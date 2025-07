Ejército de Estados Unidos detiene a un hombre mientras escalaba el muro fronterizo con México

Un hombre es detenido tras escalar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México en Nogales, Arizona. (AP Foto/Jae C. Hong)

Un hombre fue detenido tras escalar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México en la localidad de Nogales, Arizona, durante un patrullaje por parte del Ejército.

El incidente, ocurrido el martes, se produjo tras el despliegue de tropas estadounidenses en la frontera sur, que ha alcanzado los 7.600 efectivos, triplicando la presencia previa de soldados, según datos de The Associated Press.

El control militar de la frontera se dirige desde un nuevo centro de mando en una base de entrenamiento de inteligencia del Ejército, cerca de las montañas Huachuca en el sur de Arizona.

Allí, mapas digitales y equipos de vigilancia coordinan la operación de 117 vehículos blindados Stryker, más de 35 helicópteros y media docena de drones de largo alcance. Los ingenieros del Cuerpo de Marines instalan alambre de púas mientras se reanuda la construcción del muro fronterizo.

Una estrategia migratoria que también busca frenar el contrabando de drogas y el tráfico de personas

El despliegue militar en la frontera sur de EEUU alcanza los 7.600 efectivos, triplicando la presencia previa. (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

La intensificación de la presencia militar responde a una declaración de emergencia por parte del gobierno federal, que ha otorgado a las fuerzas armadas un papel central en la disuasión de cruces migratorios fuera de los puertos de entrada.

Esta estrategia busca frenar el tráfico de personas y contrabando, incluso cuando el número de intentos de cruce ilegal ha caído a su nivel más bajo en 60 años, de acuerdo con The Associated Press.

El general de dos estrellas Scott Naumann, responsable de la misión, explicó que las tropas han sido liberadas de tareas logísticas para colaborar directamente con la Patrulla Fronteriza en zonas de alto tránsito y áreas remotas, donde los cárteles han modificado sus rutas.

La designación de grandes franjas de la frontera como zonas militarizadas ha permitido a las tropas detener a inmigrantes y a personas acusadas de invadir instalaciones militares, con la posibilidad de enfrentar cargos criminales adicionales y penas de prisión.

El mayor general Naumann subrayó la flexibilidad operativa: “No tenemos un sindicato, no hay límite en la cantidad de horas que podemos trabajar en un día ni en cuántos turnos podemos atender”. Añadió que pueden desplegar soldados en áreas remotas durante varios días, adaptándose a los cambios de los cárteles.

La estrategia militar ha generado debate sobre su legalidad y consecuencias

El control militar se coordina desde un nuevo centro de mando en Arizona con vehículos blindados, helicópteros y drones. (REUTERS/Mike Blake)

La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe a los militares realizar tareas de aplicación de la ley civil en territorio estadounidense, pero la administración Trump ha ampliado el uso de las fuerzas armadas en operaciones migratorias, desde la protección de edificios federales en Los Ángeles hasta la asistencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Florida y la retención de inmigrantes en bases militares de Nueva Jersey, Indiana y Texas.

El profesor de derecho Dan Maurer, de la Universidad del Norte de Ohio, consideró que esta situación coloca a los militares en una “situación muy incómoda”. Por su parte, Joshua Kastenberg, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México, señaló: “Está en esa zona gris; puede que sea una violación, puede que no. Las fuerzas armadas siempre han tenido la autoridad para arrestar y detener a personas en bases militares”.

El despliegue militar también ha tenido impacto en la vida civil

La militarización permite detener inmigrantes y acusar a personas de invadir instalaciones militares, con posibles cargos penales. (EFE/Luis Torres)

En Nuevo México, las restricciones de acceso a zonas militarizadas han dejado fuera del alcance áreas populares para la caza, el senderismo y los deportes de motor, lo que ha provocado protestas de residentes. Naumann indicó que los adultos pueden solicitar acceso en línea y someterse a una verificación de antecedentes penales, calificando este requisito como estándar para ingresar a bases militares.

En el terreno, las patrullas militares operan con equipo completo y autorización para usar fuerza letal en caso de ataque. El especialista del ejército Luis Ángel Nito, hijo de inmigrantes mexicanos, patrulla el valle bajo el Monte Cristo Rey con un telescopio infrarrojo capaz de detectar el calor corporal. Nito relató que sus padres cruzaron por esa misma zona en la década de 1990 y regresaron a México en 2008, pero él decidió regresar a Estados Unidos y enlistarse en el ejército. “Obviamente es un trabajo, ¿verdad? Y luego me inscribí y lo voy a hacer”, afirmó.

El Departamento de Defensa amplía la zona militarizada en Texas y la Marina supervisa la frontera en Yuma, Arizona. (REUTERS/Joel Angel Juarez)

El Departamento de Defensa ha añadido una zona adicional de 400 kilómetros (250 millas) en el Valle del Río Grande de Texas, conectada a una base de la Fuerza Aérea, mientras la Marina supervisa la frontera cerca de Yuma, Arizona, tras la cesión de 50 kilómetros (32 millas) de frontera por parte del Departamento del Interior. En el Monte Cristo Rey, el Departamento de Seguridad Nacional planea cerrar una brecha de 2 kilómetros (1,3 millas) en el muro, pese a la oposición de la diócesis católica local, que considera que la obra afectaría un refugio sagrado para peregrinaciones religiosas.

El ex jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Fisher, calificó la expansión militar como un “multiplicador de fuerza”, ya que permite a los agentes desplazarse a zonas donde antes no podían operar. Fisher explicó: “El ejército permite que la Patrulla Fronteriza pueda trasladarse a otras zonas donde normalmente no podría hacerlo”.

El despliegue militar en la frontera no está exento de riesgos. En 1997, una patrulla antidrogas del Cuerpo de Marines mató a tiros a un ciudadano estadounidense de 18 años en la región de Big Bend, Texas, un hecho que provocó el fin del despliegue militar ordenado por el entonces presidente Bill Clinton.