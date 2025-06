Un popular cereal fue retirado de los mercados de Estados Unidos por contener fragmentos de metal

El popular cereal fue retirado de los mercados de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció la retirada voluntaria del cereal Post Honey Bunches of Oats with Almonds, fabricado por Post Consumer Brands, LLC, debido a la detección de material extraño, concretamente fragmentos de metal, en determinadas unidades del producto, según la FDA. Esta medida de precaución se aplicó en total a 5.376 unidades, distribuidas en California y Colorado, de acuerdo con datos del ente regulador y de la propia empresa fabricante.

El proceso de retiro voluntario se inició el 28 de mayo de 2025 y fue comunicado formalmente por la FDA el 12 de junio de 2025. El cereal en cuestión corresponde a envases de 1.36 kilogramos (48 onzas), identificados por los códigos de lote “Best if Used By: APR0926 RCA” y “APR1026 RCA”. El producto estaba empaquetado en dos bolsas internas para su conservación, bajo la referencia de UPC 8 84912-01428 3, y fue fabricado en la planta de Post Consumer Brands, LLC ubicada en Lakeville, Minnesota, según los registros oficiales de la FDA.

La clasificación asignada a este retiro es de Clase II, que según la FDA corresponde a una situación en la que el uso o exposición al producto puede causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles para la salud, o en la que la probabilidad de consecuencias graves para la salud es remota. La decisión se tomó de manera voluntaria por parte de la empresa fabricante tras detectarse el riesgo de presencia de fragmentos de metal en el producto, conforme precisaron tanto la FDA como Post Consumer Brands, LLC.

¿A quiénes afecta el retiro del cereal?

Varias unidades del cereal con almendras fueron retiradas de California y Colorado. (Post Consumer Brands)

La firma responsable notificó a los distribuidores y puntos de venta de la situación mediante varios canales, incluyendo correo electrónico, fax, cartas impresas, posibles comunicados de prensa, teléfono y visitas. El cereal involucrado nunca llegó a la venta al público en tiendas minoristas, indicó Post Consumer Brands, LLC, asegurando que el producto fue retirado antes de que pudiera ser adquirido por consumidores finales.

La FDA precisó que la medida se circunscribió a los estados de California y Colorado, donde habían sido distribuidos los lotes detallados del cereal. El motivo del retiro, según la propia FDA, se debió a la posibilidad de que algunos envases contuvieran material metálico ajeno al alimento, lo que constituye una violación de las normativas federales de seguridad alimentaria. De acuerdo con la regulación, los retiros de clase II se aplican cuando la exposición al producto puede causar molestias de salud temporales o reversibles, pero el riesgo de daños graves es bajo.

Hasta la fecha del pronunciamiento oficial, no se habían reportado casos de enfermedad ni lesiones relacionados con el consumo del producto retirado, de acuerdo con la FDA y declaraciones de la empresa fabricante. La compañía recomendó a quienes pudieran haber adquirido el cereal que no lo consumieran, y que procedieran a desechar el producto o devolverlo al comercio donde fue adquirido para solicitar un reembolso, conforme a los lineamientos de la FDA.

Más de 5.000 unidades del cereal fueron retiradas

El cereal con almendras fue retirado por contener fragmentos de metal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número asignado a este evento es el H-0044-2025, bajo el expediente 96978 de la FDA. La autoridad sanitaria informó que el retiro se clasificó como finalizado una vez retirada la totalidad de las 5.376 unidades potencialmente afectadas. El cereal involucrado fue elaborado, envasado y distribuido únicamente en los dos estados mencionados, sin extensión a otras regiones del país ni a mercados internacionales, según los registros del ente regulador.

La normativa de la FDA obliga a las empresas a informar y a retirar del mercado productos que presenten un riesgo para la salud pública, con el objetivo de prevenir cualquier posible daño a los consumidores. Tal como señala la definición de la agencia, un retiro implica la retirada o corrección de un producto comercializado cuando se verifica que contradice las leyes vigentes administradas por la FDA y amerita acción legal por parte del organismo.