Esta ciudad fue nombrada el suburbio más rico de Florida y es el hogar de 11.500 millonarios

Esta área residencial registra cifras récord en ingresos medios y valores inmobiliarios, superando a otras regiones del estado

Palm Beach lidera el ranking
Palm Beach lidera el ranking de suburbios más ricos de Florida en 2025, según GOBankingRates. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Palm Beach, en el sureste de Florida, fue identificado como el suburbio con el ingreso promedio por hogar más alto del estado, según un estudio publicado el 29 de julio de 2025 por GOBankingRates. El análisis evaluó localidades con más de 5,000 hogares y determinó que la ciudad, parte de la zona metropolitana de Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach, registra un ingreso medio anual de 356,467 dólares y un valor de vivienda típico de 10,2 millones de dólares. El informe ubica a otras cuatro localidades en los primeros lugares de la lista, incluyendo Pinecrest, Lake Butler, Parkland y Coral Gables.

De acuerdo con GOBankingRates, el ranking se elaboró utilizando datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2023 del U.S. Census Bureau, así como estimaciones de valor de vivienda de Zillow para 2025. El objetivo fue identificar las áreas suburbanas con mayores niveles de ingresos y evaluar el contexto inmobiliario de cada una. La publicación también señala que la concentración de riqueza es alta en el sur de Florida, donde Miami, Fort Lauderdale y Pompano Beach concentran el 50% de las localidades incluidas en el listado.

Según el Wealthiest Cities Report 2025 de Henley & Partners, el condado de Palm Beach —que incluye Palm Beach y West Palm Beach— registró un aumento del 112% en su población millonaria entre 2014 y 2024. El mismo informe detalla que esta área alberga aproximadamente 11,500 millonarios, 78 centimillonarios (con patrimonios superiores a 100 millones de dólares) y 10 multimillonarios, ubicándola como una de las regiones con mayor crecimiento de riqueza a nivel global.

¿Cuáles son los suburbios más ricos de Florida en 2025?

El listado de GOBankingRates, basado en ingresos y valores de vivienda, ubica a las siguientes ciudades en los primeros cinco lugares:

  1. Palm Beach (Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach)
    1. Ingreso promedio por hogar: 356,467 dólares
    2. Valor de vivienda típico: 10,211,635 dólares
  2. Pinecrest (Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach)
    1. Ingreso promedio: 312,591 dólares
    2. Valor de vivienda típico: 2,406,476 dólares
  3. Lake Butler (Orlando–Kissimmee–Sanford)
    1. Ingreso promedio: 289,593 dólares
    2. Valor de vivienda típico: 748,699 dólares
  4. Parkland (Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach)
    1. Ingreso promedio: 229,861 dólares
    2. Valor de vivienda típico: 1,099,595 dólares
  5. Coral Gables (Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach)
    1. Ingreso promedio: 209,687 dólares
    2. Valor de vivienda típico: 1,983,472 dólares
El ingreso promedio por hogar
El ingreso promedio por hogar en Palm Beach alcanza los 356,467 dólares y el valor típico de vivienda supera los 10 millones. (REUTERS/Marco Bello)

¿Cómo se determinó el ranking de los suburbios con más ingresos en Florida?

Según GOBankingRates, el análisis consideró únicamente ciudades y pueblos con más de 5,000 hogares. La medición del ingreso promedio provino de la American Community Survey 2023, mientras que los valores de vivienda correspondieron a estimaciones de Zillow para 2025. Las áreas fueron clasificadas como suburbios de acuerdo con su ubicación dentro de zonas metropolitanas definidas por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El estudio también analizó la concentración geográfica de la riqueza, identificando que gran parte de los suburbios con ingresos altos se ubican en el sur de Florida. Esto incluye sectores de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

¿Cuántos millonarios viven en Palm Beach y West Palm Beach?

El Wealthiest Cities Report 2025 de Henley & Partners situó a West Palm Beach y Palm Beach como la cuarta región de mayor crecimiento en el número de residentes con patrimonios superiores a un millón de dólares en el mundo. Entre 2014 y 2024, el incremento fue de 112%.

En términos absolutos, la región cuenta con 11,500 millonarios, 78 centimillonarios y 10 multimillonarios. El informe atribuye este crecimiento a factores como la llegada de inversionistas durante la pandemia de COVID-19 y la consolidación de la zona como centro financiero y residencial para altos patrimonios. Henley & Partners compila estos datos en colaboración con la firma de inteligencia de riqueza New World Wealth.

El sur de Florida concentra
El sur de Florida concentra el 50% de los suburbios más ricos del estado, destacando la zona metropolitana de Miami. (Marco Bello/Bloomberg)

¿Cómo se comparan los suburbios de Florida con los más ricos de Estados Unidos?

En el ranking nacional de los suburbios más ricos de Estados Unidos elaborado por GOBankingRates en 2025, Palm Beach ocupa el puesto número 11, mientras que Pinecrest se ubica en el puesto 20 y Lake Butler en el 40. Este listado considera el mismo criterio de ingresos promedio y valores de vivienda, pero aplicado a nivel nacional.

Otros suburbios de alto ingreso fuera de Florida incluyen Atherton, California, y Short Hills, Nueva Jersey, con ingresos medios que superan los 500,000 dólares anuales y valores de vivienda que pueden sobrepasar los 7 millones de dólares, según el mismo estudio.

¿Qué impacto tiene este ranking en la economía local?

Los datos de GOBankingRates y Henley & Partners muestran una concentración significativa de riqueza en determinadas áreas del sur de Florida, con Palm Beach liderando en ingresos promedio y valor de propiedades. Este perfil económico influye en el mercado inmobiliario, en la planificación urbana y en la atracción de inversión privada, tanto nacional como extranjera.

La evolución de estos indicadores dependerá de factores como las políticas fiscales, el desarrollo de infraestructura y las tendencias migratorias internas de Estados Unidos. Según Henley & Partners, el monitoreo anual de estos patrones permite anticipar cambios en los flujos de capital y en la demanda de bienes raíces de lujo.

