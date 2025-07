Ejecutivos de grandes empresas anticipan una ola de recortes laborales por la IA

Ejecutivos de grandes empresas anticipan una ola de recortes laborales por la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jim Farley, director ejecutivo de Ford Motor Company, encendió el debate sobre el futuro del empleo en la era de la inteligencia artificial (IA). La declaración, realizada durante una entrevista en el Aspen Ideas Festival y recogida por el Wall Street Journal, marca un punto de inflexión en la narrativa empresarial: los máximos responsables de grandes compañías estadounidenses ya no eluden la cuestión del impacto de la IA en el trabajo, sino que advierten abiertamente sobre la magnitud de los cambios que se avecinan.

Según Farley, la IA “reemplazará literalmente a la mitad de todos los trabajadores de oficina en Estados Unidos”, anticipando una transformación profunda en el mercado laboral.

La preocupación expresada por el CEO de Ford no es aislada. En los últimos meses, ejecutivos de empresas como Amazon, JPMorgan Chase y Anthropic han compartido públicamente sus propias proyecciones sobre la reducción de empleos debido a la automatización y la adopción de tecnologías avanzadas. El Wall Street Journal detalla que estas advertencias, antes reservadas a conversaciones privadas, ahora forman parte del discurso público de los líderes empresariales, quienes reconocen que la IA y la automatización están remodelando la estructura de las organizaciones a un ritmo acelerado.

El pronóstico de Ford y el contexto del Aspen Ideas Festival

Jim Farley, al frente de una de las mayores automotrices del mundo, fue contundente en su intervención en el Aspen Ideas Festival. Según el medio citado, el empresario sostuvo que la inteligencia artificial reemplazará literalmente a la mitad de los trabajadores de oficina en Estados Unidos. “La IA dejará atrás a muchos empleados”, advirtió, subrayando que el impacto no se limitará a tareas repetitivas, sino que afectará a una amplia gama de funciones administrativas y profesionales.

La intervención de Farley se produce en un contexto donde la automatización y la IA ya han comenzado a transformar los procesos internos de las empresas. El medio estadounidense señala que, hasta hace poco, los altos ejecutivos evitaban reconocer públicamente el alcance de los recortes de personal que podría provocar la tecnología. Sin embargo, la presión competitiva y la evidencia de los avances en IA han llevado a un cambio de actitud, con líderes empresariales dispuestos a hablar abiertamente sobre el “costo humano” de la innovación.

“La IA dejará atrás a muchos empleados”, advirtió Jim Farley

Proyecciones y advertencias de otros líderes empresariales

La visión de Farley encuentra eco en otros ejecutivos de primer nivel. Marianne Lake, directora ejecutiva de Consumer & Community Banking en JPMorgan Chase, declaró a inversores en mayo que la plantilla de operaciones del banco podría reducirse en un 10% en los próximos años, a medida que la entidad adopta nuevas herramientas de inteligencia artificial. Según el Wall Street Journal, Lake anticipa que la automatización permitirá realizar tareas con menos personal, aunque también reconoce la posibilidad de que surjan nuevos roles.

Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, comunicó a sus empleados en junio que espera que la fuerza laboral corporativa de la compañía sea más pequeña en los próximos años debido a lo que describió como una tecnología de IA “única en la vida”. Jassy explicó: “Necesitaremos menos gente haciendo algunos de los trabajos que se hacen hoy, y más gente haciendo otro tipo de trabajos”, sugiriendo que la transformación no solo implicará despidos, sino también la creación de nuevas funciones.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, fue aún más específico en sus estimaciones. En una entrevista con Axios, advirtió que la mitad de todos los empleos de nivel inicial podrían desaparecer en un plazo de uno a cinco años, lo que podría elevar la tasa de desempleo en Estados Unidos al 10% o incluso al 20%. Amodei instó a los líderes empresariales y a los responsables políticos a dejar de “endulzar” la situación y afrontar la realidad de los cambios que se avecinan.

Micha Kaufman, director ejecutivo de Fiverr, también se sumó a las advertencias. En un memorando dirigido a su equipo, Kaufman escribió: “No importa si eres programador, diseñador, gestor de productos, científico de datos, abogado, representante de atención al cliente, vendedor o financiero: la inteligencia artificial viene a por ti” Para Kaufman, pocos roles quedarán intactos ante el avance de la inteligencia artificial, lo que representa una llamada de atención para los profesionales de todos los sectores.

Medidas concretas: reducción de contrataciones y transformación de roles

Algunos ejecutivos prevén la creación de nuevos roles pese a la desaparición de empleos tradicionales (imagen ilustrativa Infobae)

El impacto de la IA no se limita a las proyecciones. El Wall Street Journal informa que varias empresas ya han comenzado a implementar medidas concretas para adaptar sus estructuras a la nueva realidad tecnológica. Shopify, por ejemplo, ha establecido que no realizará nuevas contrataciones a menos que los responsables puedan demostrar que la inteligencia artificial no puede desempeñar el puesto en cuestión. Esta política refleja una tendencia creciente a consolidar funciones y a fusionar roles, como la combinación de las tareas de gerente de producto e ingeniero de software en empresas tecnológicas.

Otras compañías, como Moderna, fabricante de vacunas contra la COVID-19, han solicitado a sus empleados que lancen nuevos productos o proyectos sin aumentar la plantilla. El objetivo es maximizar la eficiencia y aprovechar las capacidades de la IA para mantener la competitividad sin incrementar los costos laborales.

James Reinhart, director ejecutivo de ThredUp, plataforma de reventa en línea, expresó en una conferencia para inversores en junio que la IA “va a destruir muchos más empleos de los que la gente promedio piensa”. Estas declaraciones, recogidas por el medio citado, ilustran la preocupación creciente entre los líderes empresariales sobre la velocidad y el alcance de la transformación impulsada por la tecnología.

El caso de IBM también resulta ilustrativo. Arvind Krishna, su director ejecutivo, reconoció que la empresa ha utilizado la inteligencia artificial para reemplazar el trabajo de varios cientos de empleados en el área de recursos humanos. No obstante, Krishna matizó que IBM ha contratado a más programadores y vendedores, lo que sugiere que la automatización puede ir acompañada de la creación de nuevos puestos en áreas especializadas.

Perspectivas divergentes: creación de empleo y matices en el impacto

“Aún no hemos visto ninguna prueba de que la gente esté sustituyendo de forma generalizada los puestos de trabajo de nivel básico”, afirmó Lightcap (REUTERS/Eric Gaillard)

No todos los ejecutivos comparten una visión pesimista sobre el futuro del empleo. Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI, manifestó en el pódcast “Hard Fork” del New York Times que no cree que el impacto sobre los trabajadores de nivel inicial sea tan rápido y generalizado como algunos predicen. “Aún no hemos visto ninguna prueba de que la gente esté sustituyendo de forma generalizada los puestos de trabajo de nivel básico”, afirmó Lightcap, aunque reconoció que la introducción de nuevas tecnologías siempre genera desplazamientos en el mercado laboral.

Pascal Desroches, director financiero de AT&T, aportó una visión de mayor incertidumbre. En una entrevista el mes pasado, Desroches señaló que resulta difícil afirmar de manera categórica que la empresa tendrá menos empleados y que estos serán más productivos. “Es difícil afirmar con rotundidad: 'Vamos a tener menos empleados que serán más productivos’. Simplemente no lo sabemos”, declaró, según el Wall Street Journal. Desroches recordó que las revoluciones tecnológicas anteriores han demostrado que suelen surgir nuevos empleos, aunque el proceso de adaptación puede ser complejo y prolongado.

El medio destaca que, históricamente, la innovación tecnológica ha generado nuevos roles y oportunidades laborales, aunque la magnitud y la velocidad del cambio actual plantean desafíos inéditos. Los asesores corporativos citados por el medio señalan que la percepción de los ejecutivos sobre la IA evoluciona casi semanalmente, a medida que comprenden mejor el potencial de la tecnología y observan cómo sus competidores ajustan sus estrategias de contratación y organización interna.

Un cambio en la narrativa empresarial sobre la IA y el empleo

El reconocimiento público del impacto de la inteligencia artificial en el empleo representa un giro significativo en la comunicación de los líderes empresariales. Según el medio, hasta hace poco, la mayoría de los CEOs evitaba abordar el tema de los despidos asociados a la automatización, prefiriendo centrarse en los beneficios de la innovación. Ahora, la presión de los avances tecnológicos y la necesidad de transparencia ante inversores y empleados han llevado a una mayor franqueza sobre el “costo humano” de la IA.

El medio estadounidense subraya que, en privado, muchos ejecutivos llevan meses discutiendo cómo sus empresas podrían operar con una fracción de la plantilla actual. La implementación de software de automatización, inteligencia artificial y robots busca hacer las operaciones más ágiles y eficientes, lo que inevitablemente repercute en la estructura del empleo.

A pesar de las diferencias en las proyecciones y los matices en las opiniones, existe consenso en que la inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes. La magnitud del impacto, la capacidad de adaptación de las empresas y la aparición de nuevos roles serán factores determinantes en el futuro del empleo.

La evolución de la tecnología y la respuesta de las empresas y los trabajadores definirán el rumbo de una transformación que ya está en marcha.