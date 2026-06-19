Estados Unidos

JD Vance instó al régimen cubano a adoptar “decisiones inteligentes” durante las conversaciones con Washington

El número dos de la Casa Blanca mencionó que el sistema implementado por las autoridades de la isla “no ha funcionado” dado a que “no pueden generar ingresos” y confirmó contactos con La Habana para “cambiar” sus políticas económicas

Guardar
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió el jueves a las autoridades cubanas a tomar “decisiones inteligentes” en el contexto de las negociaciones que mantienen Washington y La Habana sobre el futuro de la isla. Durante una rueda de prensa, Vance fue consultado sobre si, tras el acuerdo con Irán, Cuba podría ser el próximo país objeto de un entendimiento, tal como sugirió semanas atrás el presidente estadounidense Donald Trump.

Vance describió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”. El recordó que, debido a la cercanía geográfica —a solo 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida—, cada crisis en la isla provoca la llegada de migrantes “desesperados” a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró el número dos de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la administración de Trump impuso un bloqueo petrolero a Cuba y advirtió sobre la posibilidad de “tomar el control” de la isla para forzar cambios económicos y políticos.

PUBLICIDAD

Los cubanos sufren las medidas del régimen castrista desde hace décadas (REUTERS/Norlys Perez)
Los cubanos sufren las medidas del régimen castrista desde hace décadas (REUTERS/Norlys Perez)

Estas nuevas declaraciones de Vance suscitaron en el marco de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en la que se ratificó el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en un pleno de urgencia.

El proceso, finalizado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, resultó inusual para un sistema donde el partido único marca los ritmos y la Asamblea respalda por unanimidad las propuestas que recibe.

El dictador Miguel Díaz-Canel encabezó el miércoles el pleno del Comité Central e introdujo el discurso más autocrítico de su mandato, apuntando a problemas internos.

“Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, afirmó, señalando a “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”. Esta declaración marcó un giro respecto al discurso oficial, que durante décadas atribuyó las dificultades del país casi exclusivamente al embargo estadounidense vigente desde 1962.

El paquete de reformas abarca mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en igualdad de condiciones con empresas estatales y capital extranjero, una apertura que hasta ahora no se había formalizado.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

También se contempla la reducción de ministerios y la sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como referentes de economías de mercado bajo partido único.

El dictador Raúl Castro, de 95 años, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central, donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio en un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, hecho que provocó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

WashingtonLa HabanaJD VanceDonald TrumpCubaCrisis en CubaEstados UnidosEEUUÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta en playas de Nueva Jersey por bacterias fecales: cuáles están bajo advertencia y qué riesgos hay para bañistas este verano

Zonas de Long Branch, Sea Girt, Atlantic Highlands, Seaside Park, Upper Township, Avalon, Belmar y Point Pleasant quedaron señaladas por indicadores de contaminación, con controles activos en plena temporada alta y la posibilidad de medidas adicionales si persisten los valores

Alerta en playas de Nueva Jersey por bacterias fecales: cuáles están bajo advertencia y qué riesgos hay para bañistas este verano

Estados Unidos respaldó el diálogo iniciado en Venezuela para reconstruir el sistema electoral y avanzar hacia una transición

El Departamento de Estado señaló que el proceso deberá incluir garantías duraderas para la participación política, la libertad de expresión y el fortalecimiento de las instituciones

Estados Unidos respaldó el diálogo iniciado en Venezuela para reconstruir el sistema electoral y avanzar hacia una transición

La Corte Suprema limita la prohibición de posesión de armas de fuego aplicada a consumidores habituales de marihuana

La sentencia redefine las restricciones federales para quienes usan cannabis y buscan conservar licencias de posesión en Estados Unidos

La Corte Suprema limita la prohibición de posesión de armas de fuego aplicada a consumidores habituales de marihuana

Massachusetts: acusan a 11 inmigrantes ilegales y 4 ciudadanos por fraude de beneficios sociales

La investigación federal atribuye pérdidas por más de USD 1,4 millones en programas de asistencia alimentaria, vivienda, salud pública, discapacidad y desempleo

Massachusetts: acusan a 11 inmigrantes ilegales y 4 ciudadanos por fraude de beneficios sociales

El emblemático Air Force One fue retirado de la flota presidencial de Estados Unidos tras casi cuatro décadas de servicio

El reemplazo impulsado por Donald Trump será un Boeing 747 donado por la familia real de Qatar, que fue remodelado en Texas y repintado con un nuevo esquema en rojo, blanco y azul

El emblemático Air Force One fue retirado de la flota presidencial de Estados Unidos tras casi cuatro décadas de servicio

TECNO

Los silvers y la vergüenza tecnológica: por qué preguntar lo mismo 10 veces puede ser la clave para aprender, del trabajo a la vida cotidiana

Los silvers y la vergüenza tecnológica: por qué preguntar lo mismo 10 veces puede ser la clave para aprender, del trabajo a la vida cotidiana

Si te distraes mucho viendo el celular, tu hijo podría convertirse en un adolescente con apego inseguro

Investigadores convierten 2.000 celulares desechados en una plataforma de computación en la nube

Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

ChatGPT puede generar imágenes violentas y secuales a partir de simples prompts, revela informe

ENTRETENIMIENTO

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

Las primeras críticas sobre ‘Supergirl’ la sitúan cerca del universo de ‘Mad Max’: “Una película más áspera de lo esperada con villanos repugnantes”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

MUNDO

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

Los líderes de la UE crearán nuevas herramientas de defensa comercial frente al incremento de las exportaciones chinas

Pese al acuerdo de paz, Israel atacó objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano y denunció reiterados incumplimientos del alto el fuego

Suiza aplazó las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para implementar el acuerdo que puso fin a la guerra en Medio Oriente

Grecia completó la restauración de la fachada occidental del Partenón y recuperó una vista perdida durante 220 años