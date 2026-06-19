Estados Unidos

Juneteenth: qué se celebra, qué servicios abren y cuáles cierran este 19 de junio

Mientras algunos sectores paralizan sus operaciones en conmemoración del fin de la esclavitud en Estados Unidos, otros garantizan la atención habitual. Conozca el cronograma detallado para evitar contratiempos

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Puños cerrados de tez oscura, algunos con cadenas rotas y otros con grilletes, sobre la bandera de Estados Unidos
Estados Unidos celebra el Juneteenth 2026 como feriado federal y suspende servicios públicos y financieros en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos celebra hoy el Juneteenth (o Día de la Libertad), el feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud, y con él se suspenden varios servicios públicos y financieros en todo el país.

Este 19 de junio de 2026 marca el quinto año consecutivo en que la fecha tiene rango de feriado nacional, tras la firma del expresidente Joe Biden en 2021.

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El Juneteenth deja sin correo, sin atención bancaria presencial y sin trámites federales disponibles este 19 de junio (REUTERS/Octavio Jones)
El Juneteenth deja sin correo, sin atención bancaria presencial y sin trámites federales disponibles este 19 de junio (REUTERS/Octavio Jones)

El impacto es amplio: sin correo, sin atención bancaria presencial y sin trámites federales disponibles. Aun así, los comercios privados, las cadenas minoristas y los servicios de mensajería privada funcionan con normalidad, según informó NBC New York.

Qué cierra y qué abre hoy por el Juneteenth

Cerrado hoy:

  • El Servicio Postal de Estados Unidos: sin entregas ni operaciones en ninguna sucursal.
  • El Sistema de la Reserva Federal y la Bolsa de Valores de Nueva York.
  • La mayoría de los bancos, que siguen el calendario de la Reserva Federal.
  • Todas las agencias federales, incluidos el DMV y la Administración del Seguro Social.
  • Las oficinas de empleados federales, estatales y municipales.

Abierto con normalidad:

  • Los servicios de entrega de UPS y FedEx, con sus sucursales y operaciones de recolección y entrega activas, según los sitios web de ambas compañías.
  • Los comercios privados y las cadenas minoristas nacionales.
  • La mayoría de los empleadores privados, aunque muchos otorgan el día libre a sus trabajadores de forma voluntaria.

Qué es el Juneteenth y por qué se celebra el 19 de junio

El Juneteenth conmemora el 19 de junio de 1865, cuando el mayor general de la Unión Gordon Granger llegó a la ciudad portuaria de Galveston, Texas, con la Orden General N.° 3. Ese documento declaraba la libertad de todos los esclavizados del estado, dos años y medio después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación.

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El Juneteenth conmemora el 19 de junio de 1865, cuando Gordon Granger anunció en Galveston el fin de la esclavitud en Texas (REUTERS/Kevin Mohatt)
El Juneteenth conmemora el 19 de junio de 1865, cuando Gordon Granger anunció en Galveston el fin de la esclavitud en Texas (REUTERS/Kevin Mohatt)

La proclamación de 1863 había liberado formalmente a los esclavizados en los estados confederados, pero su aplicación dependía de la victoria militar de la Unión. En Texas, la noticia no llegó sino hasta más de dos meses después de que el general confederado Robert E. Lee se rindiera ante el general Ulysses S. Grant en Virginia.

“El viejo amo no nos dijo que éramos libres”, recordó Laura Smalley en una entrevista de 1941, según recoge NBC New York. Smalley, liberada de una plantación cerca de Bellville, Texas, contó que su amo regresó de la guerra sin informar a sus esclavizados. “Dicen que los trabajaron seis meses más. Seis meses. Y los soltaron el 19 de junio. Por eso celebramos ese día”.

La Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln tardó dos años y medio en aplicarse en Texas, origen histórico del Juneteenth (REUTERS/Kevin Mohatt)
La Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln tardó dos años y medio en aplicarse en Texas, origen histórico del Juneteenth (REUTERS/Kevin Mohatt)

El nombre “Juneteenth” es una contracción de las palabras inglesas “June” (junio) y “nineteenth” (decimonoveno). La festividad también se conoce como Día de la Independencia de Juneteenth o Día de la Libertad.

Celebraciones en todo el país

Los actos se extienden por distintas ciudades. Estos son los principales eventos de este 19 de junio, según The Associated Press:

  • Galveston, Texas — música, fuegos artificiales, desfile y un servicio religioso en una iglesia histórica de la comunidad negra.
  • Houston — artistas musicales y un torneo de dominó en el parque Emancipation Park, fundado en 1872 por un grupo de hombres anteriormente esclavizados.
  • Varias ciudades — caminatas de 4 kilómetros en honor a Opal Lee, la mujer texana que impulsó la designación del Juneteenth como feriado federal y que cumple 100 años este 2026. La distancia simboliza los dos años y medio que tardó la Proclamación de Emancipación en aplicarse en Texas.
  • Atlanta — desfile conmemorativo.
  • Los Ángeles — paseo en bicicleta.
  • Martha’s Vineyard — festival.

La apertura llega en un momento de tensión racial. Una encuesta reciente de NBC News reveló que el 50% de los estadounidenses considera que las relaciones raciales en el país son “malas en general”, frente a un 48% que las califica de “buenas”.

El Centro Presidencial Obama abre al público en Chicago en Juneteenth, en una jornada marcada por el debate sobre las relaciones raciales en Estados Unidos (REUTERS/Caitlin Ochs)
El Centro Presidencial Obama abre al público en Chicago en Juneteenth, en una jornada marcada por el debate sobre las relaciones raciales en Estados Unidos (REUTERS/Caitlin Ochs)

A pesar de esas divisiones, el Juneteenth sigue siendo un punto de encuentro: una fecha en que millones de estadounidenses se reúnen para recordar de dónde viene el país y discutir hacia dónde va.

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