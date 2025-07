Donald Trump mantiene el 9 de julio como día final para lograr acuerdos comerciales o imponer nuevos aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con periodistas a bordo del Air Force One de camino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, este 1 de julio de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manifestó este martes que no contempla ampliar el plazo del 9 de julio para que los países negocien acuerdos comerciales con Washington, y volvió a expresar su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con Japón. “Lo hemos intentado con Japón. No estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo. Lo dudo”, declaró a periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a la capital tras un viaje a Florida.

El mandatario indicó que podría imponer aranceles del “30% o el 35% o cualquiera que sea el número que determinemos” sobre las importaciones japonesas, superando el gravamen del 24% anunciado el 2 de abril y pausado posteriormente. Según Trump, estos impuestos buscan reducir el abultado déficit comercial que Estados Unidos mantiene con el país asiático.

El presidente estadounidense manifestó que los nuevos aranceles afectarían a los países que no logren acordar un tratado comercial con Estados Unidos para la fecha límite. El 9 de julio finaliza la pausa de 90 días decretada en abril sobre los aranceles recíprocos y, de no llegarse a acuerdos, las tarifas más elevadas entrarían en vigor. Trump remarcó su decisión de no extender ese plazo: “No estoy considerando extender el plazo para ningún país con el fin de permitir que sigan las conversaciones”, afirmó a la prensa.

En abril, Estados Unidos impuso un arancel del 24% a todas las importaciones procedentes de Japón durante el llamado “día de la liberación”, antes de reducir temporalmente la tasa al 10% por un período de 90 días para dar margen a las negociaciones bilaterales. Además, los automóviles y piezas de repuesto japoneses están sujetos a un impuesto fronterizo del 25%, y el acero y el aluminio enfrentan gravámenes del 50%. Washington demanda a Japón una mayor importación de arroz estadounidense y la apertura de su mercado a vehículos fabricados en Estados Unidos, puntos que el gobierno japonés ha rechazado repetidamente.

Trump habló con la prensa tras visitar un centro de detención temporal para migrantes conocido informalmente como "Alligator Alcatraz" en Ochopee, Florida, este 1 de julio de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El jefe de gabinete japonés, Yoshimasa Hayashi, declaró el martes que el país no sacrificará a sus agricultores para obtener alivio arancelario en el marco de las conversaciones con Estados Unidos. Tras los anuncios de Trump, el yen se apreció un 0,4% frente al dólar estadounidense, llegando a ¥143,42, mientras que el índice bursátil Nikkei 225 —que cerró antes de conocerse la amenaza— retrocedió un 1,2%. En Wall Street, el S&P 500 culminó con una ligera baja del 0,1%. El rendimiento del bono estadounidense a dos años se incrementó en 0,05 puntos porcentuales, hasta situarse en el 3,78%.

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón se mantienen intensas desde principios de año. Trump aseguró en abril que en el período de pausa de los aranceles lograría la firma de 90 acuerdos.

El anuncio de Washington volvió a avivar los temores sobre una posible reactivación de la guerra comercial global si la Casa Blanca decide imponer nuevas tasas arancelarias en ausencia de acuerdos con los principales socios comerciales del país.

(Con información de Reuters)