz está tratando de evitar que se repita la historia.

En este contexto, Merz convocó a todos los mandatarios europeos a una cumbre virtual para fijar una posición definitiva antes de la cumbre de Alaska.

La reunión será mañana, y a continuación se planificó un encuentro con Trump, Witkoff, JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos- y Marco Rubio, secretario de Estado, con el objetivo de fijar una hoja de ruta común.

Donald Trump y Friedrich Merz durante una reunión en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Trump participará de la cumbre virtual convocada por el canciller Merz, pero adelantó en la Casa Blanca que concurrirá al encuentro de Putin con su propia agenda.

“Me llevo bien con Zelensky, pero, como saben, discrepo profundamente con lo que ha hecho. Esta es una guerra que nunca debió haber ocurrido... pero hablaré con Zelensky. La próxima reunión será con Zelensky y Putin. Estaré allí si me necesitan.

Y completó: “Me gustaría ver el mejor acuerdo posible para ambas partes. Ya sabes, para bailar el tango se necesitan dos, ¿no?“.

Un ataque ruso sobre un centro médico en Jarkov, (Ucrania)

La tensión política entre Trump y Zelensky -apoyado por Europa- va in crescendo. La preocupación en la Casa Blanca -aseguraban ayer a Infobae- es que Trump quede desautorizado frente a Putin por la negativa de Zelensky de apoyar una negociación que se cerró en su ausencia.

“Sería una catástrofe para todos”, comentó un asesor de Trump que estará en la Cumbre de Alaska.