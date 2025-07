Un tripulante apuñaló a una colega y murió tras lanzarse al mar desde el crucero más grande del mundo

Un tripulante del Icon of the Seas muere tras atacar a una colega y lanzarse al mar cerca de Bahamas. (REUTERS/Paola Chiomante/File Photo)

El jueves 24 de julio, un incidente a bordo del crucero Icon of the Seas de la naviera Royal Caribbean culminó con la muerte de un tripulante masculino tras atacar a una colega y lanzarse al mar. De acuerdo con la Policía Real de Bahamas y portavoces de la compañía, el hecho se produjo cerca de la isla San Salvador cuando el buque regresaba a Miami tras un itinerario de siete noches en el Caribe oriental. Las autoridades confirmaron que un hombre de 35 años apuñaló a una compañera de nacionalidad sudafricana, de 28 años, antes de huir y saltar por la borda.

La rápida intervención del equipo de seguridad del barco permitió socorrer a la víctima, estabilizarla y organizar su traslado a Florida para recibir atención médica especializada. El agresor, por su parte, fue localizado por equipos de rescate, quienes lo recuperaron del agua; fue declarado muerto por el personal médico a bordo poco después del hallazgo. El episodio generó la activación de protocolos de emergencia, incluyendo la alerta de “hombre al agua”, e involucró a diversas corporaciones, tanto en alta mar como en tierra, a lo largo del proceso de investigación y rescate.

Fuentes oficiales señalaron que se trata de un caso bajo investigación, mientras la autopsia esclarecerá la causa exacta de la muerte del tripulante. Los portavoces de Royal Caribbean aseguraron su cooperación con las autoridades y señalaron que el incidente no alteró la ruta original ni las operaciones del buque insignia de la compañía.

¿Qué ocurrió en el Icon of the Seas de Royal Caribbean en Bahamas?

La Policía Real de Bahamas confirmó que, alrededor de las 19:30 horas locales del jueves 24 de julio, un tripulante sudafricano de 35 años atacó a una colega, también de origen sudafricano, con un arma blanca en la cubierta del Icon of the Seas. Posteriormente, el atacante huyó y se arrojó por la borda desde una sección elevada del barco, explicaron fuentes policiales. La tripulación activó de inmediato el protocolo de emergencia, conocido por la frase clave “oscar oscar oscar”, para alertar sobre la caída de una persona al mar e iniciar la búsqueda.

Equipos de rescate entrenados desplegaron embarcaciones de apoyo para localizar al agresor en el agua. Fue recuperado poco tiempo después, pero los servicios médicos no lograron revivirlo. La víctima femenina recibió asistencia médica inmediata y fue trasladada en helicóptero hasta un hospital en Miami, según detalló The Miami Herald. Los primeros reportes indicaron que presentaba múltiples heridas cortopunzantes en la parte superior del cuerpo.

La rápida intervención de la tripulación permitió estabilizar a la víctima y activar protocolos de emergencia en el crucero. (REUTERS/Paola Chiomante/File Photo)

¿Cuál es el estado de las víctimas y cómo actuó la tripulación?

La joven sudafricana de 28 años, identificada únicamente como miembro de la tripulación, logró ser estabilizada en el área médica del barco antes de su evacuación. The Miami Herald citó a un portavoz policial que aseguró que no se temía por su vida. En cuanto al agresor, Royal Caribbean aclaró en un comunicado que murió tras ser extraído del agua y no respondió a maniobras de reanimación practicadas a bordo.

El titular de la compañía explicó que sus equipos de seguridad y socorro actuaron inmediatamente, siguiendo los procedimientos estándar de la industria de cruceros. Se desplegaron embarcaciones de rescate y se activó una señal de alarma para reducir la velocidad del buque, con el fin de facilitar la operación de búsqueda y recuperación del individuo desaparecido.

¿Qué dice Royal Caribbean sobre el incidente en Icon of the Seas?

Portavoces de la empresa Royal Caribbean informaron que se trató de un “incidente entre dos miembros de la tripulación originado en una disputa personal”. En un comunicado, la naviera indicó que la seguridad de pasajeros y empleados es la prioridad, aunque precisó que no divulgaría detalles adicionales sobre los nombres, cargos o motivos de los hechos mientras continúe abierta la investigación.

El barco, calificado como el más grande del mundo y con capacidad para más de 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes, continuó la ruta prevista en el Caribe oriental y tenía programado su arribo a PortMiami para la mañana del sábado 26 de julio. No se reportaron modificaciones al itinerario ni afectaciones para los viajeros, según indicaron diversos portavoces de la compañía.

Royal Caribbean confirma que el incidente no alteró la ruta ni las operaciones del Icon of the Seas. (REUTERS/Paola Chiomante/File Photo)

¿Cuál es el alcance de la investigación y qué pasos siguen las autoridades?

Las autoridades de Bahamas indicaron que mantienen bajo reserva detalles sobre los antecedentes de los involucrados y el desarrollo de la disputa. La Policía Real de Bahamas y los servicios forenses locales tendrán a su cargo la autopsia, lo que permitirá precisar la causa de la muerte del agresor. Además, subrayaron que la situación permanecía bajo investigación activa y que no se sospecha participación de otros tripulantes o pasajeros en los hechos, de acuerdo con NBC News.

El buque Icon of the Seas cubría la ruta Miami–St. Thomas–Coco Cay–Bahamas–Miami al momento del incidente. La compañía reiteró su apoyo a las familias de los dos empleados y sostuvo que continuarán colaborando con autoridades para esclarecer lo sucedido. El barco se mantuvo operativo y no alteró los servicios destinados a los pasajeros, según reportaron los medios citados.

Características del Icon of the Seas y contexto reciente

El Icon of the Seas, entregado a la empresa en enero de 2024, es reconocido como el crucero de mayor tamaño en el mundo. Sus características incluyen 20 cubiertas, ocho “barrios” temáticos, un parque acuático, más de 40 restaurantes y espacios de entretenimiento y cerca de 2.800 camarotes disponibles para viajeros, según la ficha técnica de la compañía.

En semanas recientes, otros incidentes en barcos de crucero han sido informados en la región. CBS News recordó el caso de una menor y su padre que cayeron al mar desde un barco de Disney, aunque ambos sobrevivieron tras ser rescatados en otra operación de emergencia. Autoridades marítimas recalcaron que hechos como el registrado a bordo del Icon of the Seas resultan poco comunes frente al volumen de viajeros y tripulantes que circulan en la industria cada año.