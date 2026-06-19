JD Vance instó al régimen cubano a adoptar “decisiones inteligentes” durante las conversaciones con Washington

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D. C. (EE. UU.), el 18 de junio de 2026 (REUTERS/Eric Lee)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió el jueves a las autoridades cubanas a tomar “decisiones inteligentes” en el contexto de las negociaciones que mantienen Washington y La Habana sobre el futuro de la isla. Durante una rueda de prensa, Vance fue consultado sobre si, tras el acuerdo con Irán, Cuba podría ser el próximo país objeto de un entendimiento, tal como sugirió semanas atrás el presidente estadounidense Donald Trump.

Vance describió a Cuba como “un sistema que no ha funcionado” y señaló que la economía cubana está “probablemente peor que la economía iraní”. El recordó que, debido a la cercanía geográfica —a solo 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida—, cada crisis en la isla provoca la llegada de migrantes “desesperados” a Estados Unidos.

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“Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla”, declaró el número dos de la Casa Blanca.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la administración de Trump impuso un bloqueo petrolero a Cuba y advirtió sobre la posibilidad de “tomar el control” de la isla para forzar cambios económicos y políticos.

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Los cubanos sufren las medidas del régimen castrista desde hace décadas (REUTERS/Norlys Perez)

Estas nuevas declaraciones de Vance suscitaron en el marco de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en la que se ratificó el mayor paquete de reformas económicas impulsado por el régimen en décadas, un día después de que el Comité Central del Partido Comunista (PCC) lo aprobara en un pleno de urgencia.

El proceso, finalizado en menos de una semana desde el anuncio del 12 de junio, resultó inusual para un sistema donde el partido único marca los ritmos y la Asamblea respalda por unanimidad las propuestas que recibe.

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El dictador Miguel Díaz-Canel encabezó el miércoles el pleno del Comité Central e introdujo el discurso más autocrítico de su mandato, apuntando a problemas internos.

“Hay obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, afirmó, señalando a “la lentitud, la burocracia y las normas que impiden a quienes quieren producir”. Esta declaración marcó un giro respecto al discurso oficial, que durante décadas atribuyó las dificultades del país casi exclusivamente al embargo estadounidense vigente desde 1962.

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El paquete de reformas abarca mayor autonomía para municipios y empresas estatales, recuperación agrícola, apertura del comercio exterior y reforma social. Entre las novedades figura la posibilidad de que cubanos en el exterior inviertan en igualdad de condiciones con empresas estatales y capital extranjero, una apertura que hasta ahora no se había formalizado.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

También se contempla la reducción de ministerios y la sustitución de subsidios generalizados por ayudas focalizadas. Díaz-Canel citó a China y Vietnam como referentes de economías de mercado bajo partido único.

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El dictador Raúl Castro, de 95 años, respaldó las medidas en una carta leída ante el Comité Central, donde las calificó de beneficiosas. Castro enfrenta cargos por homicidio en un tribunal federal estadounidense por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, hecho que provocó cuatro muertes. El primer ministro Manuel Marrero aclaró que las reformas “no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado”.

(Con información de EFE)