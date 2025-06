Papá cisne se vuelve viral al cuidar solo a sus crías tras la muerte repentina de la madre

El hecho ocurrió en Boston en 2021, cuando solo unos días después de que nacieran las crías, la madre cisne falleció por causas desconocidas. Crédito: —(X, @AnnaMeiler)

A orillas del río Charles, en Boston, un cisne macho se ha convertido en símbolo de resiliencia y ternura al encargarse él solo de la crianza de sus bebés tras la inesperada muerte de la madre. La escena fue captada por un fotógrafo local y desde su publicación cautivó a vecinos y usuarios en redes sociales.

La historia agridulce de esta familia se remonta a hace cuatro años, en 2021. La madre cisne falleció el 31 de mayo en su nido sin una causa evidente. Apenas una semana antes, había dado a luz a seis crías que rápidamente captaron la atención del público por su belleza y fragilidad. La familia se había convertido en un símbolo para los transeúntes frecuentes de la Explanada del río Charles, quienes se acercaban constantemente a fotografiar a la tierna familia.

A pesar del triste desenlace de la mamá de plumas blancas, el padre no abandonó su nido y asumió la crianza de sus “polluelos” en solitario para protegerlos y cuidarlos. Una vez más, el internet viralizó las imágenes donde se muestran cómo el ave transportaba a sus polluelos sobre su espalda, los cobija bajo sus alas y los mantiene siempre cerca.

Seis bebés huérfanos y un padre que no abandona su nido

La historia de los cisnes conmovió a Boston, lugar donde se ubicaba la familia de aves; luego su historia se hizo viral en internet—(X, @AnnaMeiler)

El 1 de junio de 2021, la organización sin fines de lucro Esplanade Association confirmó el fallecimiento de la madre cisne a través de un comunicado en redes sociales: “Nos entristece informar que la madre cisne de la adorable familia de cisnes Esplanade falleció anoche en su nido”, escribieron. La necropsia, realizada por el Departamento de Control de Animales de Boston, no pudo establecer una causa específica del deceso.

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de la cisne no presentaba signos de traumatismo, heridas ni desnutrición. No se encontraron materiales extraños en su tracto digestivo ni alteraciones anatómicas visibles. La muerte, por lo tanto, permanece sin explicación hasta la fecha. Algunos testigos reportaron que, días antes de fallecer, la madre cisne mostraba signos de desorientación, que no podía sostener la cabeza, tropezaba y nadaba en línea errática.

Mientras el equipo de Control Animal retiraba cuidadosamente el cuerpo sin vida del nido, el cisne macho permanecía a lado de sus hijos, dando cobijo bajo sus alas. La imagen más conmovedora se dio apenas tres días después del fallecimiento de la madre, cuando un fotógrafo captó un momento inusual en el que el padre cisne navegaba por la laguna Storrow con sus crías montadas sobre el lomo.

“Pensé en compartir una de las historias más desgarradoras y conmovedoras en mucho tiempo. La semana pasada nacieron seis crías de cisne en el Charles. La madre murió pocos días después. Uno de los cisnes se ahogó y otro tuvo que ser rescatado. Pero este cisne papá, abandonado a su suerte, está a la altura del reto”, comentaba la publicación original compartida en Facebook, según People.

La fotografía fue tomada desde un puente, cuando Raifman logró observar a cuatro de los pequeños cisnes enganchados al cuerpo de su padre, mientras uno más los seguía nadando de cerca. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, acompañadas de mensajes de apoyo a la familia alada.

El rol paterno en los cisnes y el futuro de las crías

El nido quedó a cargo del cisne macho tras la repentina muerte de la madre; desde entonces, él protege a sus polluelos con las alas.

En el caso de los cisnes mudos (Cygnus olor), especie a la que pertenece esta familia, ambos progenitores participan activamente en la crianza, por lo que el comportamiento del cisne macho no es un hecho aislado, sino una manifestación del fuerte compromiso parental que caracteriza a esta especie. Estos animales son conocidos por formar vínculos monógamos duraderos y por participar activamente en cuidar de los polluelos.

De acuerdo con Bunko, tanto el macho como la hembra colaboran en la construcción del nido, que suele ubicarse en islas pequeñas o áreas poco transitadas, para proteger los huevos de posibles amenazas. La hembra se encarga principalmente de la incubación, que dura entre 35 y 41 días, mientras que el macho se mantiene cerca para vigilar y ahuyentar a cualquier intruso. Durante esta etapa, el padre puede incluso asumir breves turnos sobre el nido cuando la hembra se ausenta para alimentarse.

Una vez nacen los polluelos, ambos progenitores los cuidan con esmero. Los alimentan arrancando plantas acuáticas, los transportan sobre sus espaldas para protegerlos del frío o de posibles depredadores, y los guían en sus primeros nados. La familia suele permanecer unida hasta el primer invierno, mientras los jóvenes desarrollan sus habilidades de vuelo.