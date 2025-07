Las últimas horas de Jeffrey Epstein en prisión: revelaron videos de las cámaras de seguridad de la cárcel de Nueva York

Las autoridades revelaron 11 horas de video del magnate en la cárcel en Nueva York antes de que se quitara la vida

El FBI ha publicado finalmente las imágenes de vigilancia de los últimos momentos de Jeffrey Epstein, seis años después de su suicidio mientras esperaba el juicio.

La publicación se produce después de que el director adjunto del FBI, Dan Bongino, prometiera que pondría fin a las especulaciones en torno a la muerte de Epstein. Las imágenes abarcan aproximadamente 11 horas, con una escena que muestra a Epstein vivo y siendo conducido a su celda.

Además de publicar las imágenes, el FBI ha concluido su investigación sobre la muerte del difunto financiero y ha confirmado que no se acusará a ninguna persona en relación con el caso de tráfico sexual que condujo inicialmente a la detención de Jeffrey Epstein.

Las imágenes de vigilancia, que abarcan aproximadamente 11 horas, cubren los días 9 y 10 de agosto de sus últimos días en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual de menores.

Alrededor de las 19.49 horas del 9 de agosto, Epstein seguía vivo. En las imágenes se le ve escoltado hasta su celda por un guardia. Ambos recorrieron un tramo de escaleras y una zona común antes de llegar a la celda de Epstein.

Aunque el ángulo de la cámara no mostraba directamente la puerta de la celda, tampoco captó a ningún guardia o recluso acercándose a la puerta durante el resto de la grabación.

La siguiente señal de movimiento cerca de la celda de Epstein se produjo aproximadamente a las 22.39 horas, cuando un guardia pareció acercarse a la zona. El mismo guardia volvió a aparecer en la cámara a las 22.41 horas.

El FBI confirma el suicidio de Jeffrey Epstein y descarta la existencia de una lista de clientes

Durante el resto de la noche no se vio a nadie dirigirse hacia la celda, y se cree que fue en ese momento cuando se produjo el suicidio.

Las imágenes del 10 de agosto mostraban a unos cuantos guardias paseando por la zona común aproximadamente a las 6:30 de la mañana, aparentemente sin saber que Epstein se había quitado la vida.

En ese momento, estaban distribuyendo el desayuno de acuerdo con el protocolo estándar del centro penitenciario.

Tres minutos después, el descubrimiento parece haberse producido, ya que se ve a más guardias entrando en la zona común y dirigiéndose hacia la celda de Epstein.

Aunque no aparece en las imágenes, Epstein fue trasladado a un hospital después de que no reaccionara y no respondiera a la reanimación cardiopulmonar.

En el hospital lo declararon muerto y el médico forense dictaminó finalmente que se trataba de un suicidio.

El FBI pone fin a las especulaciones sobre la muerte de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein no mantenía una “lista de clientes”, reconoció el lunes el Departamento de Justicia al decir que no se harían públicos más archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual del rico financista a pesar de las promesas de la fiscal general Pam Bondi que habían aumentado las expectativas de personas influyentes conservadoras y teóricos de la conspiración.

La Policía Federal de Estados Unidos (FBI) y el Departamento de Justicia han confirmado que el multimillonario murió tras suicidarse en su celda de la prisión de Manhattan en 2019.

El reconocimiento de que Epstein, que mantenía buenas conexiones, no tenía una lista de clientes a quienes les traficaban niñas menores de edad representa un retroceso público a una teoría que la administración Trump había ayudado a promover, cuando Bondi sugirió en una entrevista con Fox News a principios de este año que dicho documento estaba “en mi escritorio” en preparación para su publicación.

Incluso al publicar un video del interior de una cárcel de Nueva York, con el objetivo de demostrar definitivamente que Epstein se suicidó, el departamento también declaró en un memorando que se negaba a divulgar otras pruebas recopiladas por los investigadores. Bondi insinuó durante semanas que se revelaría más material —“Es una nueva administración y todo saldrá a la luz pública”, dijo en un momento dado— después de que una primera filtración de documentos, que ella había promocionado, enfureciera a la base del presidente Donald Trump al no revelar nada.

Ese episodio, en el que personalidades conservadoras de Internet fueron invitadas a la Casa Blanca en febrero y se les proporcionaron carpetas marcadas “Los archivos Epstein: Fase 1” y “Desclasificados” que contenían documentos que en gran parte ya eran de dominio público, ha impulsado a influencers de extrema derecha a criticar y ridiculizar a Bondi.

La secretaria de Justicia de EEUU Pam Bondi habla con los medios de comunicación el viernes 27 de junio de 2025 en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Tras el fracaso de la primera publicación, Bondi afirmó que los funcionarios estaban revisando una gran cantidad de pruebas previamente retenidas que, según ella, habían sido entregadas por el FBI. En una entrevista televisiva en marzo, afirmó que el gobierno de Biden “se quedó con estos documentos, nadie hizo nada con ellos”, y añadió: “Lamentablemente, esta gente no cree en la transparencia, pero, aún más desafortunadamente, creo que muchos de ellos no creen en la honestidad”.

Sin embargo, tras meses de revisión de las pruebas en posesión del gobierno, el Departamento de Justicia determinó que no sería apropiada ni justificada ninguna divulgación adicional, según el memorando. El departamento señaló que gran parte del material fue sellado por un tribunal para proteger a las víctimas y que solo una fracción se habría divulgado públicamente si Epstein hubiera sido juzgado.

El memorándum de dos páginas llevaba los logotipos del Departamento de Justicia y del FBI, pero no estaba firmado por ningún funcionario individual.

“Una de nuestras principales prioridades es combatir la explotación infantil y hacer justicia a las víctimas”, dice el memorando.

Los conservadores que han buscado pruebas del encubrimiento gubernamental de las actividades y la muerte de Epstein expresaron su indignación el lunes por la postura del departamento. El influencer de extrema derecha Jack Posobiec publicó: “Nos dijeron que vendría más información. Que las respuestas estaban disponibles y que se darían. Es increíble lo mal gestionado que ha sido este lío de Epstein. Y no tenía por qué ser así”.

Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019, semanas después de su arresto por cargos de tráfico sexual, en un suicidio que cerró la posibilidad de un juicio (U.S. Department of Justice/Handout via REUTERS)

El teórico de la conspiración Alex Jones escribió que “lo próximo que dirá el Departamento de Justicia será ‘En realidad, Jeffrey Epstein ni siquiera existió’”, calificándolo de “extremadamente repugnante”. Elon Musk compartió una serie de fotos de un payaso maquillándose que parecía burlarse de Bondi por decir que la lista de clientes no existe, después de haber sugerido meses atrás que estaba en su escritorio.

Entre las pruebas que el Departamento de Justicia afirma tener en su poder se encuentran fotografías y más de 10.000 videos e imágenes que, según las autoridades, mostraban material de abuso sexual infantil u “otra pornografía”. Bondi había sugerido anteriormente que parte de la razón de la demora en la publicación de más material sobre Epstein se debía a que el FBI necesitaba revisar “decenas de miles” de grabaciones que, según ella, mostraban a Epstein “con niños o pornografía infantil”.

La semana pasada, Associated Press publicó un artículo sobre las preguntas sin respuesta en torno a esos videos.

Varias personas que participaron en los casos penales de Epstein y su exnovia, la socialité británica Ghislaine Maxwell, declararon a AP que no habían visto ni conocían la existencia de un conjunto de grabaciones similares a las mencionadas por Bondi. Las acusaciones formales y los memorandos de detención tampoco alegan la existencia de grabaciones de video, y ni Epstein ni Maxwell fueron acusados ​​de posesión de material de abuso sexual infantil, aunque esto habría sido más fácil de probar para la fiscalía que los cargos de tráfico sexual que enfrentaban.

La AP encontró referencia en una presentación en una demanda civil al descubrimiento por parte del patrimonio de Epstein de videos y fotografías que podrían constituir material de abuso sexual infantil, pero los abogados involucrados en ese caso dijeron que una orden de protección les impide descubrir los detalles de esa evidencia.

El Departamento de Justicia no respondió a una lista detallada de preguntas de AP sobre los videos a los que Bondi hacía referencia.

El memorando del lunes no explica cuándo ni dónde fueron localizados, qué representan y si fueron encontrados recientemente mientras los investigadores revisaban su colección de evidencia o si se sabía desde hacía algún tiempo que estaban en posesión del gobierno.

Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019, semanas después de su arresto por cargos de tráfico sexual, en un suicidio que cerró la posibilidad de un juicio.

La revelación del departamento de que Epstein se quitó la vida no es en absoluto una revelación, aunque los teóricos de la conspiración han seguido cuestionando esa conclusión.

En 2019, por ejemplo, el entonces fiscal general William Barr dijo a la AP en una entrevista que había revisado personalmente las imágenes de seguridad que revelaban que nadie entró en el área donde Epstein estaba alojado la noche en que murió y Barr había concluido que el suicidio de Epstein fue el resultado de “una tormenta perfecta de errores”.

Más recientemente, el director del FBI, Kash Patel, y el subdirector Dan Bongino han insistido en entrevistas de televisión y podcast en que la evidencia era clara de que Epstein se había suicidado.

(Con información de AP y EP)