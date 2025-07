Hallan muerta en Alaska a mujer desaparecida tras bajar de un crucero para hacer senderismo

Rescatistas en Alaska hallaron el cuerpo de Marites Buenafe tras dos días de búsqueda en Gold Ridge. (UK HEALTHCARE)

Rescatistas en Alaska recuperaron el cuerpo de Marites Buenafe, médica de 62 años originaria de Kentucky, tras dos días de operativo en la zona montañosa de Gold Ridge, cerca de Juneau. La desaparición de la pasajera, quien viajó sola en el crucero Norwegian Bliss, fue reportada después de que no regresara al barco en el horario previsto, según informaron autoridades a The New York Times.

La última vez que se tuvo registro visual de Buenafe fue a través de cámaras de seguridad ubicadas en el edificio superior de Mount Roberts Tramway. El martes 1 de julio, la doctora había comunicado a su familia que planeaba aprovechar su escala en Juneau para recorrer el sendero hacia Gastineau Peak, tras ascender en el teleférico local.

El proceso de búsqueda movilizó a equipos terrestres, drones con cámaras térmicas, perros de rastreo, voluntarios especializados de Juneau Mountain Rescue, y helicópteros de la Guardia Nacional del Ejército de Alaska. El cuerpo fue rastreado en una región frecuentada tanto por residentes como por turistas, conocida por sus rutas de senderismo y sus condiciones abruptas. El hallazgo se concretó el jueves 3 de julio a unos 520 metros (1,700 pies) por debajo de la cresta de Gold Ridge. El operativo, coordinado por Alaska State Troopers, incluyó patrullajes aéreos y acciones en terreno, confirmó el Departamento de Policía de Juneau en su página oficial de Facebook.

¿Quién era Marites Buenafe y por qué se encontraba en Alaska?

Marites Buenafe era una médica especialista en medicina familiar, con más de 20 años de ejercicio profesional en UK HealthCare de Lexington, Kentucky. Había llegado a Alaska como parte de un viaje turístico en el crucero Norwegian Bliss. De acuerdo a la información oficial, Buenafe realizó la excursión a los senderos de Gold Ridge y Gastineau Peak como parte de su itinerario personal durante la escala del barco en Juneau. Su última comunicación con familiares consistió en mensajes de texto, en los que les detalló el recorrido que pretendía hacer ese mismo día.

Buenafe estudió en Case Western Reserve University y completó su residencia médica en la Clínica Mayo de Minnesota. Medios estadounidenses señalan que el recorrido que eligió no es considerado remoto, pero sí requiere preparación adecuada debido a las características montañosas del entorno, como lo señaló el portavoz Austin McDaniel de Alaska State Troopers.

La médica de Kentucky desapareció tras no regresar al crucero Norwegian Bliss durante una escala en Juneau. (Juneau Police Department)

¿Cómo se desarrolló la búsqueda tras la desaparición?

El reporte por desaparición se emitió el 1 de julio cerca de las 15:20, cuando la tripulación del crucero notificó que Buenafe no regresó al barco antes del horario límite, establecido a la 13:30. Autoridades activaron entonces un operativo de búsqueda de múltiples agencias que abarcó tanto tierra como aire.

Los registros muestran que la última vez que se vio a Buenafe fue cuando abandonó el edificio superior del teleférico Mount Roberts Tramway alrededor de las 7:30 de la mañana. El despliegue incluyó la coordinación entre Alaska State Troopers, Juneau Mountain Rescue, Guardia Nacional, SEADOGS (equipo de búsqueda con perros) y Temsco Helicopters. Se utilizaron drones con cámaras térmicas y patrullajes de helicópteros para rastrear la zona. La operación se complicó por las condiciones climáticas y la densa vegetación del área, lo que limitó los vuelos de búsqueda en la tarde del miércoles.

El cuerpo de Buenafe fue localizado el jueves 3 de julio a las 11:56 hora local, a unos 1,700 pies (520 metros) por debajo de la cresta de Gold Ridge. La recuperación se realizó con apoyo logístico de helicópteros y personal especializado de montaña. Las autoridades informaron que los restos serán analizados por el médico forense estatal para determinar la causa de la muerte. La familia de la médica fue notificada tras el hallazgo.

Buenafe, especialista en medicina familiar, planeaba recorrer el sendero hacia Gastineau Peak el día de su desaparición. (Juneau Mountain Rescue)

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades para excursionistas en Alaska?

El portavoz de Alaska State Troopers, Austin McDaniel, remarcó que el senderismo en las montañas de Alaska implica riesgos y exige preparación, incluso en rutas populares. Las autoridades recomendaron portar ropa adecuada, alimentos, agua, dispositivos de comunicación y dar aviso previo sobre el recorrido planificado. Cada año, equipos de rescate responden a múltiples incidentes en la región de Juneau, tanto de visitantes como de residentes.

El área donde ocurrió la desaparición está considerada como accesible, pero los cambios de clima y terreno abrupto pueden provocar situaciones de emergencia. La operación de búsqueda y rescate involucró a más de una decena de voluntarios, personal de rescate profesional, drones, perros de rastreo y unidades aéreas, además de la colaboración de la empresa Norwegian Cruise Line, que activó su protocolo de apoyo a familiares.