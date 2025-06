Gato dormilón conquista mercado con su calma y ternura mientras su dueña vende verduras en un puesto

Un gato consigue trabajo como entrenador de perros guía en un refugio; lleva más de 8 años de labores Con su estilo relajado y su instinto de líder, Sylvester no solo apoya en la formación de los canes de asistencia, sino que también se roba el corazón de miles de seguidores en internet

La batalla de Olaf, un perro sin nariz que lucha por sobrevivir al cáncer y conseguir una nueva vida La conmovedora historia de un can rescatado tras sufrir maltrato y una grave infección, ahora enfrenta el cáncer y espera una cirugía reconstructiva gracias al apoyo de una comunidad solidaria