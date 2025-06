Trump insistió en que los ataques de EEUU en Irán “destruyeron por completo” las instalaciones nucleares del régimen (REUTERS/Christian Hartmann)

El presidente Donald Trump negó este martes las versiones de inteligencia filtradas por medios locales que cuestionan el alcance de los recientes bombardeos estadounidenses contra las instalaciones nucleares del régimen de Irán.

“¡LOS SITIOS NUCLEARES EN IRÁN ESTÁN COMPLETAMENTE DESTRUIDOS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La declaración surge en respuesta a un informe preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses, calificado como confidencial, según el cual los ataques habrían retrasado el programa nuclear iraní por algunos meses, pero sin destruir por completo sus capacidades. El documento fue citado este martes por la prensa local y confirmado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien sin embargo lo calificó como “erróneo” y criticó su filtración.

Trump arremetió contra The New York Times y la cadena CNN, a quienes acusó de intentar “menospreciar uno de los ataques militares más exitosos de la historia” y de “ser vapuleados por el público”. Ambos medios habían informado, citando fuentes de inteligencia, que los bombardeos no eliminaron las centrifugadoras ni los depósitos de uranio enriquecido, sino que principalmente bloquearon accesos a instalaciones subterráneas.

El informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés), sostiene que la República Islámica no perdió su arsenal de uranio enriquecido y que sus principales centrifugadoras permanecen “en gran medida intactas”, según informaron a las agencias de noticias Reuters, AP y los medios CNN, CBS y The Washington Post fuentes con conocimiento del asunto.

Los ataques, llevados a cabo durante el fin de semana, incluyeron el uso de bombarderos B-2 y misiles Tomahawk lanzados desde un submarino. Los blancos fueron instalaciones clave en Fordow, Natanz e Isfahan. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las operaciones “devastaron el programa nuclear iraní”, aunque el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, fue más cauto y habló de “daños extremadamente graves”.

Irán, por su parte, afirmó haber tomado medidas para garantizar la continuidad de su programa nuclear, que insiste en definir como civil. Un asesor del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, aseguró que el país aún conserva reservas de uranio enriquecido.

Entretanto, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó este martes que es “casi imposible” que Irán pueda reactivar su programa nuclear tras los bombardeos. “Las tres vieron la mayoría de las centrifugadoras, si no todas, dañadas o destruidas de manera que será casi imposible para ellos resucitar ese programa, en mi opinión, y en la de muchos otros expertos”, dijo en una entrevista con Fox News.

Witkoff desestimó los informes filtrados y aseguró que, según los datos sin procesar, tomaría años a Irán recuperar sus capacidades. Acusó de “traición” a quienes hayan facilitado esa información y pidió una investigación formal: “Podría dañar vidas en el futuro. Es totalmente inaceptable”, afirmó.

El funcionario también vinculó la ofensiva con la reciente tregua entre Israel e Irán, indicando que la destrucción de las instalaciones nucleares fue un elemento clave para alcanzar el alto el fuego. “Una vez que Israel cumplió su objetivo, que lo hizo, y en cuanto Estados Unidos cumplió el suyo de la destrucción total de la capacidad de enriquecimiento, entonces el presidente pudo ir a ambas partes y lograr un alto el fuego”, sostuvo.

De cara al futuro, Witkoff abogó por abrir una negociación con Teherán para lograr un acuerdo de paz integral que excluya cualquier posibilidad de enriquecer uranio. “Eliminar este riesgo era crucial para el futuro económico y la prosperidad de toda la región del Golfo, y lo hemos logrado”, declaró.

(Con información de AFP y EFE)