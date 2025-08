La junta de Tesla le entregó a Elon Musk un megapaquete accionario de 30 mil millones de dólares tras sus amenazas de dejar la compañía

Elon Musk. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

La junta directiva de Tesla aprobó un nuevo y millonario paquete accionario a Elon Musk, valuado en unos 30 mil millones de dólares, luego de que el propio CEO advirtiera que podría abandonar la compañía si no se le otorgaban más acciones.

Según informó el Financial Times, la decisión fue tomada por un comité especial integrado únicamente por la presidenta de la junta, Robyn Denholm, y la directora Kathleen Wilson-Thompson, y busca calmar las aguas tras meses de tensiones internas y externas.

“Retener a Elon es más importante que nunca”, señalaron ambas en una carta dirigida a los accionistas este lunes. Y remarcaron que esta adjudicación es apenas “un primer paso” para asegurar el compromiso del empresario con Tesla.

Las acciones de la compañía subieron alrededor de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado, alcanzando los 309 dólares.

Imagen del logo de Tesla. REUTERS/Francis Mascarenhas

Una novela con muchos capítulos

Este nuevo acuerdo llega en medio de una prolongada batalla legal en Delaware por un paquete anterior de compensación valuado en 56.000 millones de dólares, que fue anulado a principios de 2024 por la jueza Kathaleen McCormick, quien consideró que era excesivo y criticó a la junta por actuar como subordinada a Musk.

Desde entonces, el magnate no dudó en presionar públicamente a la compañía. En más de una oportunidad advirtió que dejaría Tesla si no se le garantizaba un mayor control. Incluso, tras malos resultados financieros el mes pasado, reiteró la amenaza, alegando que podía ser desplazado por accionistas activistas.

“Creo que mi control sobre Tesla debería ser suficiente para asegurar que vaya por buen camino, pero no tanto como para que no me puedan echar si me vuelvo loco”, dijo Musk durante una conferencia con inversores.

Con esta nueva adjudicación, su participación accionaria pasaría del 13% al 16%. Para concretarla, deberá pagar 23,34 dólares por acción restringida, el mismo valor que tenía el paquete de pago aprobado en 2018.

En más de una oportunidad Musk advirtió que dejaría Tesla si no se le garantizaba un mayor control.

¿Y si la Corte lo revierte?

En caso de que la Corte Suprema de Delaware restituya el paquete de 2018 en la apelación, la participación de Musk podría superar el 20%, lo que lo llevaría a renunciar a la nueva adjudicación.

Mientras tanto, Tesla sigue intentando disipar las dudas sobre el rol del empresario, justo cuando las ventas caen y las tensiones políticas con el presidente de EE.UU., Donald Trump —que volvió a la Casa Blanca con una agenda anti-vehículos eléctricos— no ayudan.

Según el Financial Times, Musk se comprometió a volver a concentrarse en Tesla, luego de meses de distracción por su vínculo con la administración Trump, que terminó en una pelea pública este año.

Desde la empresa aseguran que mantener a Musk es clave para atraer talento y avanzar con los nuevos focos del negocio: la inteligencia artificial y los robotaxis autónomos.

Dos taxis autónomos de Waymo se detienen antes de rebasarse uno al otro en una calle de San Francisco, el 15 de febrero de 2023. (AP Foto/Terry Chea, Archivo)

El analista de Wedbush, Daniel Ives, opinó que este acuerdo podría garantizar la permanencia de Musk como CEO hasta al menos 2030. “Musk sigue siendo el mayor activo de Tesla, y esta incertidumbre venía afectando las acciones desde el inicio de la novela judicial en Delaware”, concluyó.