Allegados a Tupac, incluida su madre, fumaron sus cenizas tras su muerte, afirma un amigo del rapero

El famoso rapero Tupac fue asesinado en 1996. (REUTERS)

En septiembre de 1996, Tupac Shakur fue asesinado en un ataque armado tras asistir a un combate de Mike Tyson en Las Vegas. Marion “Suge” Knight, amigo del artista quien está preso por atropellar y matar a una persona en 2015, relató nuevos detalles sobre las horas posteriores al fallecimiento del reconocido rapero. Desde la Richard J. Donovan Correctional Facility en California, donde cumple una condena de 28 años, Knight explicó los hechos que siguieron a la muerte de Shakur a los 25 años.

El ataque ocurrió la noche del 7 de septiembre de 1996 cuando, tras salir del MGM Grand, Shakur y Knight sufrieron una emboscada en un semáforo. El automóvil que conducían recibió varios disparos y ambos resultaron heridos. Knight recibió un roce de bala en la cabeza, mientras que Shakur fue alcanzado por cuatro proyectiles. Ambos fueron trasladados de urgencia al University Medical Center of Southern Nevada; Knight fue dado de alta tras ser atendido, pero Shakur permaneció varios días hospitalizado y finalmente falleció el 13 de septiembre a las 16:03.

Suge Knight afirmó que, tras la muerte de Shakur, la madre del rapero, Afeni Shakur, solicitó una cremación inmediata, decisión que se llevó a cabo sin retrasos. Knight asegura que él mismo pagó un millón de dólares en efectivo para agilizar el proceso, según relató a People. Esa misma noche, un reducido círculo cercano a Shakur, incluyendo a su madre, Afeni, se reunió para rendirle homenaje de una manera poco convencional, según Knight.

La familia y amigos de Tupac se fumaron sus cenizas

Tupac es considerado uno de los máximos exponentes del hip hop. (REUTERS/Shannon Stapleton)

De acuerdo con las declaraciones de Knight a People, la misma noche de su muerte, los restos de Tupac fueron cremados y entregados a su familia. El procedimiento se realizó en presencia de unas pocas personas del círculo íntimo del rapero. Knight relató que una bolsa con las cenizas de Shakur fue repartida entre los presentes.

Según Knight, algunos de los amigos y familiares de Shakur combinaron parte de las cenizas del rapero con tabaco para liar un cigarro y lo fumaron. Knight afirmó: “Yo estaba en libertad condicional, así que no lo hice. Le dije a su madre: ‘Moms, me encantaría, pero si participo, me meto en problemas’. Probablemente fui el único que no lo hizo”, relató.

Knight argumentó que tal acto resultó simbólico para el entorno de Shakur. El relato afirma que los presentes consideraron esta acción una forma de mantener cerca la memoria y esencia del artista, aunque no existen documentos oficiales ni declaraciones adicionales de la familia que respalden la versión de Knight recogida por People.

El atentado contra Tupac en 1996

Duane "Keffe D" Davis fue arrestado en septiembre de 2023 acusado de estar involucrado en el asesinato de Tupac Shakur en 1996. (AP)

El 7 de septiembre de 1996, Shakur y Knight acudieron al combate de Mike Tyson. Al abandonar el evento en un BMW negro, fueron interceptados y atacados con armas de fuego. Knight, en declaración a People, explicó que, aún ensangrentado, condujo el vehículo con los neumáticos reventados hasta donde estaban los agentes de policía. Al salir del automóvil, ayudó a liberar a Shakur del cinturón de seguridad mientras continuaba perdiendo sangre.

Los policías, que se encontraban cerca tras escuchar los disparos en otro incidente, los interceptaron y solicitaron una ambulancia antes de ser trasladados al hospital. En el hospital, los médicos trataron de salvarle la vida a Tupac Shakur a través de dos intervenciones quirúrgicas de emergencia, una de ellas para extraerle un pulmón. La gravedad de las heridas evitó que el rapero pudiera recuperarse.

A pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó su muerte seis días después del ataque, el 13 de septiembre de 1996. El caso generó gran repercusión en el ámbito musical y social de Estados Unidos. Actualmente, Duane “Keefe D” Davis enfrenta cargos por el homicidio del rapero, aunque se piensa que su sobrino, Orlando Anderson, un líder pandillero de la época, fue el autor intelectual del atentado.