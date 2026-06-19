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Los Ángeles aprueba una medida electoral que permite a los no ciudadanos votar en las elecciones locales

La iniciativa se someterá a la elección de noviembre y busca habilitar la participación de residentes sin ciudadanía en decisiones de la ciudad, con un alcance limitado a cargos y medidas locales

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El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una medida electoral para que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones locales si la propuesta avanza en noviembre (REUTERS/Rebecca Cook)
El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una medida electoral para que los no ciudadanos puedan votar en las elecciones locales si la propuesta avanza en noviembre (REUTERS/Rebecca Cook)

El Ayuntamiento de Los Ángeles ha dado un paso inédito al aprobar una medida electoral que podría transformar la participación ciudadana en la ciudad. El jueves, los concejales votaron a favor de incluir en las elecciones de noviembre una propuesta que permitiría a los no ciudadanos ejercer su derecho al voto en los comicios locales. Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se concibe la representación y la inclusión en la política municipal, y ha generado un intenso debate en la comunidad angelina.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Hugo Soto-Martínez, quien planteó la necesidad de reconocer a todos los residentes que contribuyen a la vida y economía de la ciudad. Soto-Martínez argumentó que la medida responde a una pregunta fundamental: “Si consideramos que los residentes de esta ciudad, quienes contribuyen, quienes pagan sus impuestos y quienes tienen sus negocios, ¿deberíamos explorar la manera de darles la posibilidad de votar en las elecciones locales?”. Para el concejal y sus aliados, la propuesta es una forma de hacer justicia a quienes, independientemente de su estatus migratorio, participan activamente en la sociedad angelina y cumplen con obligaciones fiscales y comunitarias.

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Entre los argumentos a favor, los concejales que respaldan la medida destacan el aporte sustancial de los inmigrantes a la ciudad. Sostienen que quienes están inscritos en programas como DACA o mantienen casos de asilo activos ya forman parte del tejido social y económico de Los Ángeles. Permitirles votar en elecciones locales sería, en su visión, un reconocimiento a su rol y compromiso con la ciudad. Además, subrayan que el voto es una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y la representación, especialmente en una urbe caracterizada por su diversidad y su gran población inmigrante.

La iniciativa de Hugo Soto-Martínez plantea ampliar el voto local a residentes que pagan impuestos, trabajan y sostienen negocios en Los Ángeles
La iniciativa de Hugo Soto-Martínez plantea ampliar el voto local a residentes que pagan impuestos, trabajan y sostienen negocios en Los Ángeles

El plan, tal como fue presentado y aprobado en el Ayuntamiento, se centra en otorgar el derecho al voto únicamente en elecciones locales. Los primeros beneficiarios serían, sobre todo, inmigrantes con algún tipo de estatus legal, incluidos quienes participan en DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y quienes cuentan con solicitudes de asilo en trámite. Sin embargo, los detalles específicos de cómo funcionará la medida todavía están en discusión. Se prevé que, antes de su inclusión definitiva en la papeleta de noviembre, se deberán resolver cuestiones clave sobre el alcance exacto de la propuesta, los mecanismos de verificación de elegibilidad y las garantías necesarias para evitar confusiones con los procesos electorales estatales y federales.

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La concejala Mónica Rodríguez advirtió sobre los desafíos prácticos y financieros que implica poner en marcha una votación de estas características. “Nos encontramos en una situación difícil porque tendremos que financiar nuestro propio tipo de votación”, alertó Rodríguez. Expresó dudas sobre si se ha consultado al condado respecto a la implementación logística del nuevo sistema. La ausencia de un modelo previo en la ciudad y la necesidad de adaptar los procedimientos electorales existentes obligan a los responsables municipales a planificar una infraestructura propia, lo que podría suponer costes adicionales y la búsqueda de recursos específicos para garantizar la transparencia y la eficacia del proceso.

El anuncio de la medida ha generado una fuerte reacción entre los líderes republicanos locales y estatales. Las críticas se centran en la percepción de que el Ayuntamiento de Los Ángeles está desviando la atención de asuntos urgentes como la gestión de los incendios, la crisis de personas sin hogar, la inseguridad y la recolección de basura. Uno de los argumentos más recurrentes entre los opositores señala que la ciudad debería priorizar la resolución de estos problemas antes de emprender cambios en las reglas electorales. “No puedo creer que una ciudad incapaz de combatir incendios, de ayudar a las personas sin hogar y drogadictas, que ni siquiera puede combatir la delincuencia en nuestras calles o recoger la basura, sea a lo que dedica su tiempo el Ayuntamiento de Los Ángeles”, expresó un crítico, reflejando el malestar de parte del electorado.

Mónica Rodríguez advirtió que la implementación del voto para no ciudadanos en Los Ángeles exigirá financiamiento propio, logística electoral e infraestructura municipal (REUTERS/Shannon Stapleton)
Mónica Rodríguez advirtió que la implementación del voto para no ciudadanos en Los Ángeles exigirá financiamiento propio, logística electoral e infraestructura municipal (REUTERS/Shannon Stapleton)

Por otro lado, la concejala Nithya Raman, quien actualmente compite electoralmente contra la alcaldesa Karen Bass, manifestó su apoyo decidido a la medida. Raman señaló que existen antecedentes en otras ciudades donde los padres y las juntas escolares ya han implementado prácticas similares, permitiendo a no ciudadanos participar en decisiones escolares y comunitarias. Este respaldo político evidencia que la propuesta cuenta con una base de apoyo entre sectores progresistas y reformistas, y busca alinearse con experiencias previas que demuestran la viabilidad de modelos de participación ampliada.

Las opiniones entre los residentes de Los Ángeles son diversas. Algunos ciudadanos manifestaron a medios como CBS LA que necesitan conocer más detalles sobre el alcance y las implicancias de la medida antes de formarse una opinión definitiva. Otros, en cambio, apoyan de manera abierta la iniciativa. “Creo que las personas que no son ciudadanas también merecen votar porque forman parte de nuestra comunidad, independientemente de si son ciudadanas o no”, sostuvo la residente Victoria Esparza, quien remarcó el aporte positivo de los inmigrantes a la sociedad angelina. En suma, la propuesta ha abierto un debate en la ciudad sobre la definición de ciudadanía, la inclusión y el futuro de la democracia local, mientras se esperan los pasos finales para su posible implementación en las próximas elecciones municipales.

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