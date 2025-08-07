Estados Unidos

Misterio en Los Ángeles: una pareja tenía 22 niños nacidos por gestación subrogada en una mansión de lujo

La policía rescató a los menores de 3 años en una operación que expone vacíos legales en la industria de la gestación subrogada, mientras el FBI investiga posibles abusos y engaños a madres subrogadas

La policía halló a 15 niños menores de 3 años bajo el cuidado de niñeras en una mansión de Arcadia tras una denuncia por posible abuso infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Los Ángeles investigan un inusual caso ligado al negocio de la gestación subrogada después de que una pareja de origen chino fuera hallada al cuidado de al menos 22 niños, todos menores de 3 años, en una lujosa mansión de Arcadia, un suburbio conocido por sus imponentes casas y una numerosa comunidad de origen asiático.

La investigación se inició a principios de mayo de 2025, cuando un bebé fue hospitalizado con signos compatibles con abuso infantil. Tras la denuncia, la policía local irrumpió en la vivienda de nueve habitaciones y encontró a 15 bebés y niños pequeños, todos bajo la custodia de varias niñeras. El hallazgo condujo a la localización de otros seis menores en distintos domicilios del área metropolitana.

Los presuntos padres, identificados como Silvia Zhang y Guojun Xuan, afirmaron ser los responsables legales de los 22 menores. Las partidas de nacimiento así lo indican, aunque las autoridades descubrieron que los niños habían nacido en diferentes estados de Estados Unidos y con muy poca diferencia de edad entre sí. Los niños fueron retirados del hogar y alojados en el sistema de acogida. El FBI se sumó rápidamente a la investigación.

Silvia Zhang visitó a Kayla Elliott un día después de que ésta diera a luz a un bebé para ella. (Diana Elliot)

La mansión que servía de hogar a la pareja está registrada como sede de Mark Surrogacy, empresa dedicada a la gestación subrogada y gestionada por la propia Zhang. En declaraciones a The Wall Street Journal, Zhang negó cualquier implicación en actividades ilícitas y aseguró: “jamás vendemos a nuestros bebés. Cuidamos muy bien de ellos”.

Aseguran que fueron engañadas

Varias de las gestantes que colaboraron con la agencia declararon al citado medio que fueron engañadas respecto al plan familiar de Zhang. “Me quedé impactada al enterarme de que Zhang tenía tantos hijos”, sostuvo Vanity McGoveran, quien dio a luz a una niña para Mark Surrogacy en marzo de este año. “Ahora me pregunto si oculta algo que no quiere que la gente sepa”.

Las madres subrogadas, residentes en distintos puntos de Estados Unidos, explicaron que fueron contactadas a través de Facebook y atrajeron su atención con pagos considerables y promesas de ayuda habitacional. Las mujeres relataron que la agencia describía a Zhang y Xuan como un matrimonio chino residente en Los Ángeles que luchaba contra la infertilidad.

Las investigaciones revelaron que la pareja reclutaba gestantes a través de Facebook, ofreciendo decenas de miles de dólares. (Facebook/Mark Surrogacy)

Algunas de ellas han optado por compartir su testimonio en redes sociales para alertar a otras candidatas. Alexa Fasold, una de las mujeres actualmente embarazadas por Mark Surrogacy, expresó su preocupación: “este bebé no tiene nada que ver con todo esto. El niño que llevo es completamente inocente”.

Aumento de la gestación subrogada en EEUU

La industria de la gestación subrogada se ha expandido de forma significativa, impulsada en parte por capital chino. Según investigadores de Emory University, entre 2014 y 2020 un tercio de los clientes de agencias estadounidenses eran extranjeros y, de ellos, el 41% procedía de China, país donde la gestación subrogada está prohibida.

No está claro si la mansión de Arcadia tiene vínculos directos con China, pero la pareja mantenía negocios inmobiliarios en ambos países. Xuan, de 65 años, figura como destacado empresario de la comunidad china de Los Ángeles y estuvo al frente de la compañía Yudao Management, que llegó a adquirir más de 100 propiedades en la zona.

A pesar de las explicaciones de Zhang, surgen desconciertos tanto entre las madres subrogadas como entre profesionales del sector. La abogada Rijon Charne, consultada por una gestante sorprendida al ver a desconocidos recoger a su bebé con poderes notariales, elevó una advertencia a las autoridades: “si estaba equivocada, lo estaba. Pero si no, alguien debía investigarlo en caso de tratarse de tráfico de personas”.

Al menos dos mujeres aún están embarazadas tras acuerdos previos con Mark Surrogacy y no saben qué pasará con los bebés al nacer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lagunas legales de la gestación subrogada

El caso ha puesto en evidencia las lagunas legales de la industria. Solo un estado de EE.UU., Nueva York, exige licencia a las agencias de subrogación. Otras jurisdicciones solo obligan a que los padres e intermediarios firmen una serie de directrices éticas, pero no existe un control estricto sobre el número de niños nacidos mediante estos acuerdos, ni sobre la capacidad de los padres adoptivos.

En una de las inspecciones, policías encontraron a los menores “todos con cortes de cabello en la nuca” y bajo el cuidado de seis niñeras. Las cámaras de vigilancia captaron a algunos niños siendo abofeteados y obligados a hacer sentadillas, así como a una niñera sacudiendo violentamente al bebé hospitalizado.

Zhang y Xuan fueron detenidos cuatro días y liberados sin cargos. Desde entonces, un portavoz del FBI declinó hacer comentarios sobre el curso de la investigación.

Mientras tanto, los niños permanecen en familias de acogida y, aunque legalmente Zhang y Xuan siguen siendo sus padres, al menos dos gestantes continúan embarazadas por acuerdos previos con la agencia.

