“Me trataron como ganado”: mujer recién casada fue liberada por ICE tras pasar 140 días detenida

Ward Sakeik denuncia trato inhumano tras 140 días detenida por ICE en EEUU. (Instagram/@ward_sakeik)

La joven, Ward Sakeik, fue liberada tras pasar 140 días detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mujer palestina de 22 años y recién casada con un ciudadano estadounidense, denunció públicamente en Dallas-Fort Worth que durante su detención fue tratada “como ganado”.

Sakeik fue arrestada en febrero en el aeropuerto de Miami al regresar de su luna de miel en las Islas Vírgenes de Estados Unidos junto a su esposo, Taahir Shaikh. “Inmediatamente me pusieron un uniforme gris y grilletes”, explicó.

En dos ocasiones, ICE intentó deportarla pese a existir una orden federal que lo prohibía

ICE intentó deportarla en dos ocasiones, pero al final fue liberada. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Añadió que estuvo esposada durante 16 horas sin agua ni comida en el autobús y que la “movían como ganado”. Durante su detención, Sakeik enfrentó restricciones severas para comunicarse: “Hubo muchas veces en los que pasaba 36 horas, 50 horas, en las que no me permitían hacer una llamada telefónica a mi abogado ni a mi esposo".

El primer intento de deportación ocurrió el 12 de junio, cuando agentes la llevaron hasta la pista del aeropuerto Fort Worth Alliance y le informaron que sería deportada a “la frontera de Israel”, a pesar de que las autoridades sabían que era apátrida y no podía obtener ciudadanía ni en Israel ni en Cisjordania.

El segundo intento se produjo la madrugada del 30 de junio, un día antes de su liberación, cuando los guardias la despertaron a las 5:00 horas y le ordenaron prepararse para abandonar la instalación, según su equipo legal.

“La humanidad que me inculcaron en la secundaria, la primaria, la preparatoria y la universidad no es la humanidad que he visto. Fue la humanidad que me arrebataron, toda, nada de ella estaba allí”, relató.

La situación de Sakeik se complica por su estatus migratorio

Sakeik fue arrestada poco después de su luna de miel. (Instagram/@ward_sakeik)

Nació en Arabia Saudita, pero no posee ciudadanía de ese país. Llegó a Estados Unidos con su familia a los 8 años en 2011, cuando solicitaron asilo. Tras la denegación de la solicitud, no fueron deportados por carecer de nacionalidad, y se les impuso una orden de supervisión que les obligaba a presentarse anualmente ante las autoridades migratorias.

Sakeik había solicitado una Green Card cerca de la fecha de su boda en enero y había superado la etapa inicial del proceso. Por su situación, la pareja eligió las Islas Vírgenes estadounidenses para su luna de miel, evitando salir del territorio nacional. A pesar de tener la solicitud pendiente y documentación que acreditaba su caso, fue detenida al regresar.

Durante la conferencia de prensa, Sakeik subrayó: “He sido residente de Estados Unidos respetuosa de la ley desde los 8 años. Fui a la universidad. Dirijo un exitoso negocio de fotografía de bodas aquí en Dallas-Fort Worth”.

La familia de Sakeik está en Estados Unidos desde 2011 en busca de asilo. (Instagram/@ward_sakeik)

Añadió: “Mi familia vino aquí en 2011 en busca de asilo, y hemos seguido todas las políticas de inmigración y hemos cumplido con cada documento, cada papel, cada cosa que nos han impuesto”. Sin embargo, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró a Newsweek: “Ward Sakeik no estaba cumpliendo con las políticas de inmigración.

Lo cierto es que se encuentra en nuestro país sin documentos”. McLaughlin también defendió las condiciones en los centros de detención: “Cualquier afirmación de que hay falta de alimentos o condiciones deficientes en los centros de detención de ICE es falsa. Todos los detenidos reciben alimentación adecuada, tratamiento médico y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados. Garantizar la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra custodia es una prioridad absoluta en ICE. Las comidas están certificadas por dietistas”.

El caso de Sakeik se produce tras un aumento en las políticas migratorias

Al menos 12 personas han fallecido bajo custodia de ICE desde octubre de 2024. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Las muertes en los centros de detención de ICE ya superan el total del año anterior, con 12 personas fallecidas bajo custodia desde octubre de 2024, según grupos de defensa. El abogado de Sakeik, Eric Lee, afirmó a Newsweek: “Ward nos ofreció una visión aterradora de la vida y las condiciones deplorables e inhumanas que sufrió durante cinco meses, habiendo llegado a Estados Unidos con ocho años, y siendo su único delito ser una mujer palestina apátrida.

Describió las condiciones que persisten para miles de inmigrantes que permanecen detenidos en una red de lo que solo puede llamarse campos de internamiento, establecidos por gobiernos de los partidos Demócrata y Republicano en los últimos años”.

Lee añadió: “Creo que lo que Ward describió debería dar a los estadounidenses mucho que pensar sobre lo que este país y su gobierno representan el 4 de julio, y recordar que hace 249 años, la Declaración de Independencia incluyó la disposición de que, cuando cualquier forma de gobierno se vuelve destructiva de los derechos inalienables del pueblo, el pueblo tiene derecho a modificar o abolir el gobierno".

Por su parte, el director ejecutivo de CAIR-DFW, Mustafaa Carroll, expresó en una declaración compartida con Newsweek: “No tenemos palabras para expresar nuestro sincero agradecimiento por la tan esperada liberación de la Sra. Ward Sakeik, detenida por el ICE durante más de 120 días. Nos complace enormemente que ahora pueda reunirse con su esposo y seguir construyendo su vida juntos. Muchas gracias a todos los que contribuyeron a su liberación".

Sakeik concluyó: “Perdí cinco meses de mi vida porque me criminalizaron por ser apátrida, algo sobre lo que no tengo ningún control. No elegí ser apátrida. No cometí ningún delito que me convirtiera en apátrida. No tuve otra opción”.